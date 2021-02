Very Mobile compie un anno e regala ai suoi clienti Giga illimitati per tutta la giornata e senza costi aggiuntivi. In questi 12 mesi l'operatore si è ritagliato uno spazio importante sul mercato di telefonia mobile proponendo tante offerte dall'ottimo rapporto qualità/prezzo. Ecco come fare per sfruttare il regalo dei Giga illimitati disponibile per tutti i clienti Very Mobile e come individuare le migliori offerte per passare a Very Mobile.

Very Mobile compie un anno e regala Giga illimitati: come averli

Nel corso della giornata di oggi, 24 febbraio 2021, tutti i clienti di Very Mobile hanno la possibilità di sfruttare Giga illimitati per la loro offerta. La promozione è stata lanciata per celebrare il primo anno di permanenza sul mercato di telefonia mobile dell’operatore che ha fatto il suo debutto nel febbraio dello scorso anno. Very Mobile, ricordiamo, è un operatore semi-virtuale del gruppo CK Hutchison Holdings Ltd ed utilizza la rete 4G dell’operatore con velocità limitata a 30 Mega in download e 30 Mega in upload.

L’attivazione dei Giga illimitati sarà automatica per tutti i clienti Very Mobile. Per la giornata di oggi, quindi, sarà possibile navigare senza consumare i Giga della propria offerta. Alla mezzanotte, invece, la promozione si disattiverà in automatico e l’utente potrà continuare ad utilizzare i Giga del proprio piano tariffario. Ricordiamo che Very Mobile include la funzione Rinnova Ora che, in caso di esaurimento dei Giga mensili, consente di anticipare il rinnovo mensile, senza costi, per riprendere a navigare.

Le migliori offerte per passare a Very Mobile

Very Mobile, in quest’anno di presenza sul mercato, si è distinta per ottime offerte. Attualmente, il listino dell’operatore include svariate soluzioni. La tariffa più economica è Very 4,99 che presenta le seguenti caratteristiche:

minuti ed SMS illimitati

30 GB in 4G fino a 30 Mbps

Very 4,99 presenta un costo di 4,99 euro al mese con attivazione di 5 euro. L’offerta è attivabile esclusivamente da chi richiede un nuovo numero o da chi passa a Very Mobile da Iliad o da un operatore virtuale. Per attivare l’offerta è possibile seguire la procedura online disponibile sul sito del provider:

Attiva Very 4,99 »

Segnaliamo anche l’offerta Very 6,99, pensata per chi ha bisogno di più GB mensili. L’offerta in questione include:

minuti ed SMS illimitati

100 GB in 4G fino a 30 Mbps

Very 6,99 presenta un costo di 6,99 euro al mese con attivazione di 5 euro. Anche in questo caso si tratta di un’offerta disponibile per chi passa a Very Mobile da Iliad o da un virtuale.

Attiva Very 6,99 »

Per chi richiede un nuovo numero, invece, c’è Very 7,99:

minuti ed SMS illimitati

100 GB in 4G fino a 30 Mbps

Quest’offerta presenta un costo di 7,99 euro al mese.

Attiva Very 7,99 »

A completare il listino di offerte Very Mobile troviamo Very 11,99. L’offerta è disponibile per tutti ed include:

minuti ed SMS illimitati

30 GB in 4G fino a 30 Mbps

Il costo dell’offerta è di 11,99 euro al mese con 5 euro di attivazione:

Attiva Very 11,99 »

Da segnalare anche Very 13,99. Anche in questo caso, si tratta di un’offerta disponibile per tutti:

minuti ed SMS illimitati

100 GB in 4G fino a 30 Mbps

Very 13,99 presenta un costo di 13,99 euro al mese con 5 euro di attivazione.

Attiva Very 13,99 »