Rateizzazione bollette luce e gas fino a 12 mesi e senza interessi: c'è l'ok di Enel Energia

In considerazione dell'emergenza energetica in corso, Enel Energia , uno dei principali fornitori di luce e gas, ha raggiunto un accordo con le associazioni dei consumatori legato alla possibilità di richiedere la rateizzazione delle bollette di luce e gas. La nuova iniziativa riguarda tutti i clienti domestici e rappresenta un importante sostegno aggiuntivo per le famiglie che potrebbe essere messo in pratica anche da altri fornitori del mercato. Vediamo i dettagli:

I rincari sul costo dell’energia elettrica e del gas naturale si stanno traducendo in forti aumenti per le famiglie che, da tempo, devono fare i conti con una vera e propria stangata sulle bollette. Dopo gli aumenti di inizio gennaio, inoltre, all’orizzonte c’è il rischio di un nuovo incremento dei prezzi. Per contrastare l’emergenza, è in arrivo un nuovo Decreto Energia da parte del Governo che punta a ridurre gli importi delle bollette per il secondo trimestre dell’anno.

Tra le tante misure di supporto ai consumatori arriva oggi un nuovo sostegno grazie all’accordo tra Enel Energia e le associazioni dei consumatori. Per effetto di tale accordo, i clienti domestici di Enel Energia potranno richiedere la rateizzazione delle bollette fino a 12 mesi. Il provvedimento di Enel presenta molti meno vincoli rispetto a quello generale voluto dal Governo che consente la rateizzazione solo in casi straordinari.

Per effetto dell’accordo, infatti, i clienti domestici del fornitore potranno richiedere la rateizzazione delle bollette di luce e gas senza anticipo e senza importo minimo per la rata. Da notare, inoltre, che la rateizzazione delle bollette di luce e gas di Enel Energia avverrà senza applicazione di interessi di mora o di dilazione. In sostanza, non ci saranno costi aggiuntivi per l’accesso a quest’ulteriore opportunità per contrastare l’emergenza.

L’annuncio di Enel Energia è arrivato a seguito dell’accordo con le associazioni dei consumatori riconosciute dal Mise (Consiglio nazionale Consumatori Utenti – Acu, Adiconsum, Adoc, Adusbef, Altroconsumo, Associazione Utenti dei servizi Radiotelevisivi, Asso-consum, Assoutenti, Casa del Consumatore, Cittadinanzattiva, Codacons, Codici, Confconsumatori, Federconsumatori, Lega Consumatori, Movimento Consumatori, MDC – Movimento Difesa del cittadino, U.di.Con. – Unione Difesa Consumatori, UNC – Unione Nazionale consumatori).

L’obiettivo del nuovo sistema di rateizzazione è quello di sostenere le famiglie, evitando il rischio, per alcuni clienti domestici, di non poter saldare le bollette di luce e gas a causa di importi ben superiori alla media (a parità di consumi). La rateizzazione delle bollette potrà essere richiesta su tutte le fatture del 2022 emesse fino al 30 aprile. Non sarà necessario attendere la scadenza di una bolletta per richiederne la rateizzazione.

Aurora Viola, responsabile Mercato Italia di Enel, dichiara: “Enel Energia ha ritenuto opportuno concordare con le Associazioni dei Consumatori alcune misure specifiche idonee ad affrontare l’attuale situazione. Una ulteriore possibilità che va ad aggiungersi alle molteplici iniziative e offerte, a prezzo fisso e bloccato, che Enel Energia già da tempo propone ai propri clienti come fonte di risparmio, ed oggi anche come tutela dalla attuale eccessiva volatilità del costo dell’energia sul mercato”

Come ridurre le bollette di luce e gas in questo periodo d’emergenza

La possibilità di richiedere la rateizzazione delle bollette di luce e gas è, sicuramente, un’opportunità ben accetta in questo momento di emergenza. Non si tratta, però, di una soluzione al problema ma di un rimedio utile per ammortizzare l’incremento, inevitabile, della spesa per l’energia. Le famiglie hanno la possibilità di agire per tagliare le bollette e massimizzare il risparmio.

La strada migliore per alleggerire le bollette passa per la scelta delle migliori tariffe del Mercato Libero. L’obiettivo è ridurre al minimo il costo dell’energia. Restando nel mercato tutelato si dovrà fare i conti con un prezzo dell’energia molto alto. Scegliendo le migliori offerte del Mercato Libero, invece, sarà possibile ridurre il costo dell’energia e bloccarlo per un lungo periodo di tempo (almeno 12 mesi) in modo da evitare ulteriori rincari.

Per scegliere l’offerta migliore è possibile affidarsi al comparatore di SOStariffe.it per offerte luce e gas, disponibile al link qui di sotto oppure tramite l’App di SOStariffe.it per dispositivi Android ed iOS. La comparazione delle offerte può avvenire in modo molto semplice, gratuito e completamente imparziale. Basta inserire una stima del proprio consumo annuo di energia (il dato è riportato in bolletta) per individuare le tariffe più convenienti da attivare.

