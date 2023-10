Conto Corrente Arancio è a zero spese e offre anche un rendimento del 4% lordo annuo per 12 mesi con il conto deposito abbinato. Per scoprire questa offerta e altre soluzioni vantaggiose a ottobre 2023 , c’è il comparatore di SOStariffe.it.

Conto Corrente Arancio è una delle soluzioni più convenienti per gestire il proprio denaro. Questo conto online è offerto dal gruppo bancario olandese ING. C’è da sottolineare che, oltre a essere a zero spese, mette a disposizione anche un conto deposito, ribattezzato “Conto Arancio”, abbinato al conto corrente stesso e che propone un remunerativo tasso di interesse del 4% lordo annuo.

Prima di analizzare nei dettagli quest'offerta redditizia, va ricordato che, con il comparatore per conti correnti di SOStariffe.it, è possibile trovare le migliori alternative per gestire e far crescere i propri risparmi a ottobre 2023.

Conto Corrente Arancio: che cosa prevede l’offerta ad Ottobre 2023

Tra i migliori conti online gratuiti per sempre va segnalato anche Conto Corrente Arancio del gruppo bancario ING. Particolarmente vantaggiosa è la formula “Modulo Zero Vincoli” che è a zero spese per un anno, poi rimane gratuito con l’accredito di stipendio/pensione, oppure entrate di almeno 1.000 euro al mese, altrimenti il canone ha un costo di 2 euro al mese. Questa formula prevede:

carta di debito Mastercard inclusa e collegamenti con Apple Pay e Google Pay;

inclusa e collegamenti con Apple Pay e Google Pay; prelievo di contante in Italia e in Europa senza costi;

prelievo di contante in Italia e in Europa senza costi; un modulo di assegni all’anno gratuito;

un modulo di assegni all’anno gratuito; principali pagamenti MAV, F24, RAV senza commissioni;

principali pagamenti MAV, F24, RAV senza commissioni; bonifici SEPA fino a 50.000 euro online o al telefono senza costi.

Inoltre, aprendo Conto Corrente Arancio e attivandolo con un primo bonifico, fino al 31 dicembre 2023, si riceverà via email il proprio “codice amico” personale. Questo codice lo si potrà condividere con i propri amici, invitandoli a diventare clienti di banca ING. Una volta che il proprio amico avrà ricevuto il primo accredito di stipendio/pensione su Conto Corrente Arancio, per entrambi ci sarà un buono regalo Amazon.it da 50 euro spedito sempre tramite email. Si potranno ottenere fino a 10 buoni da 50 euro presentando al massimo 10 amici.

C’è infine da notare che Conto Corrente Arancio mette a disposizione per i suoi clienti:

una carta prepagata Mastercard , che ha un canone gratuito nella versione virtuale, mentre per il rilascio della versione fisica si pagano 10 euro;

, che ha un canone gratuito nella versione virtuale, mentre per il rilascio della versione fisica si pagano 10 euro; una carta di credito Mastercard Gold, con collegamento ad Apple Pay e Google Pay e con fido di 1.500 euro al mese. Questa carta di credito ha un canone di 24 euro l’anno, un costo che si azzera in tutti quei mesi in cui le spese saranno di almeno 500 euro oppure con un piano Pagoflex attivo per acquisti superiori a 200 euro.

Per maggiori informazioni sull'offerta di Conto Corrente Arancio di ING

Conto Arancio: rendimento del 4% per 12 mesi ad Ottobre 2023

NOME DEL CONTO DEPOSITO CARATTERISTICHE PRINCIPALI Conto Arancio di ING tasso di interesse del 4% lordo annuo per 12 mesi senza vincoli

lordo annuo per senza vincoli somma massima 100.000 €

dopo i 12 mesi, tasso di interesse dell’1% lordo annuo

Conto Corrente Arancio offre ai suoi clienti anche la possibilità di avere un rendimento sui propri risparmi. Come? Aprendo il conto deposito “Conto Arancio”, che aiuta a gestire la liquidità che non si ha subito bisogno offrendo un investimento sicuro e una remunerazione garantita nel tempo. Il “Conto Arancio” non ha vincoli, si possono mettere e togliere i soldi quando si vuole.

Come il Conto Corrente Arancio, anche il conto deposito è a zero spese e propone ai risparmiatori un tasso di interesse del 4% sulle somme depositate fino ad un massimo di 100.000 euro. Alla fine dei 12 mesi i risparmi continueranno a crescere con il tasso di interesse base, ad oggi pari all’1% annuo lordo.

Oltre i 100.000 euro e su ogni Conto Arancio successivo al primo, sarà applicato un tasso di interesse annuo lordo pari all’1%.

Questa offerta, per avere il tasso di rendimento promozionale del 4% lordo annuo per 12 mesi, è riservata a chi:

non è già titolare o contitolare di altro Conto Arancio alla data dell’8 ottobre 2023 e sottoscrive e attiva Conto Arancio tra l’8 ottobre 2023 e il 31 dicembre 2023;

di altro Conto Arancio alla data dell’8 ottobre 2023 e sottoscrive e attiva Conto Arancio tra l’8 ottobre 2023 e il 31 dicembre 2023; attiva il suo primo Conto Arancio entro la data del 31 dicembre 2023.

Per conoscere maggiori dettagli del conto deposito "Conto Arancio"

