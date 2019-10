Catalogo Netflix: le serie TV e i film di ottobre 2019

Il catalogo Netflix ci porta ogni mese alla scoperta di interessanti novità, da vedere in compagnia di amici e famigliari, o quando si ha voglia di trascorrere una serata con sé stessi. I titoli presenti di mese in mese offrono allo spettatore una vasta possibilità di scelta, che si articola fra film e serie TV in streaming di ogni ordine e tipo. Netflix ha praticamente rivoluzionato nel tempo il paradigma della programmazione tradizionale, che portava ognuno di noi a dover aspettare l’uscita di un nuovo episodio di una serie TV a cadenza settimanale, lasciando un po’ tutti con il fiato sospeso.

Oggi non è più così: è infatti possibile divorare film e serie TV, sfruttando anche la possibilità di poterli vedere in lingua originale, con o senza sottotitoli a seconda della propria conoscenza della lingua straniera in questione. Dando un’occhiata alla programmazione Netflix del 2019 è presente davvero di tutto: ci sono film che spaziano fra i vari generi, dai più recenti a quelli che sono diventati dei veri e propri cult e che si devono vedere almeno una volta nella vita. È allo stesso posso disponibile una grande varietà di scelta per quel che riguarda le serie TV, per le quali non bisogna mai aspettare troppo tempo fra una stagione e l’altra.

Sei pronto a conoscere quali sono tutte le nuove serie TV e i film che Netflix ha preparato per farci compagnia in questo inizio di autunno 2019? Prepara i popcorn e tieniti pronto a selezionare quello che preferisci in base a quelli che sono i tuoi personalissimi gusti, ricordando che a volte le uscite possono subire qualche variazione rispetto alla data che viene inizialmente indicata.

Confronta le offerte TV in streaming

Serie TV Netflix: le migliori in uscita a ottobre 2019

Sono ben 12 le nuove serie TV che sarà possibile trovare nel catalogo Netflix dal 1° ottobre 2019. La giornata di martedì, 1 ottobre, si apre in modo scoppiettante, con l’arrivo di ben tre serie TV. Si tratta di:

Inuyasha , che è un anime nel quale una studentessa viene catapultata nel Giappone feudale in una mirabolante avventura in compagnia di un demone, Inuyasha;

, che è un anime nel quale una studentessa viene catapultata nel Giappone feudale in una mirabolante avventura in compagnia di un demone, Inuyasha; Nana , altro anime, tratto dal manga di Ai Yazawa, nel quale si racconta la storia di due ragazze molte diverse, accomunate dallo stesso nome e dal fatto che hanno deciso nello stesso momento di trasferirsi a Tokyo: Nana Komatsu, la classica ragazza innamorata dell’amore, e Nana Osaki, una ragazza molto più introspettiva e malinconica, che vuole fare la cantante. Fra le due nascerà una splendida amicizia;

, altro anime, tratto dal manga di Ai Yazawa, nel quale si racconta la storia di due ragazze molte diverse, accomunate dallo stesso nome e dal fatto che hanno deciso nello stesso momento di trasferirsi a Tokyo: Nana Komatsu, la classica ragazza innamorata dell’amore, e Nana Osaki, una ragazza molto più introspettiva e malinconica, che vuole fare la cantante. Fra le due nascerà una splendida amicizia; Carmen Sandiego, una serie TV nelle quali si raccontano le vicende della ladra- eroina omonima.

Arrivano poi nuove stagioni di serie TV già rodate e apprezzate dal grande pubblico, tutte in uscita il 4 ottobre:

la prima è Peaky Blinders , giunta alla sua quinta stagione, che inizia con Tommy Shelby che viene avvicinato da un politico che porterà a conseguenze di un certo tipo sulla sua vita e su quella dell’intera nazione britannica;

, giunta alla sua quinta stagione, che inizia con Tommy Shelby che viene avvicinato da un politico che porterà a conseguenze di un certo tipo sulla sua vita e su quella dell’intera nazione britannica; la terza stagione di Big Mouth, con tutta la sua irriverenza.

Sempre il 4 ottobre arriverà una nuova serie TV, intitolata Dion, nella quale un bambino che è rimasto orfano di padre in circostanze da indagare inizia a possedere degli strani poteri soprannaturali: dovrà imparare a gestirli e a proteggersi dal governo americano. Un’altra serie a puntate inedita è Rhythm e Flow: si tratta di un nuovo talent show nei quali sono presenti Cardi B, Chance the Rapper e T.I. in qualità di giudici; l’obiettivo è quello di andare alla ricerca di nuovi talenti nella scena rap e hip hop nelle città di Atlanta, Chicago, Los Angeles e New York. Saranno disponibili i primi quattro episodi.

Sarà poi la volta della seconda stagione delle serie TV Insatiable, ambientata in una scuola americana, Baby, la serie italiana sulla vicenda delle baby squillo dei Parioli, e La casa de Las Flores, serie televisiva che ha per protagonista una famiglia messicana. A proposito di seconde stagioni, ci sono altre due serie TV che concludono il catalogo Netflix di ottobre 2019:

Il metodo Kominsky , che racconta la storia dell’attore Sandy Kominsky, interpretato da Michael Douglas;

, che racconta la storia dell’attore Sandy Kominsky, interpretato da Michael Douglas; la serie Pose, ambientata verso la fine degli anni ’80 nella città di New York, segnata da tutte le sue incantevoli contraddizioni.

Film Netflix da vedere a ottobre 2019

I nuovi film che arriveranno sul catalogo Netflix del mese di ottobre sono cinque. Il primo, in uscita il 1° ottobre 2019, è Whisplash, che ha vinto ben 3 Premi Oscar, fra i quali quello di Miglior attore non protagonista a J.K. Simmons. A seguire ci sarà l’uscita di una docuserie, intitolata Living Undocumented, prodotta alla popstar Selena Gomez: si tratta di un documentario composto da otto episodi, che narra le vicende di otto famiglie di immigrati irregolari, che vivono negli States senza documenti.

Il 4 ottobre è invece prevista l’uscita del film Nell’erba alta, tratto dall’omonimo racconto di Stephen King e Joe Hill. Trattandosi di un horror, è consigliato in compagnia o, comunque, con la luce accesa. Il 18 ottobre uscirà invece un film di Steven Soderbergh con un grandissimo cast: Panama Papers vanta la presenza di attori del calibro di Meryl Streep, Gary Oldman e Antonio Banderas. Una storia di truffatori e di truffati, con un lieto fine.

Ma l’uscita più attesa fra tutti nei film presenti nel catalogo Netflix di ottobre 2019 è El Camino: Il film di Breaking Bad. Un thriller che tutti i fan della serie andata in onda dal 2008 al 2013, con ben 5 stagioni, stavano aspettando da un bel po’.

Annunci Google

Serie TV Netflix: tutta la programmazione di ottobre 2019

Di seguito l’elenco completo di tutte le serie TV che sarà possibile trovare nel catalogo Netflix a ottobre 2019, disposte in ordine di uscita:

Inuyasha – Uscita: martedì 1 ottobre 2019;

Nana – Uscita: martedì 1 ottobre 2019;

Carmen Sandiego (seconda stagione) – Uscita: martedì 1 ottobre 2019;

Peaky Blinders (quinta stagione) – Uscita: venerdì 4 ottobre 2019 ;

; Big Mouth (terza stagione) – Uscita: venerdì 4 ottobre 2019;

Dion (prima stagione) – Uscita: venerdì 4 ottobre 2019 ;

; Rhythm and Flow (prima stagione) – Uscita: mercoledì 9 ottobre 2019 ;

; Instatiable (seconda stagione) – Uscita: venerdì 11 ottobre 2019 ;

; Baby (seconda stagione) – Uscita: venerdì 18 ottobre 2019 ;

; La casa de Las flores (seconda stagione) – Uscita: venerdì 18 ottobre 2019 ;

; Il metodo Kominsky (seconda stagione) – Uscita: sabato 26 ottobre 2019 ;

; Pose (seconda stagione) – Uscita: mercoledì 30 ottobre 2019.

Film recenti su Netflix: tutte la programmazione di ottobre 2019

Ricapitolando, ecco quali sono i film da vedere su Netflix a partire dal 1° ottobre 2019, ordinati cronologicamente per data di uscita:

Whiplash – Uscita: martedì 1 ottobre 2019 ;

; Living Undocumented (documentario) – Uscita: mercoledì 2 ottobre 2019 ;

; Nell’erba alta – Uscita: venerdì 4 ottobre 2019;

El camino: Il film di Breaking Bad – Uscita: venerdì 11 ottobre 2019 ;

; Panama Papers (seconda stagione) – Uscita: venerdì 18 ottobre 2019.

Netflix: costo del servizio e abbonamenti

Qual è costo previsto per la sottoscrizione di un abbonamento su Netflix? Intanto si deve sapere che esiste un periodo di prova, durante il quale è possibile vedere Netflix in modo gratuito, che però ha soltanto una durata di 7 giorni. Esistono tre tipologie di abbonamento tra le quali scegliere:

la versione base , al costo di 7,99 euro al mese , che prevede l’utilizzo di un solo schermo;

, al costo di , che prevede l’utilizzo di un solo schermo; la versione standard , un abbonamento al costo di 11,99 euro che permette di utilizzare due diversi dispositivi in contemporanea e garantisce una qualità dell’immagine in HD;

, un abbonamento al costo di che permette di utilizzare due diversi dispositivi in contemporanea e garantisce una qualità dell’immagine in HD; infine, la versione premium, con la possibilità di collegare contemporaneamente fino a quattro dispositivi, e che offre una qualità dell’immagine ultra HD al prezzo di 15,99 euro.

Netflix si può pagare con le carte di credito dei circuiti MasterCard, Visa o American Express, ma è possibile utilizzare anche PayPal o opzioni che permettono di addebitare il costo dell’abbonamento direttamente in bolletta, come quello previsto da Vodafone. È anche possibile regalare Netflix ai propri amici, acquistando una carta regalo in un negozio quale MediaWorld, Esselunga, Mondadori e così via.

Se non si vuole sostenere la spesa e il costo dell’abbonamento Netflix da soli, si può scegliere di condividere l’account. Per farlo, basterà intanto scegliere o l’abbonamento standard o quello premium, in modo tale da poter utilizzare più schermi – fino a un massimo di quattro – e avere più sessioni collegate al servizio dalla stessa rete domestica o da reti diverse. In questo modo il servizio potrà essere condiviso non solo con i famigliari, ma anche con gli amici.

Basterà cercare, per esempio, tre persone con le quali dividere i 15,99 euro mensili del piano premium per avere l’accesso a tutti i film e le serie TV presenti sul catalogo Netflix alla modica cifra di 4 euro al mese. La quota annuale a persona sarà di soli 48 euro: nel caso in cui non si riuscisse a trovare un gruppo di amici o conoscenti per dividere la spesa di un abbonamento, allora si potrà utilizzare un servizio, come per esempio Together Price, che permette la condivisione dell’account anche con persone che non si conoscono. Ogni membro pagherà la quota che gli spetta e potrà così usufruire delle novità di Netflix a un prezzo vantaggioso.

Cos’è il Netflix ISP Speed Index

Forse non hai mai avuto problemi nel guardare un film o una serie TV su Netflix, ma magari potresti aver notato un rallentamento nella tua connessione o una diminuzione della qualità. Potresti quindi esserti chiesto quale sia il miglior provider Internet per utilizzare il servizio di streaming senza particolari problemi. Ogni mese, è lo stesso Netflix a dare la risposta agli utenti più curiosi attraverso il Netflix ISP Speed Index. Di cosa di tratta? Di una classifica che misura la velocità dello streaming nelle ore di punta per capire quale ISP, acronimo di Internet Service Provider, è il migliore in termine di banda, tenendo conto del tipo di rete, e di fattori quali se è fibra o ADSL, satellitare o wireless e così via.

Non è ancora disponibile l’indice di settembre, ma nella classifica di agosto 2019 il primo posto era occupato da EOLO, che è riuscito a superare i giganti Vodafone e Fastweb. Di seguito l’elenco e le relative velocità degli otto provider analizzati: