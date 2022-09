Offerte bloccate: le tariffe a prezzo fisso per bloccare il costo delle bollette a Settembre 2022

In tempi di costi in salita, le promozioni che bloccano il prezzo di energia elettrica e gas sono una soluzione per aiutare i clienti domestici a tenere sotto controllo le spese in bolletta. Su SOStariffe.it , la fotografia delle migliori offerte luce e gas a prezzo bloccato di Settembre 2022 .

In questa stagione di rincari, le offerte a prezzo bloccato sono un’opzione tariffaria del Mercato libero sempre più appetibile per i clienti domestici. Grazie al prezzo della componente energia e gas che rimane invariato per tutta la durata del contratto (di solito 12 o 24 mesi), le bollette bloccate assicurano protezione da eventuali impennate dei beni energetici, garantendo un maggior controllo sulle spese di luce e gas.

Alla luce dell’”appeal” che tali soluzioni hanno sui titolari di utenze domestiche in questo periodo, gli esperti di SOStariffe.it hanno analizzato le offerte “bloccate” luce e gas attualmente disponibili e individuato quelle più vantaggiose a Settembre 2022.

Un valido supporto nella scelta delle promozioni per illuminare e scaldare casa è offerto dal comparatore di SOStariffe.it, una bussola che orienta i clienti domestici nell’individuazione delle offerte cucite sul proprio fabbisogno energetico ed esigenze di spesa.

Le offerte luce a prezzo bloccato attivabili a Settembre 2022

FORNITORE NOME OFFERTA PREZZO LUCE COSTO MENSILE 1 NeN NeN Luce Special 48 0,5500 €/kWh 153,19 euro 2 Eni Plenitude Flexi Pertinenze 0,5561 €/kWh 156,41 euro 3 Enel Energia Energia Pura Protezione Luce 360 0,6560 €/kWh 189,07 euro

Entriamo ora nel dettaglio delle offerte luce a prezzo bloccato che possono essere sottoscritte a Settembre 2022 per massimizzare il risparmio in bolletta. Tali promozioni sono quelle che il comparatore di SOStariffe.it ha classificato come le più competitive per una “famiglia tipo” che consuma 2.700 kWh di energia elettrica all’anno (con potenza impegnata di 3 kW).

NeN Luce Special 48

NeN, il marchio di proprietà di Yada Energia, è un magnete del risparmio a Settembre 2022 grazie a un’offerta che propone:

prezzo fisso per 36 mesi: 0,5500 €/kWh ;

per 36 mesi: ; tariffa monoraria;

bonus di benvenuto di 48 euro;

di 48 euro; iniziativa “Azzera la tua rata”: fino al 24 Settembre 2022, è possibile accumulare 12 euro di sconto (spalmati sui 12 mesi successivi) per ogni amico portato in NeN.

energia 100% proveniente da fonti rinnovabili.

Con la sottoscrizione di questa promozione, la “famiglia tipo” dovrebbe prevedere una spesa mensile di 153,19 euro per le bollette della luce.

Flexi Pertinenze

Eni Plenitude (ex Eni Gas e Luce) mette a punto una promozione pensata per i clienti domestici che vogliano “illuminare” le pertinenze della propria abitazione, dai box alle soffitte, dalle cantine alle tettoie, fino ad altri spazi con contatore separato.

Disponibile sia nell’opzione monoraria sia in quella bioraria, l’offerta ha il seguente “look”:

prezzo bloccato per 2 anni: 0,5561 €/kWh ;

per 2 anni: ; sconto del 5% con addebito diretto su conto corrente;

con addebito diretto su conto corrente; energia verde inclusa;

gestione 100% digitale della propria fornitura, con Area personale del sito e App Eni Plenitude.

Attivando questa soluzione luce, la “famiglia tipo” spenderebbe una somma mensile di 156,41 euro.

Energia Pura Protezione Luce 360

L’offerta messa a punto da Enel Energia prevede:

prezzo fisso per 24 mesi: 0,656 €/kWh ;

per 24 mesi: ; tariffa monoraria;

servizio Protezione Luce 360 di Enel X gratuito . Esso assicura, tra l’altro, due interventi di riparazione gratuiti all’anno relativi all’impianto elettrico, l’accesso a una rete di tecnici specializzati a tariffe agevolate e uno sconto (dal 4%) per l’acquisto di prodotti sull’Enel X Store.

. Esso assicura, tra l’altro, due interventi di riparazione gratuiti all’anno relativi all’impianto elettrico, l’accesso a una rete di tecnici specializzati a tariffe agevolate e uno sconto (dal 4%) per l’acquisto di prodotti sull’Enel X Store. possibilità di aderire gratuitamente al programma fedeltà ENELPREMIA WOW!;

gestione digitale della fornitura con Area clienti online, App di Enel Energia e servizio di bolletta online.

energia verde inclusa.

La promozione inciderebbe sul bilancio della “famiglia tipo” per 189,07 euro al mese.

Le offerte gas a prezzo bloccato attivabili a Settembre 2022

FORNITORE NOME OFFERTA PREZZO GAS COSTO MENSILE 1 NeN NeN Gas Special 48 1,9000 €/Smc 268,79 euro 2 Enel Energia Energia Sicura Protezione Gas 360 2,1700 €/Smc 314,19 euro

Di seguito passiamo sotto la lente d’ingrandimento le offerte gas a prezzo bloccato attualmente disponibili sul mercato. Le stime di spesa si riferiscono al profilo di consumo di una “famiglia tipo” che utilizza 1.400 Smc di gas naturale all’anno, con fornitura attiva nel comune di Milano.

NeN Gas Special 48

Per la fornitura di gas, il marchio NeN propone:

prezzo bloccato per 36 mesi: 1,9000 €/Smc ;

; bonus di benvenuto di 48 euro;

iniziativa “Azzera la tua rata” per accumulare 12 euro di sconto (spalmati sui 12 mesi successivi) per ogni amico portato in NeN.

energia green.

Attivando NeN Gas Special 48, la “famiglia tipo” dovrebbe far fronte a una spesa mensile di 268,79 euro al mese.

Energia Sicura Protezione Gas 360

Come per la fornitura di energia elettrica, anche per quella del gas Enel Energia fa camminare a braccetto questa promozione al servizio Protezione Gas 360 di Enel X, gratuito per tutta la durata del contratto.

Ecco la carta d’identità dell’offerta:

prezzo bloccato per 24 mesi: 2,1700 €/Smc ;

; servizio protezione gas 360 di Enel X gratuito;

accesso gratuito al programma fedeltà ENELPREMIA WOW!;

servizio bolletta online incluso e gratuito.

Sottoscrivendo questa offerta, la “famiglia tipo” si vedrebbe recapitare fatture del gas con una spesa mensile pari a 314,19 euro.

