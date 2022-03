Qual è la migliore banca al momento ? Quanto costa all'anno un conto corrente bancario? Sono domande che si potrebbe porre sia chi non ha mai avuto un conto corrente, sia chi vorrebbe spendere di meno. In questa guida analizzeremo, con l’utilizzo del comparatore di conti correnti di SOStariffe.it, q uale banca ha meno spese , quindi come trovare il miglior conto corrente zero spese .

Come trovare il miglior conto corrente zero spese di marzo 2022

Qual è il miglior conto corrente zero spese 2022 bancario, quindi che non sia un conto Poste Italiane? Sicuramente, si tratta di un conto corrente online, che si potrà sottoscrivere comodamente da casa.

Quali sono le caratteristiche che li contraddistinguono e a cosa bisogna prestare attenzione nella scelta del proprio conto corrente? Ecco tutto quello che c’è da sapere nel caso in cui se ne volesse attivare uno nuovo e risparmiare sui costi.

Miglior conto corrente zero spese online

I conti correnti online zero spese sono dei conti che presentano le stesse caratteristiche dei conti tradizionali, ma con qualche vantaggio in più: possono infatti essere attivati da casa, inviando la documentazione relativa al conto direttamente via mail.

Possono, inoltre, essere gestiti da remoto grazie ai servizi:

di Internet banking, ovvero tramite l’accesso alla propria area clienti da PC; di mobile banking, con i quali il conto e le relative carte di pagamento associate potranno essere gestite direttamente dal proprio smartphone, scaricando l’app collegata al conto corrente.

Un conto corrente online potrà poi essere definito a zero spese perché non prevede la maggior parte dei costi tipici di un conto corrente, tra i quali rientrano:

l’assenza del canone mensile di gestione o la possibilità di azzerarlo;

l’assenza dell’imposta di bollo;

commissioni a costo zero sia sui bonifici (a volte anche verso l’estero) e sui prelievi di contante presso gli ATM di altre banche.

Nonostante non si abbia il rapporto diretto con la filiale, i conti correnti online garantiscono la massima sicurezza relativa alle transazioni e un servizio clienti sempre pronto a fornire supporto a distanza e a risolvere le principali problematiche.

Utilizzando il comparatore di conti correnti di SOStariffe.it sarà possibile personalizzare la ricerca di un conto corrente, scegliendo un target specifico o le caratteristiche che si stanno cercando.

Scopri di più cliccando sul link in basso ed effettua un’analisi di tipo comparativo

Miglior conto corrente zero spese 2022

Analizzando i conti correnti standard disponibili sul comparatore di conti di SOStariffe.it, abbiamo individuato che tra le migliori proposte di conti correnti a zero spese disponibili oggi ci sono quelle di:

ING, con il conto corrente Arancio;

Unicredit, con il conto corrente My Genius;

N26, che è una banca digitale;

Widiba, che è un’altra banca online.

Vediamo di seguito quali sono i principali vantaggi derivanti dalla loro sottoscrizione e quali spese potranno essere azzerate.

Conto corrente zero spese Unicredit

Il conto corrente My Genius di UniCredit è un conto a canone zero per le sottoscrizioni che avverranno entro il 27 marzo 2022. In questo caso, si avrà diritto anche ai bonifici SEPA e ai giroconti online gratuiti. Il costo canone del conto My Genius in periodo non promozionale è invece pari a 4 euro.

Si riceverà la carta di debito internazionale MyOne, la quale appartiene al circuito VISA e per la quale viene solitamente richiesto un costo di emissione pari a 3,50 euro. Il conto corrente potrà essere gestito con il servizio di Banca Multicanale, ovvero:

via Internet;

via telefono;

via app, tramite mobile banking.

Per sottoscrivere il conto servirà avere a portata di mano i seguenti documenti: la carta d’identità, il passaporto o la patente. Si dovrà poi procedere con l’identificazione tramite webcam o fotocamera e un browser compatibile. Serviranno inoltre un numero di telefono con numero italiano e un indirizzo email valido.

Conto corrente online zero spese ING

Il conto corrente Arancio di ING Direct è un conto online con il quale si può avere accesso a una super promozione: fino al 31 marzo 2022 sarà infatti possibile avere il conto + la carta di credito ad esso associata a costo zero.

Tra le caratteristiche di questo conto corrente, ci sono:

il fatto che sia 100% digitale, sia nel processo di apertura, sia nella gestione;

la sicurezza: si riceverà anche una carta di debito MasterCard associata a conto a zero euro, la quale potrà essere sospesa con un semplice clic in caso di necessità;

la convenienza.

Nel conto di ING sono inclusi anche:

i prelievi di contante in Italia e in Europa a costo zero;

i bonifici SEPA fino a 50.000 euro online e al telefono;

1 modulo di assegni all’anno.

Dopo un anno, ovvero al termine della promozione, sarà possibile continuare a mantenere la gratuità del conto rispettando una delle seguenti due condizioni:

accreditare lo stipendio o la pensione;

avere entrate pari ad almeno 1.000 euro al mese.

N26 conto corrente

N26 propone uno dei migliori conti correnti online a zero spese in assoluto, con il quale si avrà diritto a:

una carta di debito MasterCard N26 gratis;

i prelievi gratis da qualsiasi sportello in Italia;

i bonifici ordinari e istantanei gratuiti;

il deposito di contanti in oltre 1.000 supermercati in Italia;

la funzionalità per risparmiare da solo o con altri.

In questo momento, è attiva una promozione in base alla quale per le aperture del conto N26 Smart entro il 31 marzo 2022, se si accredita lo stipendio oppure almeno 700 euro ogni mese, si avrà diritto al canone gratuito per sempre.

Tra i principali punti di forza del conto corrente N26, ci sono:

l’IBAN italiano;

la possibilità di domiciliare le proprie utenze domestiche, in modo tale da rendere i pagamenti automatici, e di effettuare ricariche alla propria SIM mobile;

la gestione delle spese e delle bollette e di tutto ciò che ruota attorno ai pagamenti effettuati dal conto direttamente con l’utilizzo dell’applicazione dedicata;

il pagamento di bollettini postali, MAV, RAV, PagoPA e bollo auto dallo smartphone, in qualsiasi momento.

Conto corrente online Widiba

Widiba propone un conto corrente online gratuito per i primi 12 mesi, aperto a tutti i nuovi clienti e con il quale si riceverà una carta di debito inclusa, a costo zero. Tra le sue caratteristiche, si annoverano:

il fatto di essere un conto 100% paperless, che potrà essere aperto in soli 5 minuti tramite webcam o SPID;

la PEC e la firma digitale incluse;

la facilità di utilizzo.

Sarà anche possibile azzerare il conto dopo un anno se si rispettano determinate condizioni, o si potrà ridurre la quota mensile del canone di gestione, che è pari a 3 euro.

Tra i servizi inclusi nel conto, ci sono:

i prelievi gratuiti di contante presso gli ATM di tutte le banche per importi superiori a 100 euro;

i bonifici SEPA gratuiti;

la possibilità di scegliere tra linea libera e linee vincolate;

l’estratto conto digitale a costo zero.

