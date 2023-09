Disney+ si prepara a una vera e propria rivoluzione : la piattaforma di streaming di Disney, infatti, dal prossimo mese di novembre proporrà tre diversi piani di abbonamento , con proposte simili a quelle che caratterizzano l'offerta di Netflix (che di piani ne ha quattro). Vediamo tutte le novità in arrivo per Disney+ e, in particolare, come cambieranno i prezzi del servizio.

A partire dal prossimo 1° novembre 2023 è prevista una vera e propria rivoluzione per Disney+. La piattaforma di streaming di Disney, infatti, cambia completamente la propria offerta con l’introduzione di tre piani in abbonamento (Standard con pubblicità, Standard, Premium) e una modifica dei prezzi.

Accedere a Disney+ ora costerà di meno, accettando il piano con pubblicità, mentre per continuare il servizio senza modifiche (4K HDR e quattro accessi contemporanei alla piattaforma) bisognerà accettare un incremento della spesa mensile. Resta sempre la possibilità di ottenere uno sconto con l’abbonamento annuale.

In vista dell’aumento dei prezzi, quindi, conviene già ora attivare l’abbonamento annuale a Disney+ che, al costo di 89,99 euro per 12 mesi, permette un accesso completo alla piattaforma di streaming, senza pubblicità, con la massima risoluzione possibile e con quattro accessi in contemporanea. In alternativa, c’è l’abbonamento mensile da 8,99 euro.

Per attivare subito Disney+ e posticipare gli aumenti in arrivo è possibile seguire il link qui di sotto.

Attiva qui Disney+»

Cambiano gli abbonamenti di Disney+: tutte le novità in arrivo da novembre 2023

3 COSE DA SAPERE SUI NUOVI ABBONAMENTI DI DISNEY+ 1. Disney+ avrà 3 piani di abbonamento con prezzi da 5,99 euro al mese 2. Per mantenere le stesse condizioni di visione attuali sarà necessario pagare 11,99 euro al mese oppure 119,90 euro per un anno 3. Le novità diventeranno effettiva dal 1° novembre

Dal prossimo mese di novembre, Disney+ metterà a disposizione tre diversi piani di abbonamento per nuovi e già clienti. Le opzioni disponibili saranno:

Standard con pubblicità al costo di 5,99 euro al mese : contenuti in Full HD, due accessi in contemporanea alla piattaforma, audio 5.1 e stereo

al costo di : contenuti in Full HD, due accessi in contemporanea alla piattaforma, audio 5.1 e stereo Standard al costo di 8,99 euro al mese oppure 89,99 euro per un anno : contenuti in Full HD, due accessi in contemporanea alla piattaforma, audio 5.1 e stereo, possibilità di download per la visione offline

al costo di oppure : contenuti in Full HD, due accessi in contemporanea alla piattaforma, audio 5.1 e stereo, possibilità di download per la visione offline Premium al costo di 11,99 euro al mese oppure 119,99 euro per un anno: contenuti in 4K HDR, quattro accessi alla piattaforma, audio Dolby Atmos, possibilità di download per la visione offline

Chi è già cliente Disney+ passerà, in automatico, al piano Premium ma potrà scegliere di cambiare, passando a Standard con pubblicità oppure a Standard, senza alcun costo. Tutti e tre gli abbonamenti continueranno a essere senza vincoli e con possibilità di disattivare in qualsiasi momento il rinnovo automatico.

Da notare, inoltre, che non è prevista alcuna differenza tra i piani per quanto riguarda i contenuti inclusi nell’abbonamento. Gli utenti Disney+ potranno accedere a tutto il catalogo di contenuti disponibile sulla piattaforma a prescindere dalla tipologia di abbonamento attivata.

Come detto in apertura, per continuare a guardare Disney+ senza aumenti di prezzo per un anno e senza compromessi sulle condizioni di utilizzo del servizio (risoluzione ridotta, pubblicità e altre limitazioni) è possibile attivare subito l’abbonamento annuale a Disney+ al costo di 89,90 euro tramite il sito ufficiale, accessibile qui di sotto.

Attiva qui Disney»

Offerte in evidenza DAZN STANDARD € , con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA NOW Sport € , con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Prova Sky Q € , con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA