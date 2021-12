Conto corrente a zero costo: 5 offerte di Dicembre 2021

Nessun costo di apertura e di tenuta del conto, se è questo che stai cercando dal tuo nuovo conto corrente troverai utile questa guida. La top five dei conto corrente a zero spese include prodotti virtuali che potrai gestire online con la tua app o carte conto con IBAN, convenienti ma più limitate a livello operativo. Potrai aprire i conti correnti a canone gratuito se risiedi in Italia

Aprire e mantenere un conto corrente può costarti anche centinaia di euro l’anno se non scegli con attenzione il prodotto a cui affidare i tuoi risparmi. Se vuoi evitare di pagare spese per il canone e per l’avvio del tuo rapporto con la banca, allora ti conviene iniziare a ragionare come fai quando devi attivare un’offerta mobile o internet.

Cerca le promozioni per l’apertura di un nuovo conto corrente online e confronta le diverse condizioni. In questa analisi puoi avere un aiuto determinante usando il comparatore di SOStariffe.it, uno strumento gratuito e che ricerca per te le offerte adatte al tuo profilo come utente. Il sistema analizza le soluzioni e ti indica i servizi, il costo del canone, le spese di commissione applicate alle transazioni e ogni eventuale incentivo che la banca ti riserva.

Potrai personalizzare la tua ricerca in base a quelle che sono le caratteristiche che stai cercando o a quelle che sono le tue abitudini di utilizzo del conto. Il costo che dovrai sostenere mese dopo mese per il tuo conto dipenderà da quali sono i servizi che attiverai e da quante operazioni compirai (bonifici, prelievi, giroconto, ecc…).

Per poter trovare un’offerta per il tuo nuovo conto corrente che sia conveniente dovrai puntare sull’apertura di un conto corrente digitale, questi infatti sono meno impegnativi dal punto di vista delle spese e sono spesso attivabili senza costi di emissione. In media un conto online ti porterà a spendere circa la metà rispetto ad un conto tradizionale a parti di operatività.

Vedremo quindi quali sono i 5 conto corrente che potrai aprire a Dicembre, quali sono le offerte del momento e i requisiti per poter attivare il tuo nuovo prodotto.

Come aprire un conto corrente

Ogni utente che apre un conto corrente deve leggere con attenzione il Foglio informativo, si tratta del contratto che espone tutte le condizioni collegate alla tua offerta. Il documento indica in dettaglio i costi delle transazioni, con eventuali differenze tra le operazioni allo sportello o agli ATM.

I conti correnti veri e propri richiedono che l’intestatario sia maggiorenne e residente in Italia, per chi non risponde a questi requisiti esistono però le carte conto. Questa tipologia di carta di debito è dotata di IBAN, chi sceglie quindi di attivare queste soluzioni potrà ricevere ed inviare denaro tramite bonifici e avrai anche la possibilità di effettuare pagamenti dei propri acquisti o delle imposte con F24 o con le carte. Le carte conto possono essere richieste anche dai minori (età minima 12 anni). Non con tutte le carte con IBAN puoi attivare l’accredito dello stipendio o la domiciliazione dei pagamenti.

Tiene a mente che in Italia i possessori di conto corrente sono tenuti a versare l’imposta di bollo sul conto, questa tassa è pari a 34,20 euro e si paga su tutti i prodotti con una giacenza media superiore a 5 mila euro.

Le 5 offerte per aprire un conto corrente

Devi valutare sempre con attenzione la reale convenienza di un conto a canone gratuito, non sempre infatti questo è un elemento realmente vantaggioso. A determinare se un conto è più o meno adatto a te e se ti farà risparmiare spese indesiderate è il tuo modo di utilizzare i servizi. Un conto digitale è molto conveniente se limiti l’uso dei servizi in filiale al minimo e se fai le tue operazioni tramite app e Area personale. Se viaggi spesso all’estero dovrai cercare un conto che ti offre prelievi gratuiti anche nei Paesi stranieri.

Ecco quali sono i 5 migliori conti correnti a zero spese di Dicembre.

1. My Genius

La promozione segnalata e consigliata da SOStariffe.it per questo mese è l’offerte di UniCredit per i clienti che aprono My Genius. Se deciderai di attivare questo prodotto della banca entro il 31 Gennaio 2022 potrai ottenere un buono Amazon e potrai partecipare ad un programma a premi indetto dall’istituto.

Il valore del buono che potrai usare sull’e-commerce è pari a 100 euro, per ottenerlo dovrai non solo aprire il conto ma anche attivare l’accredito dello stipendio/stipendio entro il 30 Aprile e anche la tua carta My One. Solo se rispetterai queste condizioni poi ti sarà inviato il buono Amazon sull’indirizzo mail che userai per registrarti.

Per quanto riguarda il concorso di UniCredit è 20 Super Buoni, potai partecipare alle stesse condizioni appena descritte e ogni vincitore riceverà un buono idea shopping del valore di 6 mila euro.

L’offerta per non pagare le spese del canone di My Genius presume che il cliente non attivi i moduli ad esso collegati. Il conto base My Genius ti offre:

prelievi gratuiti in Italia da ATM UniCredit

bonifici e giroconti online senza spese di commissione

servizio Banca Multicanale, per operare dai tuoi dispositivi mobili, pc e tablet, a canone zero (a costo zero, anziché 4 euro al mese)

carta di debito My One Visa (zero costi di emissione)

Puoi conoscere meglio questo prodotto se clicchi sul link che segue.

Un conto che ti offre dei servizi innovativi e che ti permetterà di avere come bonus di benvenuto un rimborso del 10% sugli acquisti è il nuovo conto corrente BBVA del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria. La banca spagnola ha da poco proposto i suoi prodotti ai clienti italiani e ha deciso di puntare su un conto all digital gestito da app e con condizioni molto vantaggiose per quanto riguarda le carte e le operazioni agli ATM.

Il Gran Cashback, così è definita l’offerta di benvenuto, ti consentirà di recuperare il 10% di ciò che spenderai nel primo mese di attivazione del conto. L’istituto ha posto come limite alle spese conteggiate in questa promozione il tetto di 500 euro, quindi il rimborso massimo sarà di 50 euro. Per il primo anno poi potrai continuare ad usufruire del cashback ma sarà pari all’1%.

Bonifici e prelievi gratuiti con la carta di debito BBVA saranno gratuiti. Una particolarità delle carte di questa banca è che sono soluzioni virtuali con un CVV dinamico, dovrai quindi generare dalla tua app il codice quando completerai un acquisto. Le carte inoltre non riporteranno i dati dell’intestatario sulla parte frontale, anche queste informazioni saranno disponibili solo tramite l’app.

Con BBVA potrai contare su due servizi utili per le tue spese più importanti, uno è Pay&Plan – per rateizzare i tuoi acquisti – e l’altro è l’anticipo sullo stipendio. Il Pay&Plan ti consente di dilazionare 5 acquisti ogni 90 giorni, la rateizzazione può essere suddivisa in 3, 5 o 10 mesi e la soglia massima per cui si può attivare il servizio è 1.500. La seconda, come dice il nome stesso, è l’opzione che permette di anticiparti somme della tua busta paga prima che siano accreditate.

Puoi avere maggiori informazioni sul conto BBVA cliccando sul link in basso.

3. Conto Corrente Arancio di ING

Se sei alla ricerca di un conto corrente a zero spese che ti offra anche una carta di credito hai la possibilità di ottenerlo attivando conto corrente Arancio di ING. La promozione di Dicembre è valida solo fino alla fine del mese ed include l’attivazione gratuita del Modulo Zero Vincoli che ti permetterà di avere:

assegni per il primo anno

bonifici senza commissioni

carta di debito gratuita

In più l’offerta del mese ti garantisce l’emissione della carta di credito Mastercard Gold, plafond mensile da 1.500 euro, a costo zero e con canone gratuito per 1 anno. Se spendi 500 euro al mese i costi per mantenere attiva la carta si azzerano.

Potrai continuare a non pagare il canone del conto se:

attivi l’accredito di stipendio o pensione

le tue entrate mensili sono almeno di 1.000 euro

Scopri di più sull’offerta di ING cliccando sul pulsante qui in basso.

4. Tinaba

Al 4° posto si trova la carta conto Tinaba di Banca Profilo, si tratta di un prodotto con IBAN. Puoi attivare questa soluzione se hai dai 12 anni in su e se risiedi in Italia. Le carte di questo emittente ti offrono come condizioni operative:

bonifici online gratuiti

ricariche senza costi

24 prelievi ATM UE gratuiti in un anno (poi ti costeranno 2 euro)

10% di Cashback sui tuoi acquisti

L’app di Tinaba ti consentirà di usare alcune funzioni per organizzare meglio le tue entrate ed uscite. Potrai pagare i conti al ristorante in condivisione con i tuoi amici, oppure usare la condivisione spese per saldare le bollette. Hai anche la possibilità di attivare campagne di raccolta fondi per i tuoi progetti.

Puoi richiedere maggiori dettagli sui servizi e sulle condizioni proposte da Tinaba cliccando qui in basso.

5. Crédit Agricole online

Infine, al posto numero 5 si trova il conto corrente a zero spese che ti propone Crédit Agricole, l’offerta del mese ti permette di attivare questa soluzione come esclusiva online. Le condizioni proposte dalla banca ai nuovi clienti per prelievi e bonifici sono:

bonifici SEPA gratuiti online, 2 euro in banca agli sportelli

prelievi gratuiti da ATM Crédit Agricole

24 prelievi da ATM altre banche

domiciliazioni bancarie a zero spese

Deposito titoli e investimento a commissioni agevolate

