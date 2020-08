TIM porta la banda ultra-larga in 2 mila comuni delle aree bianche, nuove offerte disponibili

La banda ultralarga in Italia è in costante espansione grazie anche al ruolo determinate di TIM . L’operatore, infatti, ha portato la fibra in più di 2 mila comuni italiani appartenenti alle aree bianche nel corso degli ultimi mesi. Ora l’obiettivo è colmare il digital divide entro il 2021. Nel frattempo, il numero di utenti che può attivare una nuova offerta Internet casa con una connessione ad alta velocità è aumentato notevolmente.

Negli ultimi cinque mesi si è registrato un notevole potenziamento della copertura della banda ultra-larga in Italia. TIM, infatti, ha portato la connessione Internet ad alta velocità in oltre 2 mila comuni italiani delle “aree bianche”, ovvero le aree del territorio italiano in cui non si prevede alcun investimento privato per lo sviluppo della banda ultra-larga nel corso dei prossimi tre anni.

Nonostante il lockdown, dallo scorso marzo, i lavori eseguiti da TIM hanno dato un contributo notevole all’espansione della copertura delle connessioni veloci sul territorio italiano. Ad oggi, circa 3 milioni di utenti e imprese, precedentemente esclusi dalla banda ultra larga, possono accedere ad Internet ad alta velocità.

L’operatore ha effettuato l’attivazione di 11 mila armadi stradali in tutta Italia ed ha l’obiettivo di raggiungere e superare quota 15 mila armadi entro la fine del 2020. Queste soluzioni garantiscono la possibilità agli utenti di accedere a connessioni fino a 200 Mbps sfruttando la tecnologia FTTCab (dal punto di vista normativo, tali connessioni vengono indicate come “fibra mista rame”).

L’obiettivo di TIM è portare la banda ultra-larga al 90% delle famiglie italiane entro il mese di dicembre. Per raggiungere i comuni dove non è possibile portare la rete in fibra ottica, l’operatore ha confermato la volontà di continuare a puntare sulla tecnologia FWA (Fixed Wireless Access) che permette di realizzare connessioni Internet wireless ad alta velocità.

Le offerte Internet casa di TIM per sfruttare la banda ultra-larga

Il mercato di telefonia fissa propone ad agosto 2020 svariate soluzioni per attivare un abbonamento con una connessione Internet ad alta velocità. Il numero di utenti che in precedenza non potevano accedere a soluzioni tecnologiche moderne e ad alte prestazioni (come la fibra mista FTTC) e che oggi possono contare sulla banda ultra-larga è notevole.

Per molte famiglie e imprese italiane è, quindi, il momento giusto per attivare un nuovo abbonamento per la rete fissa. Consultando il comparatore di SOStariffe.it per offerte Internet casa, disponibile anche tramite l’App di SOStariffe.it, sarà facile individuare le soluzioni più convenienti da attivare.

Per quanto riguarda TIM, l’operatore si conferma in prima linea per quanto riguarda le offerte per l’accesso ad Internet ad alta velocità. TIM, infatti, propone la tariffa TIM Super Fibra che presenta le seguenti caratteristiche:

connessione illimitata tramite rete in fibra ottica FTTH sino a 1.000 Mega; dove non disponibile la fibra ottica, la connessione avviene tramite rete in fibra mista FTTC sino a 200 Mega; solo nelle aree dove non è presenta la copertura della FTTH e della FTTC, la connessione avviene tramite rete ADSL sino a 20 Mega

tramite rete in fibra ottica FTTH sino a 1.000 Mega; dove non disponibile la fibra ottica, la connessione avviene tramite rete in fibra mista FTTC sino a 200 Mega; solo nelle aree dove non è presenta la copertura della FTTH e della FTTC, la connessione avviene tramite rete ADSL sino a 20 Mega linea telefonica con chiamate gratis verso tutti i fissi e mobili nazionali

verso tutti i fissi e mobili nazionali Disney+ e TIM Vision+ inclusi gratuitamente per 6 mesi; dal settimo mese, il costo dell’offerta è di 3 Euro al mese con possibilità di disdetta in qualsiasi momento

inclusi gratuitamente per 6 mesi; dal settimo mese, il costo dell’offerta è di 3 Euro al mese con possibilità di disdetta in qualsiasi momento Giga illimitati per i già clienti TIM su mobile senza costi aggiuntivi e semplicemente portando il costo dell’offerta mobile all’interno del Conto TIM

TIM Super Fibra presenta un costo periodico di 29,90 Euro al mese con contributo di attivazione (10 Euro al mese per 24 mesi) e modem Wi-Fi (5 Euro al mese per 48 mesi).

Chi non è raggiunto dalla banda ultra-larga può attivare TIM Super FWA, l’offerta Internet wireless dell’operatore che sfrutta la tecnologia Fixed Wireless Access. Ecco le caratteristiche di quest’offerta:

connessione illimitata ad Internet; per i primi 200 GB mensili la velocità della connessione sarà sino a 30 Mega in download e 3 Mega in upload, successivamente, e sino al nuovo rinnovo mensile, la connessione sarà illimitata con velocità massima di 1 Mega

ad Internet; per i primi 200 GB mensili la velocità della connessione sarà sino a 30 Mega in download e 3 Mega in upload, successivamente, e sino al nuovo rinnovo mensile, la connessione sarà illimitata con velocità massima di 1 Mega linea telefonica con chiamate gratis verso tutti i fissi e mobili nazionali

verso tutti i fissi e mobili nazionali Disney+ e TIM Vision+ inclusi gratuitamente per 6 mesi; dal settimo mese, il costo dell’offerta è di 3 Euro al mese con possibilità di disdetta in qualsiasi momento

inclusi gratuitamente per 6 mesi; dal settimo mese, il costo dell’offerta è di 3 Euro al mese con possibilità di disdetta in qualsiasi momento Giga illimitati per i già clienti TIM su mobile senza costi aggiuntivi e semplicemente portando il costo dell’offerta mobile all’interno del Conto TIM

TIM Super FWA presenta un costo di 24,90 Euro al mese. L’offerta è disponibile con un contributo di attivazione di 10 Euro per 24 mesi che è già incluso nel canone mensile. Il modem è incluso in comodato d’uso gratuito. In base alla copertura, la connessione avverrà con il modem Indoor, auto-installante, oppure con il modem Outdoor, che richiede l’intervento di un tecnico al costo di 99 Euro dilazionabili in 24 mesi. Per attivare l’offerta è possibile seguire la procedura disponibile cliccando sul link qui di sotto.

