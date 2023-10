Scopri gli abbonamenti Serie A DAZN per vedere tutte le partite di campionato per giornata a prezzi convenienti. I dettagli sulle offerte e le alternative per il calcio in TV

Il calcio italiano è stato nuovamente sconvolto dallo scandalo scommesse che ha coinvolto nomi importanti come quelli di Nicolò Zaniolo e Sandro Tonali ma il campionato non si ferma. Dopo la sosta per le Nazionali, impegnate per le qualificazioni agli Europei 2024, la Serie A tornerà con il weekend del 21-22 ottobre con, tra le altre, la partita di cartello Milan-Juventus. Se ancora non lo avete fatto dovreste scegliere uno degli abbonamenti Serie A DAZN per non perdervi nemmeno un incontro di campionato.

Abbonamenti Serie A DAZN: tutte le offerte di ottobre 2023

Tutti i dettagli DAZN Standard DAZN Plus Cosa vedere tutta la Serie A (10 partite per giornata), Europa League e i migliori incontri di Conference League tutta la Serie A (10 partite per giornata), Europa League e i migliori incontri di Conference League Quanti dispositivi 2 dispositivi in contemporanea collegati alla stessa rete

6 dispositivi registrabili 2 dispositivi in contemporanea anche collegati a reti diverse

7 dispositivi registrabili Costo mensile a partire da 30,99 €/mese a partire da 45,99 €/mese

Con gli abbonamenti Serie A DAZN avete la certezza di vedere tutte le partite del campionato italiano (10 su 10 per ogni giornata in esclusiva). DAZN vi permette di scegliere tre due tipologie di offerte:

Standard

visione in contemporanea su 2 dispositivi collegati alla stessa rete domestica

Si possono registrare fino a 6 dispositivi

L’offerta costa 30,99 euro al mese per 12 rate con vincolo annuale (120 euro di risparmio) o 40,99 euro al mese con possibilità di disdire con un preavviso di 30 giorni.

L’abbonamento annuale costa 299 euro in un’unica soluzione. Scegliendolo andrete a spendere 24,91 euro al mese. In più si può pagare in 3 rate con PayPal, senza interessi o costi aggiuntivi, per una spesa di circa 100 euro al mese per 3 mesi.

Plus

visione in contemporanea su 2 dispositivi collegati a due differenti reti domestiche

Si possono registrare fino a 7 dispositivi

L’offerta costa 45,99 euro al mese per 12 rate con vincolo annuale (120 euro di risparmio) o 55,99 euro al mese con possibilità di disdire con un preavviso di 30 giorni.

L’abbonamento annuale costa 449 euro in un’unica soluzione. Scegliendolo andrete a spendere 37,41 euro al mese. In più si può pagare in 3 rate con PayPal, senza interessi o costi aggiuntivi, per una spesa di circa 133 euro al mese per 3 mesi.

Scopri le offerte di DAZN »

Con gli abbonamenti Serie A DAZN avete inclusi anche altri contenuti come:

Serie BTK, compresi playoff e playout

Europa League

i migliori incontri della Conference League

Serie BTK

La Liga

una selezione di partite della Liga Portugal Betclic

FA CUP, Carabao Cup e Community Shield

una selezione di partite di NFL

basket italiano ed europeo con Serie A UnipolSai, tutta l’Eurolega, Eurocup e la Basket Champions League

boxe

UFC e altri sport di combattimento grazie alla partnership con Matchroom Boxing

Serie A Elite di rugby

freccette

i canali tematici di Juventus, Inter e Milan

Redbull TV

calcio femminile con la Serie A eBay, la UEFA Women’s Champions League e altro

Eurosport HD 1 e 2 con tennis, ciclismo e sport invernali

programmi di approfondimento come Sunday Night Square, Supertele – Leggero come un pallone e Tutti Bravi dal Divano

Se avete un decoder Tivùsat potete attivare l’offerta ZONA DAZN per guardare 7 partite per giornata di Serie A sul canale 214 al costo di 7,50 euro al mese. In caso di contemporaneità di più incontri si attiverà il canale ZONA DAZN 2 al 215. Potete attivarla dalla sezione “Servizi aggiuntivi” nell’area “Il mio account“.

Le offerte di TIMVISION con DAZN incluso

Offerte TIMVISION con DAZN incluso Cosa vedere Costo mensile TIMVISION Calcio e Sport TIMVISION, DAZN Standard e Infinity+ 30,99 €/mese TIMVISION Gold TIMVISION, DAZN Standard, Disney+, Netflix Standard e Infinity+ 35,99 €/mese fino al 31/12/23, poi 46,99 €/mese

Gli abbonamenti Serie A DAZN sono inclusi anche in alcune offerte per l’intrattenimento TIMVISION. Potete abbinare le promozioni a qualsiasi piano di telefonia mobile o per la rete fissa di TIM. In alternativa si può acquistare una SIM che verrà utilizzata solo per l’addebito del costo mensile dell’offerta.

TIMVISION Calcio e Sport

TIMVISION con film, serie TV, documentari e produzioni originali oltre al meglio dell’ultima settimana della programmazione di Mediaset e Discovery+

con film, serie TV, documentari e produzioni originali oltre al meglio dell’ultima settimana della programmazione di Mediaset e Discovery+ DAZN Standard (potete passare a DAZN Plus a 5 euro al mese fino al 31/12/23)

(potete passare a fino al 31/12/23) Infinity+ con 104 partite di Champions League e altri contenuti in 4K

L’offerta costa 30,99 euro al mese.

TIMVISION Gold

TIMVISION

DAZN Standard (potete passare a DAZN Plus a 5 euro al mese fino al 31/12/23)

(potete passare a fino al 31/12/23) Disney+

piano Standard di Netflix per la visione in HD su 2 dispositivi in contemporanea senza pubblicità

per la visione in HD su 2 dispositivi in contemporanea senza pubblicità Infinity+

6 mesi di Amazon Prime (solo per i nuovi clienti TIMVISION con rete fissa)

Il prezzo è di 35,99 euro al mese fino al 31/12/23, poi si rinnova a 46,99 euro al mese.

Per entrambe le offerte non è previsto il contributo per l’attivazione con acquisto online. Avete poi incluso in comodato d’uso gratuito anche il decoder TIMVISION Box.

Se non siete ancora clienti di TIM per il mobile ma avete la rete fissa potete abbinare un’offerta TIMVISION alla seguente tariffa:

Attiva una delle offerte fibra TIM »

TIM 5G Power Famiglia

minuti e SMS illimitati

giga illimitati in 5G fino a 2 Gbps in download e 150 Mbps in upload con TIM Unica Power, altrimenti 5 GB

Il primo mese e attivazione sono gratis con acquisto online, poi l’offerta si rinnova a 9,99 euro al mese. Per avere Giga illimitati in 5G fino a 6 SIM (anche se non intestate al titolare della rete fissa) è necessario acquistare TIM Unica Power al costo di 1,90 euro al mese, che vi verranno addebitati direttamente in bolletta. Se però si abbinano almeno 3 SIM entro il 28/10/23 il prezzo è azzerato.

Attiva TIM 5G Power Famiglia »

I clienti di TIM per il cellulare con un’offerta da almeno 9,99 euro al mese possono avere la fibra ottica a un costo più vantaggioso:

TIM WiFi Power Smart

navigazione illimitata fino a 2,5 Gbps in download e 1 Gbps in upload in FTTH (suddivisi tra porte Ethernet e Wi-Fi)

chiamate illimitate (solo con acquisto online)

modem TIM Hub+ Executive (10 euro al mese per 24 rate)

TIM Navigazione Sicura

L’offerta costa 30,90 euro al mese con domiciliazione e conto online o 24,90 euro al mese per i già clienti mobile. L’attivazione è gratis acquistandola entro il 28/10/23. Se poi avete una vecchia ADSL e decidete di rottamarla insieme al modem avrete un buono da 120 euro, suddivisi in 5 euro al mese per 24 rate, per passare alla fibra fino a 2,5 Gbps.

Le altre offerte per vedere la Serie A di ottobre 2023

Le altre offerte per la Serie A in TV Cosa vedere Costo mensile Prova Sky Q tutti pacchetti di Sky compresi Sky Calcio e Sky Sport 9 € per 30 giorni Pass Sport di NOW TV 3 partite di Serie A, Serie BTK, Serie C NOW, Champions League, Europa League, Conference League, Premier League, Bundesliga e Ligue 1 14,99 €/mese o 9,99 €/mese per 12 mesi. Con Premium inclusa a 19,99 €/mese o 15,99 €/mese per 12 mesi Sky TV + Sky Calcio 3 partite di Serie A per giornata, Premier League, Bundesliga e Ligue 1 14,99 €/mese per 18 mesi

Gli abbonamenti Serie A DAZN comunque non sono gli unici che permettono di seguire il campionato italiano, anche se non completamente. Sky infatti detiene i diritti TV per trasmettere 3 partite per giornata in co-esclusiva (quella del sabato alle 20:45, della domenica alle 12:30 e del lunedì alle 20:45). Potete quindi attivare:

Sky TV + Sky Calcio

Sky TV con tutti i migliori programmi come Masterchef, serie TV italiane e internazionali, documentari, news e le produzioni Sky Original

3 partite per giornata di Serie A

tutta la Serie BTK, compresi playout e playoff

Serie C fino al 2024/2025

le migliori partite di Premier League e Bundesliga fino al 2025

le migliori partite di Ligue 1 fino al 2024

rubriche e approfondimenti di Sky Sport 24

App Sky Go per seguire le partite su dispositivi mobili anche fuori casa

L’offerta costa 14,90 euro al mese per 18 mesi, invece di 30 euro al mese, senza obbligo di rinnovo alla fine del periodo promozionale. Il contributo per l’attivazione è a partire da 9 euro con Sky Q via Internet.

Attiva Sky TV + Sky Calcio »

Chi ha un abbonamento a Sky e DAZN può attivare l’offerta ZONA DAZN per guardare 10 partite per giornata di Serie A sul canale 214 al costo di 7,50 euro al mese. Potete attivarla dalla sezione “Servizi aggiuntivi” nell’area “Il mio account“.

Se cercate un’offerta ancora più completa, che comprenda anche altri contenuti per l’intrattenimento oltre lo sport, potete invece attivare:

Prova Sky Q

Sky TV e Netflix – Intrattenimento Plus

Sky Famiglia

Sky Kids

Sky Cinema con Paramount+

Sky Calcio

Sky Sport

L’offerta costa 9 euro per 30 giorni di visione. Alla fine del periodo promozionale potete scegliere di attivare un abbonamento a Sky personalizzandolo con i pacchetti che più interessano.

Prova Sky Q »

NOW TV vi permette invece di avere la pay TV senza abbonarsi a Sky. Con il Pass Sport potete vedere non solo tutti i contenuti di Sky Calcio ma anche quelli inclusi nel pacchetto Sky Sport.

Pass Sport

Serie A (3 partite per giornata)

tutta la Serie BTK e Serie C

Champions League (121 partite su 137 a stagione)

Europa League

Conference League

I motori con Moto GP, Moto2, Moto3, World Superbike e Formula 1

canale dedicato Sky Sport Tennis con Wimbledon e tutti i tornei ATP Masters 1000, Nitto ATP Finals, Intesa San Paolo Next Gen ATP Finals, 5 tornei ATP 500 e 7 tornei ATP 250

basket con NBA (regular season, playoff, finals e All Star Weekend), Euroleague ed Eurocup

rugby, atletica, golf con DP World Tour, la Ryder Cup e i Grandi Major della stagione e altri sport

L’offerta costa 9,99 euro al mese con vincolo di 12 mesi. Altrimenti si può attivare l’abbonamento senza vincoli a 14,99 euro al mese. Altrimenti potete attivare la versione con opzione Premium inclusa (visione in contemporanea su 2 dispositivi, audio Dolby Digital 5.1 e contenuti on demand senza pubblicità) al costo di 19,99 euro al mese o 15,99 euro al mese con vincolo di 12 mesi.

Attiva il Pass Sport »

Offerte in evidenza DAZN STANDARD € , con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA NOW Sport € , con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Prova Sky Q € , con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA

« notizia precedente La BCE alza i tassi? La situazione mutui di Ottobre 2023 notizia successiva »