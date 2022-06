Come attivare la nuova Flash 100 di Iliad a Giugno 2022

Il listino di offerte Iliad si rinnova con il lancio della nuova offerta speciale Flash 100. La nuova tariffa è disponibile per tutti i nuovi clienti che passano ad Iliad (anche attivando un nuovo numero) fino al prossimo 30 giugno 2022. L'offerta è disponibile anche per i già clienti. Ecco i dettagli completi sull'offerta e come fare ad attivarla: