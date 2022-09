Chiavette Internet ricaricabili senza abbonamento: le offerte di Settembre 2022

Le chiavette Internet ricaricabili sono una soluzione semplice, efficace ed economica per avere sempre con sé una connessione Internet in Wi-Fi e navigare su PC o altri dispositivi anche in contemporanea. Basta collegarle al computer tramite le porte USB per iniziare a navigare in Rete. Prima però bisogna dotarsi di una offerta Internet mobile, che quindi prevede solo traffico dati. In questo modo è possibile disporre di una connessione ad alte prestazioni (simili a quelle di una fibra ottica di livello medio) pur non avendo attiva la linea fissa.

In realtà oggi la maggior parte degli operatori di telefonia mobile preferisce alle chiavette Internet ricaricabile i modem 4G portatili o le saponette Internet. Questo tipo di dispositivi permettono comunque di navigare fuori casa ma hanno il vantaggio di non doversi collegare fisicamente a nessun altro terminale e dato che hanno una batteria interna, che si ricarica in modo simile a quelle degli smartphone tramite l’apposito cavo, e dimensioni ridotte sono più funzionali rispetto alle classiche chiavette.

Chiavette Internet ricaricabili con Vodafone

Offerte Internet mobile di Vodafone Gigabyte Prezzo mensile Giga Speed 20 20 GB in 4G 9,99 euro Giga Speed 50 50 GB in 4G 13,99 euro

Vodafone dispone di offerte Internet mobile che non prevedono abbonamento ma alle chiavette Internet ricaricabili preferisce un modem 4G Wi-Fi dal peso di appena 100 g che si auto configura non appena lo si accende. Il dispositivo, considerato uno dei più potenti in commercio e in grado di collegarsi alla massima velocità alla Giga Network 5G, viene consegnato gratuitamente nei giorni lavorativi (dal lunedì a venerdì) in tutta Italia.

L’andamento della spedizione si può seguire tramite un apposito servizio di tracking inserendo il numero d’ordine ricevuto dall’operatore via email o SMS. Se non siete soddisfatti del router potete sempre restituirlo insieme a tutti gli accessori contenuti nella confezione esercitando il diritto di ripensamento entro 14 giorni dalla ricezione dell’ordine. Il codice IMEI sul modem deve corrispondere a quello stampato sulla confezione.

Le offerte di Vodafone permettono di avere fino a 50 GB per navigare a 150 Mbps in download. I prezzi vanno da 9,99 a 13,99 euro al mese ed è previsto per entrambe un costo di attivazione di 10 euro per i nuovi clienti e di 19 euro abbinandola su una SIM già attiva. Il router è incluso al costo di 1 euro al mese con vincolo di 24 mesi.

Chiavette Internet ricaricabili con TIM

Offerte Internet mobile di TIM Gigabyte Costo mensile TIM Giga Power Famiglia 5 GB in 5G 5,99 euro TIM Giga Power 50 50 GB in 4G primo mese gratuito, poi 9,99 euro TIM Giga Power 100 100 GB in 5G primo mese gratuito, poi 14,99 euro Internet 100GB 100 GB in 4G 49,99 euro, poi 49 euro ogni 6 mesi TIM Giga Power 500 (solo per under 25) 500 GB in 5G per un anno 99,99 euro per 12 mesi Internet 200GB 200 GB in 4G 99,99 euro, poi 99 euro ogni 12 mesi

TIM come Vodafone preferisce alle chiavette Internet ricaricabile i modem Wi-Fi 4G. L’operatore comunque permette di scegliere tra tantissimi modelli diversi a seconda delle proprie esigenze di connessione. Non solo, per chi attiva delle sue offerte solo dati i router 4G sono disponibili nei negozi TIM al prezzo di partenza di 29,99 euro. E’ anche possibile avere una TIM Cam a partire da 19,99 euro.

Con TIM Giga Power 50 si hanno 50 GB in 4G a 9,99 euro al mese. Primo mese e attivazione sono gratuiti per i nuovi clienti che acquistano l’offerta online. Aggiungendo 99 cent in più al mese si possono avere 100 GB. La SIM ha un costo di 25 euro con 20 euro di traffico incluso.

Con TIM Giga Power 100 si possono invece avere 100 GB in 5G alla massima velocità a 14,99 euro al mese. Primo mese e attivazione sono gratuiti per i nuovi clienti che acquistano l’offerta online. Aggiungendo 99 cent in più al mese si possono avere 200 GB in totale. La SIM ha un costo di 25 euro con 20 euro di traffico incluso.

Entrambe le tariffe includono anche 100 GB di spazio nel cloud su Google One per 3 mesi per salvare foto, video e documenti nel formato originale.

TIM Giga Power Famiglia con 5 GB in 4G a 5,99 euro al mese è disponibile solo per chi ha già la rete fissa con l’operatore. TIM Giga Power 500 invece include 500 GB in 5G per un anno senza vincoli di soglia mensile a 99,99 euro ma solo per gli Under 25.

Internet 100GB e Internet 200GB invece includono il servizio TIM MultiSIM per condividere la connessione con altri due dispositivi e navigare in contemporanea senza costi aggiuntivi. Per tutte le offerte, una volta esaurito il traffico dati incluso, è possibile continuare a navigare con il servizio Giga di Scorta al costo di 1,90 euro ogni 200 MB fino a una soglia massima di 1 GB.

Chi è già cliente di TIM per la rete fissa e acquista una qualsiasi delle sue offerte Internet mobile può attivare gratuitamente TIM Unica. La promozione fino a quando si mantiene attiva la connessione di casa permette di avere Giga illimitati per la SIM da inserire nelle chiavette Internet ricaricabili e per tutti i telefoni della famiglia (massimo 6 linee anche se non intestate al titolare della rete fissa). Il pacchetto comprende anche TIMVISION con TIMVISION Box e Disney+ per 3 mesi (poi si rinnova a 9,99 euro al mese), 10 badge extra su Party Collection per vincere un volo a Las Vegas o Los Angeles con TIM Party, sconto fino a 500 euro su alcuni smartphone selezionati in negozio (per chi mantiene la SIM mobile attiva per 30 mesi) e prezzi ridotti su una seconda SIM con le offerte TIM Power 5G Smart, Power e Unlimited. Il pagamento con TIM Unica avviene con domiciliazione in bolletta tramite TIM Ricarica Automatica.

Chiavette Internet ricaricabili con WindTre

Offerte Internet mobile di WindTre Giga Costo mensile Super Internet casa illimitati fino a 300 Mbps in download 19,99 euro per i clienti mobile WindTre Cube Full con Easy Pay 150 GB 12,99 euro Cube Lite con Easy Pay 70 GB 9,99 euro Internet Card 200 200 GB per 3 mesi 24,99 euro per 3 mesi Internet Card 100

100 GB per 3 mesi 19,99 euro per 3 mesi

Tra le chiavette Internet ricaricabili disponibili con WindTre attualmente è possibile acquistare solo il modello Internet Key IK40V di Alcatel per navigare fino a 150 Mbps a 39,90 euro. Lo stesso dispositivo è incluso nelle offerte Cube Full e Cube Lite. La prima include 150 GB per connettersi alla Top Quality Network a 12,99 euro al mese. La seconda offerta invece prevede 70 GB a 9,99 euro al mese. Cube Full in alternativa propone gratuitamente il modem Wi-Fi 4G chiamato WebCube. 4G+.

Entrambe le offerte di WindTre prevedono un costo di attivazione di 49,99 euro, che possono essere suddivisi in rate di 2,08 euro al mese per 24 mesi con acquisto online o di 1.80 euro al mese per 24 mesi più 6,99 euro una tantum in negozio. La SIM costa sempre 10 euro. Pagando con Easy Pay tramite addebito su conto corrente o carta di credito non solo ci si dimentica per sempre di dover acquistare ogni mese una ricarica manuale ma si ottiene anche il doppio dei Gigabyte inclusi rispetto al pagamento su credito residuo.

Se quello che state cercando non sono tanto le chiavette Internet ricaricabili ma una vera alternativa alla rete fissa allora dovreste rivolgere tutta l’attenzione su Super Internet Casa. La tariffa al costo di 19,99 euro al mese per chi è già cliente di WindTre per la telefonia mobile include navigazione illimitata fino a 300 Mbps in download e 50 Mbps in upload insieme a un modem Super Internet Wi-Fi trasportabile. Basta collegarlo a una qualsiasi presa di corrente per iniziare a navigare anche fuori di casa. La copertura è però limitata solo ad alcuni Comuni selezionati. L’attivazione di 49,99 euro diventa gratuita se l’offerta resta attiva per almeno 24 mesi. La SIM costa 10 euro.

