Come avere Internet in casa senza telefono fisso: le offerte di agosto 2020

Il telefono fisso ? Per molti non serve più. Discorso totalmente diverso, invece, per le connessioni illimitate e a banda ultralarga , ormai indispensabili anche chi non naviga abitualmente ma vuole godersi alla massima risoluzione possibile la propria serie preferita o la partita della squadra del cuore. Vediamo qui di seguito le opzioni più interessanti di agosto 2020 per chi non vuole, o non può, mettere il telefono fisso in casa, o desidera eliminarlo.

La connessione ADSL o fibra senza telefono fisso

Oggi la quasi totalità delle nostre comunicazioni verbali avviene attraverso lo smartphone e la telefonia mobile. Sono poche le persone (perlopiù anziani) che utilizzano ancora il telefono fisso come strumento principale per parlare con le altre persone. Da qualche anno, inoltre, offrire minuti illimitati è prassi nei contratti di telefonia per i cellulari: addio allo scatto alla risposta e alla tariffazione al minuto, e anche alle soglie per le chiamate che siamo stati abituati a vedere per molti anni.

Per questo, sono sempre di più coloro che decidono di rinunciare al telefono fisso, affidando tutto al telefonino, ma vogliono comunque avere una connessione a Internet illimitata in casa. Non solo: in tanti, che vivono in zone difficili da raggiungere per la linea tradizionale, sono alla ricerca di un abbonamento per navigare, guardare in streaming i propri programmi preferiti e – in tempi di Covid – praticare smart working e didattica a distanza senza problemi. Analizziamo quali sono le offerte più convenienti per avere Internet casa senza telefono fisso ad agosto 2020.

PosteMobile Casa Web

Questa offerta di PosteMobile ha un canone mensile di 20,90 euro al mese ad agosto (in offerta invece di 26,90 euro al mese) e comprende traffico illimitato e un modem WiFi incluso e trasportabile, anche per portarselo con sé in vacanza o nella propria seconda casa. L’attivazione costa 29 euro e la spedizione è gratuita. Per quanto riguarda la velocità (su rete radiomobile) arriva a 300 Mbps in download e 50 Mbps in upload, ovvero il massimo consentito dalla rete 4G+.

Un’ottima offerta non solo per chi non è raggiunto dalle linee tradizionali, ma anche per chi si trova spesso lontano da casa, in Italia, e vorrebbe avere la possibilità di collegarsi alla rete senza pagare un canone aggiuntivo (che di solito è annuale, o peggio). Non è necessario l’intervento di un tecnico per il modem di PosteMobile Casa Web, dotato di quattro porte LAN e un’antenna esterna.

SuperFWA di TIM

TIM Super FWA unisce il meglio della rete fissa e mobile, grazie a una tecnologia che unisce la fibra ottica alla trasmissione radio, grazie alla rete mobile. TIM Super FWA costa in offerta speciale 24,90 euro al mese invece di 29,90 euro al mese dà diritto a 500 Giga al mese alla massima velocità per i mesi di luglio e agosto (di norma il limite è di 200 Giga), con una velocità fino a 30 Mbps in download e 3 Mbps in upload.

Oltre al modem TIM Super FWA, l’offerta include anche le chiamate illimitate verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, anche senza telefono fisso, grazie al VoIP. Infine, la tariffa comprende anche Mondo Disney+ (che unisce Disney+ e TIMvision Plus in un unico pacchetto) gratuito per 6 mesi, e poi a 3 euro al mese, senza alun tipo di vincolo.

Il contributo di attivazione è pari a 240 € rateizzati in 24 rate mensili da 10 € per i nuovi clienti e 192 € rateizzati in 24 rate da 8 € per i clienti TIM, già inclusi nei 24,90 euro dell’abbonamento.

Eolo più di Eolo

Eolo utilizza il wireless per arrivare ai suoi clienti, e fino al 24 agosto la sua offerta principale, Eolo Più, ha il canone a partire da 27,90 euro al mese, con la possibilità di acquistare diversa pacchetti aggiuntivi su misura. L’offerta base prevede Internet fino a 30 Mbit/s in download (ma coi pacchetti è possibile arrivare anche a 1 Gbit/s, a 5 euro in più al mese), chiamate illimitate senza telefono fisso, EOLOrouter incluso, assistenza entro 3 minuti e installazione standard dell’antenna a un costo di 30 euro.

In più possono essere sottoscritti i seguenti pacchetti:

Intrattenimento : linea ottimizzata per streaming e gaming, velocità fino a 1 Gbit/s, router, IP statico pubblico e 6 mesi di abbonamento a DAZN inclusi, a 5 euro al mese (solo con pagamento bimestrale)

: linea ottimizzata per streaming e gaming, velocità fino a 1 Gbit/s, router, IP statico pubblico e 6 mesi di abbonamento a DAZN inclusi, a 5 euro al mese (solo con pagamento bimestrale) Studio e lavoro : linea ottimizzata per lavoro e studio da casa, velocità fino a 1 Gbit/s, router, 12 mesi di Microsoft 365, a 5 euro al mese (solo con pagamento bimestrale)

: linea ottimizzata per lavoro e studio da casa, velocità fino a 1 Gbit/s, router, 12 mesi di Microsoft 365, a 5 euro al mese (solo con pagamento bimestrale) Sicurezza: antivirus e parental control (a 3 euro al mese)

Conviene Internet senza telefono fisso?

Si può pensare che sottoscrivere un abbonamento a Internet senza telefono rappresenti un risparmio: con un servizio in meno, le chiamate, si crede che il canone debba essere sicuramente inferiore. Oggi, però, non è quasi mai così: sono pochi i provider che offrono una tariffa Internet casa senza telefono, e anche per chi è alla ricerca solo dell’ADSL o della fibra può essere una buona idea scegliere una promozione Internet + telefono.

Le offerte Internet + telefono più convenienti

Queste sono le offerte più convenienti attualmente sottoscrivibili per Internet casa del tipo tradizionale (cioè sia con la connessione ADSL o fibra che il telefono fisso). Ovviamente va ricordato che queste tariffe, a differenza di quelle analizzate qui sopra, possono essere attivate solo nelle zone in cui si può essere raggiunti dalla linea fissa.

Internet Unlimited di Vodafone : a 27,90 euro al mese , connessione a Internet fino 1 Gigabit/s, chiamate illimitate in promozione, modem gratuito, attivazione gratuita, Vodafone TV, 6 mesi di Amazon Prime con Prime Video

: a , connessione a Internet fino 1 Gigabit/s, chiamate illimitate in promozione, modem gratuito, attivazione gratuita, Vodafone TV, 6 mesi di Amazon Prime con Prime Video Fastweb Casa + Mobile : qui il vantaggio è dato dal canone ridotto per chi sceglie anche la telefonia mobile con Fastweb: il costo mensile per Internet casa scende infatti a 25,95 euro , cui si devono aggiungere gli 8,95 euro al mese per lo smartphone. In cambio si hanno la connessione fino a 1 Giga, le chiamate illimitate, il modem, l’attivazione e un SIM con minuti illimitati, 100 SMS e 50 GB di traffico dati

: qui il vantaggio è dato dal canone ridotto per chi sceglie anche la telefonia mobile con Fastweb: il costo mensile per Internet casa scende infatti a , cui si devono aggiungere gli per lo smartphone. In cambio si hanno la connessione fino a 1 Giga, le chiamate illimitate, il modem, l’attivazione e un SIM con minuti illimitati, 100 SMS e 50 GB di traffico dati Super Fibra Unlimited di WindTre: non solo connessione Internet fino a 1 Giga, chiamate illimitate, mobile e attivazione, il tutto per 26,98 euro al mese, ma anche la possibilità di passare in un negozio WindTre e ritirare la SIM da 9,99 euro al mese che offre sia minuti che Giga senza limiti.

La navigazione tramite hotspot

Un’ultima opzione per chi vuole navigare senza avere il telefono fisso è costituita dalla navigazione tramite hotspot. Si tratta di attivare l’apposita funzionalità sul proprio smartphone per utilizzarlo proprio come se fosse un modem, collegando tutti i propri dispositivi Wi-Fi (non solo PC e tablet ma anche tutto ciò, dalle smart tv alla domotica, in grado di connettersi alla rete senza fili). In questo modo non è nemmeno necessario acquistare un nuovo abbonamento per casa, ma sfruttare quello che già si ha, a patto che ovviamente la funzionalità hotspot sia supportata (ma ormai quasi ovunque è così) e che i gigabyte di traffico siano sufficienti.

Al momento, queste sono le occasioni più convenienti di agosto 2020 per Internet mobile, da usare anche a casa:

Creami Relax100 di Postemobile: ben 80 GB di trafico dati, oltre a chiamate illimitate e messaggi illimitati, per 10 euro al mese (con inclusi già 10 euro di ricarica alla sottoscrizione)

Very 4,99 : per chi arriva da Iliad, Postemobile e altri operatori virtuali, a 4,99 euro offre chiamate illimitate, messaggi illimitati e 30 GB di Internet, sufficienti per chi naviga a bassa intensità a un costo davvero conveniente

: per chi arriva da Iliad, Postemobile e altri operatori virtuali, a 4,99 euro offre chiamate illimitate, messaggi illimitati e 30 GB di Internet, sufficienti per chi naviga a bassa intensità a un costo davvero conveniente Kena 5,99 Flash : 5,99 euro al mese per chiamate illimitate, messaggi illimitati e 70 GB di traffico dati; offerta sottoscrivibile solo per chi mantiene il proprio numero portandolo da Iliad, Postemobile, Lycamobile, Fastweb, One Mobile e Digi Mobile. Il primo mese, per chi si abbona online, è gratuito

: 5,99 euro al mese per chiamate illimitate, messaggi illimitati e 70 GB di traffico dati; offerta sottoscrivibile solo per chi mantiene il proprio numero portandolo da Iliad, Postemobile, Lycamobile, Fastweb, One Mobile e Digi Mobile. Il primo mese, per chi si abbona online, è gratuito Ho. : analoga a Kena 5,99 Flash, ovvero 5,99 euro al mese per chiamate illimitate, messaggi illimitati e 70 GB di traffico dati (senza però il primo mese omaggio)

: analoga a Kena 5,99 Flash, ovvero 5,99 euro al mese per chiamate illimitate, messaggi illimitati e 70 GB di traffico dati (senza però il primo mese omaggio) Very 7,99 per nuovi numeri : ben 100 GB di traffico dati con questa offerta riservata ai nuovi numeri, oltre ovviamente a chiamate illimitate e messaggi illimitati, a 7,99 euro al mese

: ben 100 GB di traffico dati con questa offerta riservata ai nuovi numeri, oltre ovviamente a chiamate illimitate e messaggi illimitati, a 7,99 euro al mese Iliad Giga 50: 7,99 euro al mese, 50 GB, chiamate illimitate e messaggi illimitati, ma soprattutto è un’offerta valida per tutti, anche per chi arriva da operatori come TIM e Vodafone.

