Come risparmiare sulle bollette: le migliori offerte luce e gas di Febbraio 2021

Le famiglie cercano nuovi metodi per risparmiare sulle bollette energia e gas, in questa guida l'analisi delle migliori promozioni di Febbraio 2021. Una ricerca sulle tariffe del mercato libero ha mostrato come ancora solo un'esigua percentuale delle offerte delle società siano convenienti rispetto alle promozioni ARERA. Ecco quali sono le novità

Le famiglie sono costantemente alla ricerca di metodi per risparmiare sulle bollette di luce e gas. Per le forniture di energia e gas, considerando il fabbisogno di un anno, una famiglia di 4 persone può spendere fino a 1.764 euro. Questa stima si basa su un’ipotesi di consumo di 3900 kWh di energia necessaria per un gruppo di 4 conviventi che usano forno, frigo, lavatrice e lavastoviglie. La stessa famiglia utilizza 1450 m3 di gas per avere il riscaldamento, l’acqua calda e per cucinare.

Una spesa di quasi 1.800 euro in un anno è molto cara per tanti nuclei familiari, magari anche in forte difficoltà economica data l’attuale crisi economica. Per poter ridurre il conto da pagare potete adottare delle piccole accortezze: cambiare i vecchi elettrodomestici con modelli A+++ o A++; passare alle lampadine a LED; usare gli elettrodomestici nelle fasce orarie di minor consumo; scegliere di attivare le offerte del libero mercato.

Nuovo rinvio per l’addio al mercato tutelato

Il passaggio dalle tariffe tutelate a quelle libere è uno step che può portare a risparmi anche di centinaia di euro l’anno. A Gennaio 2022 era prevista la fine del mercato tutelato dell’energia elettrica, ma nel nuovo Decreto Milleproroghe è stato stabilito uno slittamento di questo termine. La nuova data fissata per l’addio definitivo è il 1° Gennaio 2023.

A determinare questa decisione e il nuovo posticipo della fine del mercato tutelato è stata la scarsa presenza di offerte del libero mercato. Uno studio dell’I.R.C.A.F. ha monitorato una serie di promozione del mercato libero, sono state 402 le tariffe sottoposte all’analisi. Di queste offerte a prezzo fisso e monorarie è risultato che solo il 37 delle proposte sono convenienti se confrontate con le tariffe del servizio a Maggiori tutele. Si tratta solo del 9,2% delle offerte verificate.

Il Centro ricerche dell’istituto ha anche sottolineato come le offerte del mercato libero offrano interessanti servizi e sconti extra.

Le migliori offerte gas di Febbraio 2021

Le offerte gas più convenienti di questo mese sono:

Prezzo Chiaro A2A Gas

Prezzo Netto Special Gas

Edison Web Gas

Tate Gas

Energia 3.0 Light 12 Mesi

1. Prezzo Chiaro A2A Gas

La promozione per risparmiare di più è il piano Prezzo Chiaro di A2A, questa offerta può essere attivata in combinazione con l’offerta luce del gestore. La caratteristica principale di questa tariffa è che vi permetterà di pagare la materia prima al costo all’ingrosso del mercato TTF.

L’attuale promozione offre ai clienti un anno di questa opzione di indicizzazione del prezzo del gas, dal secondo anno invece dovrete pagare 3,90 euro. Con l’attivazione di questo piano a Febbraio il prezzo del gas proposto è 0,1481 euro/smc. La famiglia tipo presa ad esempio potrebbe risparmiare oltre 107 euro in un anno passando dal mercato tutelato a questa offerta libera.

I sistemi di pagamento possibili sono: bollettini postali e domiciliazione.

Scopri l’offerta Prezzo Chiaro A2A Gas »

2. Prezzo Netto Special Gas

Anche se attivate Prezzo Netto Special di Heracomm e avete un consumo simile a quello dell’esempio potrete risparmiare sul conto annuale delle vostre bollette oltre 89 euro. La promozione in questione è un’offerta indicizzata ai prezzi del mercato TTF.

Il gestore applicherà ai vostri consumi il costo di 0,1400 euro/smc. Ogni nuovo cliente potrà contare su un bonus di 30 euro se attiva l’offerta gas e di 60 euro se sottoscrive una doppia fornitura.

Attiva Prezzo Netto Special e risparmia »

3. Edison Web Gas

L’offerta Edison vi offre una tariffa a prezzo bloccato ma può essere sottoscritta solo se si attiva il pagamento con RID. La famiglia tipo potrebbe risparmiare più di 84,60 euro in un anno. Ai nuovi clienti viene offerto come incentivo all’attivazione il servizio di Assistenza 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 gratis.

Il prezzo del gas applicato ai consumi è di 0,1500 euro/smc. Se sottoscrivete Casa Relax potrete contare anche su uno sconto fino a 50 euro.

Scopri Edison Web Luce »

4. Tate Gas

Con Tate si potrete pagare il gas a 0,1561 euro/smc. Se attivate l’offerta con SOStariffe.it avrete 36 euro di sconto sulla prima fornitura. Passando dal mercato tutelato a questa promozione i clienti potranno ridurre il conto annuale per le bollette gas di 84 euro.

Tate ha un programma Porta un amico che potrebbe farvi guadagnare fino a 200 euro di sconti in fattura. Potrete attivare e gestire la promozione scaricando l’app del gestore, con questo strumento potrete pagare le bollette in pochi secondi, comunicare la lettura dei consumi e richiedere l’assistenza in chat.

Annunci Google

Scopri la promozione Tate Gas »

5. Energia 3.0 Light 12 Mesi

Engie vi propone un costo della materia prima di 0,1625 euro/smc se attivate l’offerta con prezzo bloccato per 1 anno. La stessa promozione è disponibile anche nella versione 24 mesi, in questo caso per i vostri consumi pagherete 0,1730 euro/smc.

Il metodo di pagamento accettato con questa offerta è il RID. Con questo gestore potrete ottenere degli sconti in bolletta fino a 300 euro con il programma Porta un amico. Per ogni cliente che presenterete all’operatore e che attiverà una fornitura voi riceverete 30 euro.

Attiva Energia 3.0 Light di Engie »

Le migliori 5 promozioni luce

Per poter risparmiare sulle bollette luce potrete scegliere una delle migliori offerte energia di Febbraio 2021. Ecco quali sono le tariffe più convenienti del momento:

Tate Luce

Luce Extra Web Illumia

Energia Prezzo fisso 12 Mesi

E.ON Luce e Gas Insieme

Eco Tua Giorno e Notte Web

1. Tate Luce

La proposta di Tate è un’offerta ad energia verde, significa che il gestore si impegna a fornire luce prodotta da fonti rinnovabili. Questa offerta è una promozione trioraria che vi offre la possibilità di pagare il prezzo dell’energia stabilito della Borsa elettrica (PUN).

Le tariffe triorarie offrono tre prezzi dell’energia a seconda delle fasce orarie di consumo. L’ARERA ha suddiviso i consumi giornalieri nei seguenti periodi:

F1 da lunedì a venerdì dalle 8 alle 19, non si considerano i festivi

F2 da lunedì a venerdì dalle 7 alle 8 e dalle 19 alle 23

F3 da lunedì a sabato da mezzanotte alle 7 e dalle 23 alle 24, domenica e festivi intera giornata

I costi della luce applicati con questa promozione sono:

F1 0,056 euro/kWh

F2 0,055 euro/kWh

F3 0,044 euro/kWh

Come incentivo per i nuovi clienti il fornitore offre 35 euro di welcome bonus per ogni fornitura attivata. Se sottoscrivete l’offerta con SOStariffe.it potrete ottenere uno sconto di 84 euro sulla prima bolletta luce. La famiglia tipo potrebbe risparmiare quasi 80 euro in un anno di fornitura energia.

Attiva Tate e risparmia sulla bolletta »

2. Luce Extra Web

Se scegliete Luce Extra Web di Illumia potrete contare su una promozione monoraria a prezzo bloccato per 1 anno e il gestore vi propone un costo dell’energia elettrica pari a 0,0390 euro/kWh. Con l’attuale promozione e lo sconto di 60 kWh sulle bollette mensili per il primo anno, i 4 conviventi possono risparmiare più di 77,60 euro.

La tariffa è ad energia verde e potrete attivarla solo se deciderete di pagare con RID.

Attiva Luce Extra Web »

3. Energia Prezzo Fisso 12 Mesi

Con wekiwi è innanzitutto importante per voi utenti capire qual sia il sistema di pagamento proposto dal fornitore. Il pagamento delle forniture avviene in anticipo e siete voi clienti a stabilire quale potrebbe essere la taglia di ricarica adatta ai consumi che stimate di avete nel periodo di fatturazione. Se riuscirete a rispettare la previsione di consumo otterrete dei bonus, altrimenti dovrete versare la differenza di spesa.

L’offerta è un piano monorario con un costo fisso della materia prima per 1 anno, il prezzo della luce applicato ai consumi da wekiwi ai nuovi clienti di Febbraio è 0,0330 euro/kWh. Se attivate questa offerta dovrete pagare le bollette domiciliando il servizio sul conto corrente.

Gli incentivi per spingervi a scegliere questa promozione al posto di una delle altre offerte luce del libero mercato sono: uno sconto da 20 euro se sottoscrivete una promozione luce o gas, oppure un buono di 40 euro se la vostra scelta ricade su un’offerta dual fuel. I voucher offerti potrete spenderli nei negozi convenzionati con il programma Ticket Compliments.

Scopri l’offerta Prezzo Fisso 12 Mesi »

4. Luce e Gas Insieme

Questa offerta di E.ON è una promozione monoraria ad energia verde. Se volete attivare questo piano dovrete sottoscrivere con questo gestore anche la fornitura gas. I clienti che scelgono Luce e Gas Insieme potranno contare su un prezzo dell’energia pari a 0,03390 euro/kWh. Passando a questa tariffa del libero mercato la famiglia tipo potrà risparmiare quasi 50 euro in un anno.

Per incentivare gli utenti ad adottare dei comportamenti più virtuosi ed ecosostenibili, il gestore propone degli sconti per esempio a chi richiede il servizio di bolletta digitale. Si tratta di un incentivo per aumentare la sensibilità degli utenti verso la sostenibilità energetica dei consumi. Chi attiva la promozione potrà anche avere un bonus del 10% della componente energia.

Scopri i vantaggi di E.ON Luce e Gas »

5. Eco Tua Giorno e Notte Web

Con Iberdrola potete attivare questa promozione monoraria a prezzo fisso per un anno. Il prezzo dell’energia proposto a Febbraio è 0,0650o euro/kWh. Il bonus per i nuovi clienti consiste in uno sconto del 20% sul costo della materia prima. La famiglia dell’esempio potrebbe ridurre la sua spesa per la fornitura di 43 euro in 12 mesi.

Attiva Eco Tua Giorno e Notte Web »