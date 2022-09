Fibra TIM: costi e attivazione a Settembre 2022

Internet casa di TIM con la fibra assicura una velocità di connessione elevata in ogni stanza della propria abitazione con costi vantaggiosi, anche per l'attivazione. Ecco una panoramica delle promozioni di questo operatore selezionate da SOStariffe.it e disponibili a Settembre 2022 .

Tra i principali operatori di telecomunicazioni in Italia, TIM permette di navigare da casa alla massima velocità (fino a 2,5 Gbps in download) grazie all’estesa copertura garantita dalla sua fibra ottica (anche FTTH) che è al momento la miglior soluzione per chi sia alla ricerca di prestazioni di connessioni alla Rete performanti da casa propria.

Gli esperti di SOStariffe.it consigliano sempre di verificare la copertura di rete, che è la prima tappa per avviare la procedura di sottoscrizione dell’offerta scelta. Per trovare le migliori proposte c’è il comparatore per Internet casa di SOStariffe.it (disponibile anche tramite l’App di SOStariffe.it, in versione per Android e iOS).

TIM: navigare con la fibra, mappa delle offerte di Settembre 2022

NOME DELL’OFFERTA COSTI DELL’OFFERTA DETTAGLI DELL’OFFERTA 1 Premium Fibra per già clienti mobile 24,90 euro al mese fino a 1 Gbps in download

chiamate illimitate con attivazione online 2 TIM Wifi Special Young 27,90 euro al mese fino a 1 Gbps in download

chiamate a 0,19 euro al minuto 3 Premium Base 24,90 euro al mese fino a 1 Gbps in download

chiamate illimitate con attivazione online 4 TIM Wifi Power Smart 29,90 euro al mese fino a 1 Gbps in download

chiamate a consumo 5 TIM Executive Fibra 34,90 euro al mese fino a 3 Gbps in download

chiamate illimitate 6 TIM Wifi Power Top 34,90 euro al mese fino a 2.5 Gbps in download

chiamate illimitate con attivazione online

Quella che segue è una mappa delle offerte di TIM. Sono state selezionate grazie al comparatore di SOStariffe.it e si presentano come le proposte più convenienti attualmente disponibili sul mercato da parte di questo operatore.

Premium Fibra per già clienti mobile

In vetta alla graduatoria delle offerte TIM stilata sulla base dei costi e dell’attivazione a Settembre 2022, la promozione Premium Fibra per già clienti mobile (con un’offerta da almeno 9,90 euro al mese attiva) consente di avere la fibra ultraveloce a casa per navigare in Internet e sui propri dispositivi mobile al prezzo vantaggioso di 24,90 euro al mese (anziché di 29,90 euro) con domiciliazione bancaria e conto online.

Altre le caratteristiche di questa offerta sono:

velocità di navigazione fino a 1 Gbps in download e 300 Mbps in upload su rete FTTH (Fiber to the Home);

chiamate illimitate (verso fissi e mobili nazionali) incluse con attivazione online della promozione, altrimenti chiamate a consumo (19 cent al minuto e 19 cent di scatto alla risposta) a meno che non si attivi l’opzione Voce a 5 euro al mese;

(verso fissi e mobili nazionali) incluse della promozione, altrimenti chiamate a consumo (19 cent al minuto e 19 cent di scatto alla risposta) a meno che non si attivi l’opzione Voce a 5 euro al mese; contributo di attivazione incluso (10 euro al mese per 24 mesi);

modem TIM Hub+ con Wifi 6 incluso.

Per avere maggiori informazioni sulla promozione TIM Premium Fibra per già clienti mobile, clicca il link:

Scopri Premium Fibra per già clienti mobile »

TIM WiFi Special Young

Se si hanno tra i 18 e i 30 anni di età, la fibra di TIM è a un prezzo speciale: 21,90 euro al mese con l’offerta TIM WiFi Special Young. E la promozione prevede anche che con 6 euro al mese per 30 mesi si possa avere un tablet Samsung A8. Altre caratteristiche di questa proposta di TIM sono:

velocità fino a 2.5 Gbps (suddivisi tra porte Ethernet e Wifi);

(suddivisi tra porte Ethernet e Wifi); 6 mesi di Amazon Prime offerti da TIM;

offerti da TIM; linea fissa con chiamate a consumo 19cent/minuto e 19cent di scatto alla risposta verso fissi e mobili nazionali;

modem TIM Hub+ Executive a 5 euro al mese per 48 mesi.

Per conoscere ulteriori dettagli dell’offerta TIM WiFi Special Young, segui il link:

SCOPRI TIM WIFI SPECIAL YOUNG »

TIM Premium Base

Con un costo di 24,90 euro al mese (inclusa nel canone c’è anche l’attivazione), la promozione TIM Premium Base è conveniente per chi desiderasse un buon rapporto qualità/prezzo. Questa offerta è attivabile da tutti i nuovi clienti ed include:

internet illimitato con navigazione fino a 1 Gbps in download e 300 Mbps in upload su rete FTTH;

e 300 Mbps in upload su rete FTTH; linea telefonica con chiamate a consumo;

il modem invece non è incluso nel prezzo.

Per saperne di più sull’offerta TIM Premium Base è sufficiente seguire il link qui sotto:

Scopri TIM Premium Base »

TIM Wifi Power Smart

Da segnalare c’è anche l’offerta TIM Wifi Power Smart che è disponibile al costo di 29,90 euro al mese con prezzo fisso, che si possono pagare con domiciliazione bancaria. Questa promozione ha anche i seguenti benefici:

internet illimitato con navigazione fino a 1 Gbps in download e 300 Mbps in upload su rete FTTH;

e 300 Mbps in upload su rete FTTH; linea di casa con chiamate illimitate verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali (solo con attivazione online). Altrimenti chiamate a consumo a meno che non si scelga l’opzione Voce a 5 euro al mese;

verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali (solo con attivazione online). Altrimenti chiamate a consumo a meno che non si scelga l’opzione Voce a 5 euro al mese; modem TIM Hub+ incluso, il cui Wi-fi 6 con tecnologia Easymesh assicura stabilità, velocità e qualità di navigazione;

TIM Navigazione sicura contro le principali minacce del web.

Per conoscere più nello specifico la proposta TIM Wifi Power Smart:

Scopri TIM WiFi Power Smart »

TIM Executive Fibra

Nel panel delle offerte dell’operatore TIM a Settembre 2022, c’è anche la proposta Tim Executive Fibra che permette la navigazione a una velocità di 3 Gbps in download al prezzo fisso di 34,90 euro al mese. Essa include anche le seguenti opzioni:

chiamate illimitate;

modem gratuito.

Per saperne di più sull’offerta TIM Executive Fibra, vai al link qui sotto:

SCOPRI TIM EXECUTIVE FIBRA »

TIM Wifi Power Top

Video e musica in streaming con elevati standard di qualità. E giocare online con una connessione stabile e veloce. Le performance della proposta TIM Wifi Power Top sono di qualità. Questa offerta può essere attivata da nuovi e vecchi clienti TIM al prezzo di 34,90 euro al mese, con attivazione online e senza vincoli contrattuali.

Oltre che per il modem TIM Hub+ Executive, questa offerta di TIM si caratterizza per:

connessione in FTTH fino a 2,5 Gbps in download e 1 Gbps in upload suddivisi tra porte Ethernet e Wi-Fi;

e 1 Gbps in upload suddivisi tra porte Ethernet e Wi-Fi; linea di casa con chiamate illimitate verso numeri fissi e mobili nazionali (solo con attivazione online );

verso numeri fissi e mobili nazionali (solo ); zero costi di attivazione e TIM Navigazione sicura incluso;

incluso; wi-Fi certificato da un tecnico TIM e ottimizzato con il servizio Wi-Fi Plus.

Con questa promozione, inoltre, è assicurata la miglior assistenza di TIM: accesso prioritario al Servizio Clienti 187, sommato alla possibilità di chiedere un bonus di 2 euro in fattura qualora il servizio non sia stato all’altezza delle aspettative del cliente.

Per maggiori informazioni sull’offerta TIM Wifi Power Top, vai al link di seguito:

Scopri TIM WiFi Power Top »

TIM: Internet con la fibra più l’intrattenimento a Settembre 2022

NOME DELL’OFFERTA COSTI DELL’OFFERTA 1 TIM Premium Base con TimVision Disney+ 39,89 euro al mese 2 TIM Premium Base con TimVision e Netflix 44,89 euro al mese 3 TIM Premium Base con TimVision Calcio e Sport 54,89 euro al mese per 6 mesi, poi 60 euro al mese 4 TIM Premium Base con TimVision Gold 70,89 euro al mese per 6 mesi, poi 76 euro al mese

Il pacchetto fibra TIM può essere integrato con servizi aggiuntivi sulla base degli interessi e delle passioni dell’utente. Vediamo di qui seguito una panoramica sintetica delle offerte.

TIM Premium Base con TimVision Disney+

Questa promozione prevede che in un’unica offerta ci siano l’intrattenimento di TimVision, tutto il catalogo di Disney+, TimVision Box e 6 mesi di Amazon Prime offerti da TIM. Il costo del pacchetto è di 39,89 euro al mese e l’offerta è senza vincoli.

Per saperne di più su TIM Premium Base con TimVision Disney+ segui il link:

SCOPRI TIM PREMIUM BASE E TIM VISION E DISNEY »

TIM Premium Base con TimVision e Netflix

È un’offerta che include in una sola offerta l’intrattenimento di TimVision, il piano standard di Netflix, TimVision Box e 6 mesi di Amazon Prime offerti da TIM. Il costo del pacchetto è di 44,89 euro al mese, la promozione è senza vincoli ed è disponibile anche per i già clienti Netflix.

Per avere più informazioni su TIM Premium Base con TimVision e Netflix segui il link:

SCOPRI TIM PREMIUM BASE CON TIM VISION E NETFLIX »

TIM Premium Base con TimVision Calcio e Sport

Questa proposta prevede che in un unico pacchetto ci siano l’intrattenimento di TimVision, più Dazn con la Serie A TIM, Infinity+ con film, serie Tv e Uefa Champions League, oltre a TimVision Box e 6 mesi di Amazon Prime offerti da TIM. Il costo del pacchetto è di 54,89 euro al mese per 6 mesi, poi 60 euro al mese, per chi lo attiva entro il 29 Ottobre 2022.

Per saperne di più sull’offerta TIM Premium Base con TimVision Calcio e Sport segui il link:

SCOPRI TIM PREMIUM BASE CON TIM VISION E CALCIO E SPORT »

TIM Premium Base con TimVision Gold

Si tratta di promozione che prevede l’intrattenimento di TimVision, tutto il catalogo di Disney+, il piano standard di Netflix, più Dazn con la Serie A TIM, Infinity+ con la Uefa Champions League, oltre a TimVision Box e 6 mesi di Amazon Prime offerti da TIM. Il costo del pacchetto è di 70,89 euro al mese per 6 mesi, in seguito 76 euro al mese, per coloro che lo attivano entro il 29 Ottobre 2022.

Per maggiori informazioni su TIM Premium Base con TimVision Gold segui il link:

SCOPRI TIM PREMIUM BASE CON TIM VISION GOLD »