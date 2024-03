Promozione buddybank per i nuovi clienti. Con apertura entro il 31 maggio 2024, il canone del conto corrente online è gratuito . E, spendendo almeno 1.000 euro entro 60 giorni dalla data di apertura, puoi ricevere fino a 100 euro in buoni regalo Amazon.it . Scopri l’offerta su SOStariffe.it .

buddybank premia i nuovi clienti con due vantaggi. Primo, se apri, entro il 31 maggio 2024 “Genius buddy”, il conto corrente online a misura di smartphone della banca 100% digitale di UniCredit hai il canone annuo gratuito per sempre (anziché 2,90 euro al mese). Secondo, pagando i tuoi acquisti con la carta di debito MyOne e spendendo almeno 1.000 euro nei primi 60 giorni dall’apertura del conto “Genius buddy”, ricevi in omaggio 100 euro di buoni regalo Amazon.it. Per conoscere tutti i dettagli del conto corrente buddybank e procedere con l’apertura, clicca il pulsante verde qui di seguito:

SCOPRI IL CONTO GENIUS BUDDY »

Oltre a scoprire l’offerta di buddybank, puoi trovare le migliori soluzioni per gestire i tuoi soldi con il comparatore di SOStariffe.it per conti correnti. Impostando i filtri di ricerca in modo tale da selezionare un conto bancario vantaggioso a marzo 2024 sulla base delle tue esigenze, è possibile trovare le alternative più convenienti tra i partner. Per una panoramica delle soluzioni disponibili, clicca sul bottone verde qui di seguito:

CONFRONTA I CONTI CORRENTI »

buddybank: che cosa prevede l’offerta e la promozione di marzo 2024

NOME DELL’OFFERTA DETTAGLI DELL’OFFERTA Conto Genius buddy di buddybank canone annuo gratuito

carta di debito internazionale MyOne inclusa

prelievi di contanti da ATM UniCredit gratuiti

bonifici ordinari online SEPA gratuiti

accredito di stipendio/pensione

buddybank ha riservato una promozione per tutti i nuovi clienti che decidano di aprire e gestire da app il conto corrente creato su misura per smartphone Android e iPhone entro il prossimo 31 maggio 2024. C’è però da notare che, oltre che da app, sul conto “Genius buddy” è possibile operare da computer grazie al servizio di home banking.

Se diventi cliente di buddybank prima di fine maggio 2024, hai il canone annuo gratuito del conto per sempre, ma soprattutto puoi partecipare all’iniziativa “Colpo di Genius”. Di che cosa si tratta? Se apri il conto “Genius buddy” prima del 31 maggio 2024, hai 60 giorni di tempo per spendere 1.000 euro pagandoli con la carta di debito. Così facendo, potrai ottenere 100 euro di buoni regalo Amazon.it.

Se, invece, non apri il conto entro il 31 maggio 2024, la banca 100% digitale del gruppo UniCredit ricorda che puoi avere comunque il canone gratuito a tempo indeterminato se apri Genius buddy entro il 28 febbraio 2025. In questo modo puoi risparmiare 2,90 euro al mese.

Il conto corrente online di buddybank si contraddistingue per il fatto di essere cointestabile e perché prevede:

carta di debito internazionale MyOne (circuito Mastercard) con canone gratuito, per la versione fisica costo di emissione di 3,50 euro;

(circuito Mastercard) con canone gratuito, per la versione fisica costo di emissione di 3,50 euro; carta di debito internazionale MyOne con collegamenti ad Apple Pay e Google Pay;

prelievi di contanti da ATM di UniCredit senza commissioni sia in Italia che all’estero, da altra banca c’è un costo di 2 euro sia in Italia che all’estero;

da ATM di UniCredit senza commissioni sia in Italia che all’estero, da altra banca c’è un costo di 2 euro sia in Italia che all’estero; bonifici ordinari online in area SEPA senza commissioni;

online in area SEPA senza commissioni; assistenza bancaria 24/7 via chat;

versamenti dagli ATM UniCredit senza costi;

possibilità di richiedere una carta di credito;

possibilità di richiedere una carta prepagata;

accredito di stipendio o pensione.

Il conto corrente “Genius buddy” è pensato per coloro che possiedono uno smartphone e che lo utilizzano come principale strumento di interazione, per effettuare in maniera autonoma e semplice, operazioni bancarie. Inoltre, questo conto corrente di UniCredit prevede necessariamente il collegamento del dispositivo al servizio di Banca Multicanale tramite App, il cui contratto viene sottoscritto contestualmente a quello relativo al conto. Infine, trattandosi di un conto corrente ad operatività online, non è prevista la convenzione per il rilascio di un carnet di assegno e le comunicazioni relative al conto corrente, anche periodiche, sono effettuate da buddybank nell’ambito del Servizio documenti on Line (DOL) del servizio di Banca Multicanale, senza possibilità di opzione cartacea. Per saperne di più su quest’offerta e aprire Genius buddy, clicca sul link che trovi qui sotto: SCOPRI IL CONTO GENIUS BUDDY »

