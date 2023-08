Aprire un nuovo conto corrente diventa più vantaggioso: con Credem Link , infatti, è possibile accedere a un conto online con canone zero che permette di sfruttare anche un Conto Deposito con interessi al 4% per 9 mesi . Il conto corrente proposto da Credem è disponibile tramite una semplice procedura di apertura online, per tutti i nuovi clienti che scelgono Credem. Vediamo tutti i dettagli su questa proposta.

Per i nuovi clienti, Credem propone ora Conto Credem Link. Si tratta di un nuovo conto online a canone zero che consente di sfruttare tutti i vantaggi tipici di un conto da gestire tramite canali digitali senza, però, perdere i bonus garantiti da un istituto tradizionale, come l’assistenza in filiale e la possibilità di contare su di un team di consulenti sempre a disposizione.

Credem Link è un conto a canone zero che consente anche l’accesso a Conto Deposito Più, una soluzione di investimento sicura in grado di offrire un tasso di interesse lordo annuo del 4% a fronte di un investimento della durata di 9 mesi. Il conto corrente proposto da Credem è disponibile con una procedura di apertura facilitata, con possibilità di autenticazione tramite SPID.

Conto Credem Link: cosa include e quali sono i vantaggi

3 COSE DA SAPERE SUL CONTO CREDEM LINK 1. Il canone è zero, senza alcun requisito da rispettare 2. È inclusa la carta di debito Credemcard internazionale e si può richiedere la carta di credito EGO Classic 3. Si può accedere a Conto Deposito Più con interessi del 4% per 9 mesi

Scegliendo Credem Link è possibile accedere a un conto corrente online completo e ricco di vantaggi. Per i nuovi clienti, il conto proposto da Credem include:

canone zero , a tempo indeterminato e senza dover rispettare alcun requisito

, a tempo indeterminato e senza dover rispettare alcun requisito carta di debito Credemcard Internazionale Mastercard con canone azzerato per un anno (poi 1,5 euro al mese); la carta può essere utilizzata per prelievi gratuiti da ATM Credem (per il primo anno, i prelievi sono gratis da qualsiasi ATM in Italia) e per pagamenti tramite Google Pay, Apple Pay e Samsung Pay; la carta utilizza il circuito Mastercard e consente all’utente di personalizzare i limiti di utilizzo; in alternativa, è possibile richiedere la carta di debito Credemcard a canone gratuito e utilizzabile si circuito nazionale PagoBancomat e Bancomat

con canone azzerato per un anno (poi 1,5 euro al mese); la carta può essere utilizzata per prelievi gratuiti da ATM Credem (per il primo anno, i prelievi sono gratis da qualsiasi ATM in Italia) e per pagamenti tramite Google Pay, Apple Pay e Samsung Pay; la carta utilizza il circuito Mastercard e consente all’utente di personalizzare i limiti di utilizzo; in alternativa, è possibile richiedere la carta di debito Credemcard a canone gratuito e utilizzabile si circuito nazionale PagoBancomat e Bancomat possibilità di richiedere la carta di credito EGO Classic con canone zero per un anno e di 39 euro all’anno successivamente

con canone zero per un anno e di 39 euro all’anno successivamente gestioen completa da Home Banking e App Credem

supporto costante da parte del team di consulenti Credem , sia in filiale che da remoto

, sia in filiale che da remoto firma elettronica gratuita

accesso a Conto Deposito Più con tasso annuo lordo del 4% per un investimento di 9 mesi ; il deposito minimo di 5.000 euro; il capitale depositato è svincolabile con una penale dello 0,033%; non ci sono costi di apertura

con per un investimento di ; il deposito minimo di 5.000 euro; il capitale depositato è svincolabile con una penale dello 0,033%; non ci sono costi di apertura con la promozione porta un amico è possibile ottenere un Buono Regalo Amazon da 25 euro per ogni amico invitato che apre un conto con Credem

I nuovi clienti Credem possono, inoltre, partecipare a un concorso a premi dopo aver completato l’apertura del conto avendo richiesto la Credemcard Internazionale Mastercard.

Per richiedere l’apertura di Conto Credem Link è sufficiente seguire una semplice procedura online, con autenticazione che può avvenire anche tramite SPID, velocizzando ulteriormente l’intera procedura. Tutti i dettagli sono disponibili tramite il sito ufficiale Credem, accessibile cliccando sul box qui di sotto.

