Conti correnti online: i migliori di agosto 2022

Quali sono i conti correnti online più vantaggiosi di Agosto 2022? Come valutare se un conto sia o meno conveniente? Che cosa occorre sapere per fare la scelta giusta? Sono alcune delle domande che i risparmiatori si pongo quando sono alle prese con la decisione di aprire un nuovo conto corrente 100% digitale.

Con il comparatore di conti correnti di SOStariffe.it è possibile scoprire le 5 migliori offerte del mercato bancario attualmente disponibili. Il tool digitale e gratuito (consultabile anche grazie all’App di SOStariffe.it in versione Android e iOS) mette a confronto le soluzioni più economiche di Agosto 2022.

Conti correnti online: le offerte più vantaggiose di Agosto 2022

NOME DELL’OFFERTA DETTAGLI DELL’OFFERTA Conto BBVA zero spese per i costi di gestione

per i costi di gestione rimborsi con il Cashback 10% BBVA fino a 50 euro il primo mese e Cashback 1% BBVA fino a 30 euro nei successivi 12 mesi

BBVA fino a 50 euro il primo mese e Cashback 1% BBVA fino a 30 euro nei successivi 12 mesi carta debito senza spese

senza spese bonifico ordinario e istantaneo gratuito Conto Widiba Start di Banca Widiba per il primo anno conto a zero spese , poi 3 euro al mese ma con promozioni per abbassarne i costi fino all’azzeramento del canone

, poi 3 euro al mese ma con promozioni per abbassarne i costi fino all’azzeramento del canone PEC e firma digitale gratuite

carta di debito inclusa

bonifici ordinari online senza costi aggiuntivi Conto My Genius Green di UniCredit canone zero per sempre

carta di debito inclusa

prelievo gratuito agli ATM UniCredit

bonifici online senza commissioni Conto ControCorrente Semplice di IBL Banca canone annuo gratuito per sempre, mentre è a zero spese per i primi 6 mesi per le altre 3 versioni

per sempre, mentre è a zero spese per i primi 6 mesi per le altre 3 versioni interessi lordi fino a 0,50% per i primi sei mesi

carta di debito gratuita con pagamenti digitali con Google Pay, Apple Pay e Samsung Pay

e possibilità di vincolare somme per ottenere tassi di interessi più alti Conto Webank canone annuale gratuito

carta di debito inclusa

carta di credito senza costi

I migliori conti correnti online di Agosto 2022 sono 5. Si tratta di conti 100% digitali, tutti a zero spese oppure con un canone annuale gratuito il primo anno, mentre a partire dal secondo anno hanno un costo molto basso e offrono la possibilità di azzerarlo. Si tratta di conti online che sono stati selezionati con il comparatore di SOStariffe.it. Vediamo in dettaglio che cosa prevedono queste soluzioni proposte ai risparmiatori.

Conto BBVA

In vetta alla graduatoria delle migliori offerte di conti correnti online di Agosto 2022, c’è la proposta di BBVA. La banca multinazionale spagnola offre un conto a zero spese per sempre e con le seguenti caratteristiche:

carta di debito fisica o digitale con canone annuale gratuito e senza costi di spedizione;

fisica o digitale con canone annuale gratuito e senza costi di spedizione; collegamenti con Apple Pay, Google Pay e Samsung Pay per pagamenti digitali;

prelievo bancomat a partire da 100 euro gratuiti anche da altra banca in Italia e in tutti i paesi di zona Euro;

a partire da 100 euro gratuiti anche da altra banca in Italia e in tutti i paesi di zona Euro; zero commissioni per bonifici istantanei in area SEPA fino a un massimo di 1.000 euro e bonifici ordinari SEPA gratuiti fino a un massimo di 6.000 euro;

per bonifici istantanei in area SEPA fino a un massimo di 1.000 euro e bonifici ordinari SEPA gratuiti fino a un massimo di 6.000 euro; salvadanaio digitale dedicato alla gestione dei propri risparmi;

opportunità di eseguire acquisti in valuta straniera senza nessuna commissione;

possibilità di ricaricare il conto gratuitamente e velocemente.

BBVA mette a disposizione un IBAN italiano, con il quale è possibile:

accreditare di stipendio;

addebitare di abbonamenti;

effettuate pagamenti a scadenza;

attivare la domiciliazione bancaria delle utenze.

BBVA offre ai nuovi clienti un pacchetto di tre promozioni che fanno “guadagnare” in totale 230 euro in questa estate 2022. In dettaglio ecco che cosa prevedono:

Gran Cashback 20% BBVA per ottenere il 20% di rimborso sugli acquisti effettuati con carta di debito BBVA (fino a 500 euro) nel primo mese dall’attivazione del servizio (si potranno guadagnare fino a 100 euro direttamente sul conto);

per ottenere il 20% di rimborso sugli acquisti effettuati con carta di debito BBVA (fino a 500 euro) nel primo mese dall’attivazione del servizio (si potranno guadagnare fino a direttamente sul conto); Cashback 1% BBVA , per ottenere un rimborso dell’1% sugli acquisti nell’arco di un anno, fino a un massimo di 250 euro di acquisti al mese;

, per ottenere un rimborso dell’1% sugli acquisti nell’arco di un anno, fino a un massimo di 250 euro di acquisti al mese; promozione Passaparola: un regalo di 20 euro per ogni nuovo cliente che si porta in BBVA (da 1 a 5 persone), con un guadagno fino a un massimo di 100 euro.

Di seguito i dettagli della proposta di BBVA:

Scopri il conto BBVA »

Conto Widiba Start di Banca Widiba

Tra i migliori conti online di questa estate, c’è senza dubbio il conto corrente Widiba Start di Banca Widiba, che può essere aperto in 5 minuti con SPID o webcam. La banca 100% digitale del Gruppo Montepaschi che ai nuovi clienti offre i seguenti servizi:

canone gratuito per il primo anno se si apre il conto entro il 31 Agosto;

possibilità di azzerare il canone di 3 euro che scatta dal secondo anno con una serie di promozioni;

carta di debito senza costi, sia fisica che virtuale, con possibilità di collegamento a Google Pay e Apple Pay per pagamenti online, sicuri e veloci;

senza costi, sia fisica che virtuale, con possibilità di collegamento a Google Pay e Apple Pay per pagamenti online, sicuri e veloci; prelievo gratuito senza commissioni in area euro per importi pari o superiori a 100 euro da ATM del Gruppo Montepaschi (2 euro da ATM di altre banche);

bonifici ordinari senza commissioni;

PEC e firma digitale gratis.

Dopo il primo anno a zero spese, dal secondo anno, invece, è previsto un canone di tenuta del conto di 3 euro al mese, ma con possibilità di azzerarne i costi, in questo modo:

3 euro in meno se si hanno meno di 30 anni di età;

in meno se si hanno meno di 30 anni di età; 1 euro in meno con l’accredito di stipendio e pensione;

in meno con l’accredito di stipendio e pensione; 1 euro di risparmio con un patrimonio complessivo di almeno 25.000 euro;

di risparmio con un patrimonio complessivo di almeno 25.000 euro; 2 euro di sconto con 10.000 euro investiti in risparmio gestito (fondi, Sicav, polizze);

di sconto con 10.000 euro investiti in risparmio gestito (fondi, Sicav, polizze); 1 euro di riduzione con 20.000 euro investiti in risparmio amministrato (obbligazioni, azioni, fondi d’investimento ETF e strumenti finanziari ETC).

Di seguito i dettagli della proposta di Banca Widiba:

Scopri conto Widiba »

Conto My Genius Green di UniCredit

Con un canone gratuito per sempre, il conto My Genius Green del gruppo bancario UniCredit è di sicuro una delle offerte più economiche di Agosto 2022.

Le caratteristiche principali di My Genius Green sono le seguenti:

carta di debito internazionale My One (circuito Visa/MasterCard) inclusa, sia nella versione fisica (in materiale ecosostenibile) sia in versione digitale con collegamenti ai principali wallet digitali per effettuare pagamenti online;

internazionale My One (circuito Visa/MasterCard) inclusa, sia nella versione fisica (in materiale ecosostenibile) sia in versione digitale con collegamenti ai principali wallet digitali per effettuare pagamenti online; bonifici ordinari SEPA senza commissioni;

SEPA senza commissioni; possibilità di cointestarlo

giroconti online gratis;

accredito di stipendio o pensione.

L’apertura online è facile e veloce: occorrono un documento di identità o SPID, una webcam o una fotocamera e sono necessari un cellulare con numero italiano e un indirizzo e-mail, mentre è possibile gestire il conto tramite Internet, App e telefono con il servizio Banca Multicanale

Non va dimenticato infine che questa offerta è riservata a coloro che sono residenti in Italia e non siano già titolari di alcun altro prodotto/servizio di banca UniCredit.

Di seguito i dettagli della proposta diUniCredit:

SCOPRI MY GENIUS GREEN DI UNICREDIT »

Conto ControCorrente Semplice di IBL Banca

Massima trasparenza e nessun costo sommerso fanno di di ControCorrente Semplice, la versione base del pacchetto di conti online di IBL Banca, una delle proposte di conti correnti online tra le più convenienti di Agosto 2022. Anche perché è un conto a canone gratuito a tempo indeterminato.

ControCorrente Semplice, inoltre, offre interessi lordi fino a 0,50% per i primi sei mesi se lo si apre entro il 31 Ottobre 2022. La promozione include gratuitamente anche:

una carta di debito , dotata di tecnologia contactless;

, dotata di tecnologia contactless; pagamenti online con Google Pay, Apple Pay e Samsung Pay;

e servizio Bancomat Pay per pagamenti gratuiti;

addebito dei pedaggi autostradali con Telepass;

ricariche telefoniche online;

possibilità di effettuare pagamenti F24, MAV e RAV, bollettini, C-Bill PagoPa, Plick;

un bonifico ordinario gratuito al mese, i successivi al costo di 0,40 euro;

possibilità di vincolare somme per avere interessi più alti.

Il conto online ControCorrente è disponibile anche in altre 3 versioni (Particolare, Originale e Straordinario) per le quali, dopo i primi sei mesi a zero spese, è previsto il pagamento di un canone, con possibilità di ulteriori sconti:

ControCorrente Particolare con canone di 1 euro al mese;

ControCorrente Originale con canone di 2 euro al mese;

ControCorrente Straordinario con canone di 3 euro al mese.

Ciascuna di queste tre versioni offre una serie crescente di servizi e agevolazioni. I prezzi indicati scontati e accessibili con una giacenza media di almeno 5 mila euro e con un accredito mensile di stipendio o pensione da almeno 800 euro. In alternativa, i prezzi sono di 3 euro al mese, 5 euro al mese e 7 euro al mese.

Di seguito i dettagli della proposta di IBL Banca:

Scopri conto IBL banca »

Conto Webank

Se lo si apre entro il prossimo 30 Settembre il canone annuale è gratuito: il conto corrente online proposto da Webank, brand del gruppo Banco BPM, è un’offerta conveniente per i risparmiatori a caccia di un prodotto bancario economico.

Oltre alle zero spese, Webank proposte ai nuovi clienti i seguenti servizi:

Apertura del conto tramite SPID;

carta di debito internazionale (circuito Maestro e PagoBancomat) inclusa;

internazionale (circuito Maestro e PagoBancomat) inclusa; con collegamenti ai wallet digitali di Apple Pay, Google Pay, Garmin Pay e Fitbit Pay;

carta di credito (circuito Visa/MasterCard) gratuita con esito immediato e gratuita, con fido flessibile da 500 euro a 7.800 euro al mese;

zero commissione per i pedaggi autostradali con FastPay;

domiciliazione delle bollette inclusa;

bonifici ordinari in Italia e area SEPA gratuiti;

pagamenti MAV e RAV senza costi;

ricarica cellulare senza commissioni;

estratto conto online gratuito;

servizio di 3D Secure Code per lo shopping online tramite autorizzazione SMS e codice E-PIN.

Infine, Webank offre ai nuovi clienti la possibilità di trasferire dal vecchio conto il saldo senza costi aggiuntivi, così come gli strumenti finanziari a esso collegati. Di seguito i dettagli della proposta di Webank:

SCOPRI CONTO WEBANK »