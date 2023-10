Conto illimity permette di far fruttare i propri soldi grazie a rendimenti fino al 5,75% lordo annuo . Banca illimity propone due conti correnti convenienti e abbinati a essi due conti deposito per investire la propria liquidità in eccesso in sicurezza. Per scoprire quest’offerta di ottobre 2023 e altre remunerative c’è il comparatore di SOStariffe.it .

Conto illimity è una soluzione vantaggiosa. Infatti banca illimity offre la possibilità di far crescere i risparmi grazie a due conti deposito abbinati rispettivamente uno al conto corrente illimity Classic con un tasso di interesse fino al 5% lordo annuo e il secondo al conto corrente illimity Premium, con un tasso di interesse fino al 5,75% lordo annuo. Si tratta di due investimenti sicuri, non svincolabili e con un rendimento garantito nell’arco del tempo.

illimity Bank è un istituto bancario sicuro in quanto aderisce al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, ovvero un investimento protetto fino all’importo massimo di 100.000 euro nell’eventualità di un default della banca.

illimity Bank propone ai risparmiatori una linea svincolabile per i conti deposito, con la possibilità di ritirare il denaro investito in qualsiasi momento, ma con tassi di interesse più bassi rispetto alla linea non svincolabile che offre rendimenti maggiori ma non permette di ritirare il denaro vincolato prima della scadenza fissata.

L'offerta di illimity Bank è una delle più redditizie presenti sul comparatore per conti correnti di SOStariffe.it a ottobre 2023. Grazie a questo tool digitale e gratuito è possibile confrontare le migliori soluzioni per la gestione del proprio denaro attualmente presenti sul mercato bancario.

Conto illimity Premium con rendimento del 5,75% a Ottobre 2023

NOME DEL CONTO CORRENTE PRINCIPALI CARATTERISTICHE Conto illimity Premium canone di 7€/mese

imposta di bollo a carico della banca con apertura entro 30/10/23

conto deposito non svincolabile con rendimento fino al 5,75% lordo annuo fino al 30/10/2023

giacenza remunerata senza vincoli con tasso del 2,50% in promozione fino al 30/10/23

carta di debito internazionale

bonifici ordinari e istantanei gratuiti

Il conto illimity più redditizio è il conto Premium. Una soluzione che permette di ottenere un rendimento lordo annuo fino al 5,75% (4,25% netto) con la linea non svincolabile del conto deposito abbinato al conto corrente. Questo tasso promozionale è a disposizione fino al 30 ottobre 2023 per depositi della durata di 36, 48 e 60 mesi, con liquidazione degli interessi annuale. Per esempio, investendo una somma di 20.000 mila euro, il guadagno netto con un vincolo di 36 mesi, sarebbe di 2.553 euro.

Inoltre, per i clienti che scegliessero un investimento più breve, ci sono depositi di:

6 mesi (tasso del 1,5% lordo e netto del 1,1%);

12 mesi (tasso del 3,5% lordo e netto del 2,59%);

18 mesi (tasso del 3,75% lordo e netto del 2,77%);

24 mesi (tasso del 4,5% lordo e netto del 3,33%).

Per quanto concerne il conto corrente Premium, l’offerta di illimity Bank prevede:

canone di 7 euro al mese (84 euro l’anno);

giacenza sul conto remunerata (senza vincoli) con un tasso del 2,50% annuo lordo fino al 31 dicembre 2024 , poi 0,5% se si apre il conto entro il 30 ottobre 2023;

(senza vincoli) con un tasso del , poi 0,5% se si apre il conto entro il 30 ottobre 2023; imposta di bollo azzerata con apertura entro il 30 ottobre 2023;

carta di debito internazionale inclusa;

inclusa; prelievo gratuito di contante ad ATM da altra banca in Italia per importo superiore o uguale a 100 euro, per importo inferiore il costo è di 1,50 euro;

bonifico ordinario e istantaneo gratuito;

pagamento utenze, ricariche telefoniche, Mav/Rav, F24;

carta di credito Nexi (primo anno a canone zero, per carte successive canone annuo di 20 euro);

carta di credito Prestige (il primo anno il canone è gratuito, dal secondo 36 euro);

invio estratto conto online gratis;

ricarica carta prepagata 1 euro;

pagamento utenze, ricariche telefoniche, Mav/Rav, F24.

Il conto Premium include i servizi di controllo delle proprie finanze per un’analisi delle spese, di assistenza telefonica prioritaria, la possibilità di connettere all’app tutte le proprie banche con “illimity Connect”.

Per avere maggiori informazione sul conto corrente Premium di illimity Bank, clicca sul link sottostante:

Conto illimity Classic: che cosa prevede quest’offerta a Ottobre 2023

NOME DEL CONTO CORRENTE PRINCIPALI CARATTERISTICHE Conto illimity Classic canone di 3 €/mese azzerabile con promozioni

con promozioni conto deposito non svincolabile con rendimento fino al 5% fino al 30/10/2023

carta di debito internazionale inclusa

bonifico ordinario e istantaneo gratuito

ogni mese i primi tre prelievi di contanti sono gratuiti da ATM da altre banche in Italia per importi pari o superiori a 100 €

Altrettanto vantaggioso è il conto corrente Classic, che prevede un canone di 3 euro al mese, ma azzerabile tramite accredito di stipendio o pensione, oppure con l’attivazione di linee di deposito non svincolabili per almeno 5.000 euro.

A proposito del conto deposito abbinato al conto Classic, c’è da notare che, aprendolo entro il 30 ottobre 2023, con la linea non svincolabile la banca propone un rendimento del 5% lordo annuo (3,70% netto) per vincoli da 36, 48 e 60 mesi, con liquidazione degli interessi annuale. Investendo 20.000 euro, per esempio, il guadagno netto sarebbe di 2.220 euro. Previsti anche vincoli da:

6 mesi (1,30% di interesse lordo);

12 mesi (3,25% di interesse lordo);

18 mesi (3,50% di interesse lordo);

24 mesi (4% di interesse lordo).

Il conto illimity Classic si caratterizza per i seguenti servizi offerti ai risparmiatori:

carta di debito internazionale (su richiesta) gratuita ;

; prelievo di contante da ATM presso altra banca in Italia uguale o superiore a 100 euro, i primi 3 al mese sono gratuiti, i successivi 1,50 euro;

bonifico ordinario e istantaneo senza commissioni ;

; carta di credito Nexi (su richiesta) con canone annuo di 20 euro;

ricarica della carta prepagata dal costo di 1 euro;

rendimento dello 0,5% sui Progetti di Spese.

Per conoscere maggiori dettagli del Conto corrente Classic di illimity Bank, vai al link qui sotto:

