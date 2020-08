Iliad telefonia fissa: aggiornamento sulle offerte di agosto 2020

L’accordo firmato con Open Fiber ha reso ufficiale l’arrivo di Iliad telefonia fissa : i clienti che si sono legati nel tempo all’azienda francese sono in trepidante attesa di scoprire quali saranno le novità che il brand porterà nel mondo delle connessioni Internet casa. Ecco quali sono gli ultimi aggiornamenti in merito relativi al mese di agosto 2020.

Iliad telefonia fissa è uno dei tasselli – probabilmente il più importante – che permetterà di completare la rivoluzione Iliad, assieme al 5G. La notizia è stata ufficializzata da un comunicato stampa rilasciato dalla stessa Iliad in seguito all’accordo siglato con Open Fiber.

Iliad segue dunque la medesima scelta effettuata da Sky, che ha di recente lanciato le sue promozioni Internet casa, optando per Open Fiber quale partner tecnico e tecnologico, e rientrando così nel progetto di Open Fiber di cablare l’Italia intera con la fibra ultraveloce, che attualmente è disponibile soltanto in un centinaio di città.

Quando saranno disponibili le offerte Iliad per le telefonia fissa e quali saranno i tratti distintivi che le renderanno diverse rispetto alle promozioni degli altri operatori? Facciamo il punto della situazione su tutto quello che è stato reso noto fino ad oggi e tentiamo di fare delle supposizioni su ciò che è ancora avvolto nel mistero, partendo dai dati disponibili.

Le offerte per le telefonia fissa di Iliad

Le date in cui la telefonia fissa Iliad sarà disponibile nel nostro Paese non sono state ancora ufficializzate: finora Iliad ha fatto riferimento a una convergenza tra telefono fisso e mobile, in base alla quale è possibile ipotizzare la possibilità di sconti per i già clienti Iliad.

L’operatore potrebbe anche decidere di lanciare delle promozioni di tipo all inclusive, nelle quali saranno presenti sia l’abbonamento per la linea fissa sia quello per il cellulare. In aggiunta, le promozioni Internet casa dovrebbero rispecchiare quelle che costituiscono già delle peculiarità del brand, ovvero i costi irrisori e la trasparenza assoluta delle tariffe.

L’ingresso nel settore della telefonia fissa è stato annunciato da Benedetto Levi, CEO della società, con le seguenti parole “La domanda crescente di connettività degli ultimi mesi ci ha spinto ad accelerare i tempi per l’ingresso nel segmento del fisso e la partnership con Open Fiber costituisce il primo passo in questa direzione.”

Se in un primo momento Iliad aveva stabilito che le prime offerte per la rete fissa sarebbe arrivate in Italia entro il 2024, la crisi mondiale generata dal coronavirus, che ha fatto crescere la richiesta di connessione da parte degli utenti di tutto il mondo, ha portato l’azienda chiudere con maggiore celerità l’accordo con Open Fiber. Per il 2020 è ancora troppo presto, ma i più ottimisti hanno ipotizzato che la diffusione di Iliad telefonia fissa potrebbe essere effettiva già nel 2021.

Come potrebbero essere le offerte?

Nonostante non ci sia ancora una data certa da segnare sul calendario per il debutto di Iliad nel settore della telefonia fissa, una cosa è certa: l’impegno dell’azienda a creare delle promozioni complete anche per i clienti italiani, che sono già rimasti particolarmente soddisfatti dalle offerte per la telefonia mobile.

Ricordiamo infatti che Iliad opera in Italia “soltanto” dal 2016 e nonostante ciò è riuscita a ottenere il quarto posto per numero di clienti attivi, piazzandosi subito dopo ai tre operatori presenti storicamente in Italia, ovvero TIM, Vodafone e WINDTRE.

La scelta di appoggiarsi a Open Fiber per l’introduzione delle offerte di telefonia fissa di Iliad si lega al fatto che gli investimenti per la costruzione di una nuova rete in fibra ottica in tutta Italia sarebbero troppi ingenti: il supporto di Open Fiber, che possiede ad oggi una rete che collega la maggior parte delle principali città italiane, rappresenta la decisione più ragionevole.

Questo passaggio dovrebbe consentire di:

ridurre i costi iniziali e rendere concorrenziali i costi degli abbonamenti;

garantire una velocità di debuto nel mercato della rete fissa adeguata rispetto a quella degli altri competitor.

Le offerte proposte da Iliad dovrebbero dunque riuscire a garantire la velocità di connessione della fibra ottica di tipo FTTH, ovvero di 1 Giga in download e di 200 Mega in upload, conformandosi in questo modo agli standard degli altri operatori.

Le offerte di rete fissa di Iliad in Francia

Lanciarsi in congetture e ipotesi ulteriori sui prezzi e caratteristiche ipotetiche delle promozioni Internet casa di Iliad sarebbe particolarmente azzardato: quello che però si può fare è analizzare le offerte telefono fisso attualmente disponibili in Francia, il Paese di origine dell’operatore e delineare possibili scenari sulle proposte che arriveranno in Italia nel prossimo futuro.

In particolare, le offerte per la rete fissa che Iliad promuove già in Francia sono promozioni che comprendono anche contenuti multimediali, come per esempio un abbonamento alla TV via cavo o a una piattaforma di streaming TV.

Come da prassi e in linea con le politiche aziendali di Iliad, si tratta di offerte a prezzo fisso e che non prevedono costi nascosti: le promozioni hanno poi costi e caratteristiche differenti alle quali si lega anche la loro velocità di navigazione.

Una delle offerte maggiormente diffuse si chiama Box 4G+, una promozione con la quale si avrà a disposizione anche una SIM per sfruttare la rete mobile di Iliad. Questa tipologia di abbonamento ha un costo di 29,99 euro al mese, nel quale sono compresi:

250 Giga di Internet;

una velocità di connessione fino a 320 Mbit/s;

un modem di ultima generazione, che permette di connettere 60 dispositivi diversi nello stesso momento.

Le promozioni in fibra ottica sono declinate attraverso piani che hanno costi e caratteristiche differenti, quali Mini 4 K, Révolution, One, Delta S e Delta.

Al costo di 14,99 euro al mese è possibile disporre di:

una connessione Internet senza limiti;

chiamate gratuite verso i fissi in più di 100 paesi;

20 Freebox TV con 220 canali, con visione in 4K.

Le promozioni Delta e Delra S sono quelle che permettono di navigare alla massima velocità possibile di 1 Giga in download e nel costo fisso mensile di 39,99 euro al mese comprendono:

una connessione Internet senza limiti alla massima velocità;

le chiamate verso numeri mobili e fissi;

la centrale per la gestione di dispositivi di domotica.

Iliad mobile in modalità hotspot

Nell’attesa che Iliad concretizzi il momento in cui introdurrà le sue offerte telefonia fissa è comunque possibile sfruttare già la potenza delle sue promozioni per la telefonia mobile trasformando il proprio telefono in un mini router attraverso la modalità hotspot, con la quale è possibile avere Internet anche su altri dispositivi elettronici, quali il computer o il tablet.

Per farlo, sarà sufficiente cliccare sulla voce Router Wi-Fi e tethering, nel caso in cui si avesse uno smartphone Android: sul telefono sarà fornita una password che dovrà essere inserita per connettere gli altri device e usufruire della connessione Internet del cellulare. Discorso simile vale per i dispositivi iOS, sui quali sarà necessario attivare l’opzione Hotspot personale da menu Cellulare. Si dovranno verificare la password Wi-Fi e il nome del telefono: dopodiché sarà possibile connettere altri dispositivi.

Le offerte Iliad per la telefonia mobile rappresentano oggi una della soluzioni più vantaggiose per tutta una serie di motivi:

il costo, che è tra i più bassi e che è riservato a tutti i clienti;

la trasparenza delle promozioni, che non prevedono costi nascosti o aggiuntivi;

l’assenza di vincoli contrattuali;

l’assenza di costi di attivazione;

l’ottima copertura della rete;

la facilità di attivazione, anche in autonomia.

La tariffa più interessante per numero di Giga mensili si chiama Iliad Giga 50, la quale prevede un costo di 7,99 euro al mese e un contributo per l’attivazione della SIM di 9,99 euro. Per conoscere meglio la promozione, clicca sul box che trovi qui sotto.

L’offerta Giga 50 comprende:

50 Giga per navigare su rete 4G;

chiamate senza limiti verso i numeri nazionali;

SMS illimitati;

4 Giga in Ue;

minuti gratis in Ue, USA e Canada.

Un’alternativa poco più economica è rappresentata da Iliad Giga 40, che ha un costo di 6,99 euro al mese e include:

40 Giga per navigare su rete 4G;

chiamate senza limiti verso i numeri nazionali;

SMS illimitati;

3 GIga in Ue;

minuti gratis in Ue, USA e Canada

