Come risparmiare sulle bollette: guida alle offerte di Maggio 2022

È possibile abbattere le spese di luce e gas in bolletta? Su SOStariffe.it una mappa per orientare i titolari di utenze domestiche nella scelta delle offerte più vantaggiose del Mercato Libero a Maggio 2022 .

Offerte in evidenza E.ON ValoreMercato Luce 1.079,35 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Luce Flex Web 942,86 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA NeN Luce Special 48 945,83 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Risparmio calcolato rispetto al regime di Maggior Tutela.

A Maggio 2022 i prezzi di energia elettrica e gas sono in discesa dopo una marcia in salita di 6 trimestri (7 se si considera il gas). Secondo le stime di ARERA, tra aprile e giugno 2022, le bollette di una “famiglia tipo” con contratto di Tutela (con 2.700 kWh di energia e 1.400 metri cubi di gas consumati all’anno) caleranno del 10,2% per l’energia elettrica e del 10% per il gas. Eppure, nonostante il trend al ribasso di questo trimestre, figlio delle misure straordinarie varate dal Governo, luce e gas continueranno incidere sui bilanci delle famiglie. Ecco perché la corsa alla convenienza non accenna a ridurre il suo passo.

Nella scelta dell’offerta di luce e gas più vantaggiosa, lo strumento di comparazione di SOStariffe.it (disponibile anche tramite l’App di SOStariffe.it per Android ed iOS) accompagna i titolari di utenze domestiche a raggiungere la meta del risparmio. Con il confronto online sarà molto più semplice trovare la soluzione su misura per il proprio portafogli, così come soddisfare il fabbisogno energetico all’interno del proprio nucleo familiare.

SCOPRI MIGLIORI OFFERTE LUCE E GAS »

Come proteggersi dai rincari in bolletta

QUATTRO SCUDI CONTRO I RINCARI QUALE EFFETTO CONVENIENZA PER LE FAMIGLIE? Conoscere i propri consumi di gas e luce La scelta dell’offerta più conveniente passa da un’analisi delle proprie esigenze e dalla conoscenza delle abitudini di consumo del proprio nucleo familiare Scegliere il Mercato Libero Il costo della materia prima di energia elettrica e gas è inferiore rispetto al prezzo nel mercato Tutelato Confrontare con frequenza le offerte Il comparatore di SOStariffe.it (online e gratuito) aiuta l’utente a trovare l’offerta su misura per il proprio portafogli e in linea con il proprio fabbisogno energetico Valutare l’opzione Dual Fuel Tanti fornitori offrono sconti all’attivazione di un unico contratto di fornitura per entrambe le utenze

È possibile ricevere bollette di luce e gas più leggere? La risposta è sì, a patto che si adottino quattro soluzioni:

Conoscere i propri consumi di gas e luce

Affidarsi al Mercato Libero

Confrontare con frequenza le offerte

Valutare l’attivazione di un unico contratto di fornitura per luce e gas (Dual Fuel)

Requisito indispensabile per scegliere la convenienza è conoscere le proprie abitudini di consumo e il fabbisogno energetico della propria famiglia. Un esempio? È necessario valutare tra tariffe monorarie, biorarie e triorarie la soluzione più adatta alle proprie esigenze e, in particolare, agli orari in cui si utilizza l’energia elettrica.

Per chi è ancora legato a un contratto di Maggior Tutela, uno “scudo” contro il caro-bolletta è affidarsi al Mercato libero. Questa è una mossa cruciale per tagliare le spese. Il motivo? I fornitori del Mercato Libero propongono tariffe con un prezzo dell’energia (indicato come “prezzo della componente energia” oppure “corrispettivo luce”) più basso rispetto al corrispettivo applicato dal regime di Tutela.

Per chi, invece, ha già scelto un operatore del Mercato Libero, effettuare con frequenza il confronto tra le tariffe (almeno una volta all’anno) può rappresentare una buona prassi da seguire per non lasciarsi sfuggire le offerte più vantaggiose.

Infine, è utile considerare l’opzione di attivare una promozione “Dual Fuel”, che consiste nella sottoscrizione di un contratto di luce e gas con lo stesso fornitore: diversi gestori di energia offrono sconti all’attivazione di entrambe le utenze.

È bene comunque ricordare che non esistono tariffe di luce e gas più convenienti in assoluto. Per attivare nuove offerte e assicurarsi risparmi in bolletta è necessario comparare le offerte a partire dai dati reali di consumo di ciascuna utenza. Ecco perché lo strumento di comparazione di SOStariffe.it rappresenta un alleato efficace per chi è alla ricerca di convenienza.

Energia elettrica: i fornitori che “illuminano” il risparmio

MIGLIOR FORNITORE LUCE TIPOLOGIA DI OFFERTA CARATTERISTICHE OFFERTA NeN Luce Special 48 Tariffa a prezzo bloccato tariffa monoraria (0,25 €/kWh)

prezzo bloccato per 36 mesi

bonus di benvenuto di 48 euro

energia 100% green Luce Flex Web Illumia Tariffa a prezzo variabile tariffa monoraria (0,31 €/kWh) o bioraria

prezzo indicizzato in base al PUN (Prezzo Unico Nazionale)

sconto di benvenuto di 20 euro

energia 100% verde

La classifica dei “campioni” del risparmio tra i fornitori di energia elettrica è stata stilata setacciando le offerte disponibili nel comparatore di SOStariffe.it.

In particolare, sono state confrontate le soluzioni proposte dai fornitori di energia operanti nel Mercato Libero a partire dai dati di consumo reale di una “famiglia tipo”. Tali promozioni sono, dunque, quelle più convenienti per un nucleo familiare che abbia un consumo annuale di 2.700 kWh di energia elettrica (con potenza impegnata di 3 kW).

NeN Luce Special 48

NeN Luce Special 48 sale sul podio del risparmio nella “categoria” delle offerte con tariffe a prezzo bloccato. La proposta di NeN, il marchio di proprietà di Yada Energia (startup nata nel 2019 e legata al gruppo A2A), si caratterizza per:

tariffa monoraria (0,25 €/kWh);

prezzo bloccato per 36 mesi;

bonus di benvenuto di 48 euro;

energia 100% proveniente da fonti rinnovabili.

Annunci Google

La spesa stimata per la “famiglia tipo” è di 79 euro al mese. Clicca sul link qui sotto per tutti i dettagli sulla promozione.

scopri NeN LUCE SPECIAL 48 »

Illumia Luce Flex Web

Campione di risparmio, tra le offerte con tariffa a prezzo indicizzato, è Illumia Luce Flex Web. L’offerta di Illumia, player italiano di riferimento nel settore dell’illuminazione a LED, prevede:

tariffa monoraria (0,31 €/kWh) o bioraria;

prezzo indicizzato in base al PUN (Prezzo Unico Nazionale);

sconto di benvenuto di 20 euro;

l’energia prodotta proviene al 100% da fonti rinnovabili.

La spesa stimata per la “famiglia tipo” è di 91 euro al mese. Clicca sul link qui sotto per tutti i dettagli sulla promozione.

SCOPRI ILLUMIA LUCE FLEX WEB »

Gas: i migliori “carburanti” della convenienza

MIGLIOR FORNITORE GAS TIPOLOGIA DI OFFERTA CARATTERISTICHE OFFERTA NeN GAS Special 48 Tariffa a prezzo bloccato prezzo fisso (1,01 €/Smc)

prezzo bloccato per 36 mesi

bonus di benvenuto di 48 euro

energia 100% green wekiwi Gas alla Fonte Tariffa a prezzo variabile prezzo indicizzato in base all’indice PSV

sconto di benvenuto di 30 euro con il codice SOSW22

Nella speciale classifica elaborata grazie al comparatore (online e gratuito) di SOStariffe.it i migliori gestori di gas per il profilo della “famiglia tipo” (con consumo annuo di 1.400 Smc di gas naturale per una fornitura attiva a Milano) sono:

NeN Gas Special 48 (nella categoria delle tariffe a prezzo bloccato)

wekiwi Gas alla fonte (in quella delle tariffe a prezzo indicizzato o variabile)

NeN Gas Special 48

L’offerta gas di NeN, che offre ai titolari di utenze domestiche la possibilità di attivare un unico abbonamento per luce e gas, prevede:

prezzo bloccato per 36 mesi (1,010 €/Smc);

bonus di benvenuto di 48 euro in esclusiva con SOStariffe.it;

energia green.

La spesa stimata per la “famiglia tipo” è di 172 euro al mese. Clicca sul link qui sotto per tutti i dettagli sulla promozione.

SCOPRI NEN GAS SPECIAL 48 »

Gas alla fonte wekiwi

L’offerta dell’operatore wekiwi, startup nata nell’aprile 2015 e parte del gruppo Tremagi, contempla:

prezzo indicizzato in base all’indice PSV scontato di 10 centesimi per ogni Smc;

sconto di benvenuto di 30 euro in bolletta con il codice sconto SOSW22;

pagamento tramite RID.

In media il prezzo sulle bollette è pari a 166 euro, con un risparmio annuo di 60 euro rispetto al servizio di Tutela. Clicca sul link qui sotto per tutti i dettagli sulla promozione.

Scopri Gas alla Fonte di wekiwi »

Oltre all’utilizzo del comparatore online, è possibile richiedere il servizio di consulenza di SOStariffe.it: esso permette di contattare un consulente esperto così da avere un supporto dedicato nella valutazione delle attuali offerte del Mercato Libero. Il servizio è gratuito e senza alcun impegno da parte del cliente. È possibile richiedere il servizio di consulenza di SOStariffe.it chiamando al numero 02 5005 222.