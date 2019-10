Passa a Tim da Vodafone, Wind e Tre: le offerte di Ottobre 2019

Tim è il primo provider italiano per la telefonia mobile per numero di linee attive. I motivi per scegliere l’operatore tricolore per la fornitura di servizi voce e Internet su smartphone sono molteplici e il primo è quello di poter accedere ad un’ampia scelta di tariffe in grado di soddisfare le esigenze di comunicazione di qualsiasi tipologia di utente.

Oggi la principale linea di promozioni di Tim si chiama Advance. La sua caratteristica principale è quella di includere la navigazione in 5G, ovvero il più recente standard di comunicazione di rete mobile. Questa tecnologia permette di navigare ad una velocità decisamente superiore al 4G. Attualmente si può arrivare a 1 Gigabit al secondo ma in futuro si prevede che si possa arrivare a 10 Gigabit. Non solo, il 5G permette di fruire di contenuti video in qualità Ultra HD senza lag e ritardi e di connettere alla stessa rete un numero elevato di dispositivi senza perdere in potenza di segnale. La connessione rimane stabile anche in caso di traffico elevato o se ci si trova in luoghi affollati.

L’operatore per arricchire la sua offerta permette inoltre di associare a Advance 5G Top l’acquisto di uno smartphone con supporto nativo al 5G di grandi e apprezzati produttori come Apple, Samsung e Oppo. Nel pacchetto è anche comprese una piattaforma di assistenza dedicata per aiutare il cliente a scoprire tutti i vantaggi e le potenzialità di questa tecnologia.

Ad oggi solo Tim e Vodafone hanno realizzato un’offerta commerciale dedicata al 5G. Per quanto riguarda l’operatore italiano, attualmente è possibile navigare utilizzando il nuovo standard di rete nelle città di Torino, Napoli e Roma ma entro la fine dell’anno si potrà fare lo stesso anche a Milano, Bologna, Verona, Firenze, Matera e Bari, in 30 destinazioni turistiche e 50 distretti industriali. La velocità dovrebbe arrivare a 2 Gigabit al secondo. Nel 2021 le città coperte dal 5G dovrebbero diventare 120.

Tim ha anche realizzato delle offerte dedicate a specifiche categorie di clienti come i giovani e gli anziani. Per i primi ha pensato ad una tariffa ricca di servizi utili come la possibilità di accedere alle proprie app preferite (mappe, social network, app di streaming musicale, etc.) senza consumare il traffico dati incluso nell’offerta, smartphone a prezzi vantaggiosi e un abbonamento gratuito a TIM Music per ascoltare tutta la musica che si vuole senza preoccuparsi dei GB consumati.

Tim per i clienti più avanti con l’età ha invece pensato di offrire assistenza privilegiata per la configurazione del telefono e di includere nel piano uno smartphone DORO, strumento progettato proprio per aiutare gli anziani a rimanere in contatto con amici e parenti. Non solo, con Doctor Tim si ha sempre a portata di mano il supporto di un tecnico specializzato che può connettersi e operare da remoto.

Perché conviene passare a Tim

Chi non dispone di uno smartphone 5G può comunque usufruire della efficiente, stabile e soprattutto particolarmente diffusa rete Tim per il 4G. L’operatore con questa tecnologia raggiunge 7.465 comuni, per una copertura di oltre il 98% della popolazione, e permette di navigare fino a 300 Megabit al secondo. La velocità può arrivare a 700 Megabit al secondo se si è connessi in 4.5G.

Diventare cliente Tim permette poi di accedere a servizi esclusivi come Ricarica Automatica. Questa piattaforma non prevede costo di attivazione e permette di ricevere l’importo esatto a coprire il costo del rinnovo l’ultimo giorno utile prima della scadenza mensile dell’offerta. Non appena il credito scende sotto i 3 euro si riceve invece una ricarica da 5 euro. Con Ricarica Automatica è inoltre bloccata l’attivazione di servizi a sovrapprezzo e 5 GB al mese gratis per un anno se si sottoscrive il servizio entro il 27 ottobre prossimo. Chi è già cliente Tim ottiene ben 10 GB aggiuntivi oltre ai 5 GB previsti dall’offerta.

I clienti Tim sono inoltre tra i più coccolati nel mondo della telefonia in quanto possono accedere gratuitamente alla piattaforma Tim Party per ricevere premi e vantaggi. La piattaforma premia la fedeltà dell’utente ma anche chi arriva da Vodafone, Wind e Tre solo di recente può comunque usufruire delle promozioni come minuti e Gigabyte gratuiti, bonus in fattura, smartphone a prezzi esclusivi e molto altro ancora.

Nella sezione “Un regalo per te” sono raccolti i vantaggi riservati a tutti i clienti Tim. Questi cambiano a cadenza regolare e possono essere ritirati una sola volta. All’interno di “Vantaggi dedicati” troviamo invece i regali pensati per specifiche categorie di utenti. E’ possibile sceglierne uno a settimana o attendere quella successiva per scegliere tra quelli ancora disponibili e quelli nuovi. Infine, con “Gioca e vinci” si partecipa ad una lotteria giornaliera.

Ad ottobre Tim propone uno sconto per l’attivazione di Tim Music Platinum, un weekend dedicato alla gastronomia, film di Tim Vision come Venom a metà prezzo, oltre a GB, minuti, SMS e chat.

Iscriversi a Tim Party è molto semplice e gratuito. Basta accedere al sito www.timparty.it direttamente dal proprio smartphone, collegandosi da PC se si dispone di una rete fissa o inserendo le credenziali di My Tim se ci si connette da una rete diversa da quella domestica.

Non bisogna poi dimenticare che Tim è tra gli operatori più interessanti quando si parla di tariffe telefono incluso. L’operatore permette di associare l’acquisto di uno smartphone dei principali produttori a una qualsiasi delle sue promozione Ricaricabile con piano dati attivo. Si tratta di un’opportunità unica per mettersi in tasca un dispositivo top di gamma ad un prezzo ridotto potendolo pagare comodamente a rate. In alcuni casi è previsto un anticipo a seconda del modello scelto.

Le migliori offerte di ottobre per chi passa a Tim

1. Tim Advance 4.5G

Minuti illimitati per chiamare

SMS illimitati

40 GB di traffico per navigare in Internet alla velocità del 4.5G fino a 700 Mbps

L’offerta ha un costo di 19,99 euro al mese. La spesa per l’attivazione è di 15 euro. E’ possibile pagare con carta di credito, conto corrente o credito residuo, ma in questo caso i GB a disposizione scendono a 20. L’utente ha la possibilità di fruire di video in HD e Ultra HD e della priorità di Rete.

2. Tim Advance 5G

Minuti illimitati per chiamare

SMS illimitati

50 GB di traffico per navigare in Internet alla velocità del 5G fino a 2 Gbps

L’offerta ha un costo di 29,99 euro al mese. La spesa per l’attivazione è di 9 euro. E’ possibile pagare con carta di credito o conto corrente. L’utente ha la possibilità di fruire di video in HD e Ultra HD e della priorità di Rete. Nel pacchetto sono inclusi anche i servizi LoSai e ChiamaOra invece di 1,90 euro al mese.ù

3. Tim advance 5G Top

Minuti illimitati per chiamare (250 minuti verso l’estero)

SMS illimitati

100 GB di traffico per navigare in Internet alla velocità del 5G fino a 2 Gbps

L’offerta ha un costo di 49,99 euro al mese e non è prevista alcuna spesa per l’attivazione. E’ possibile pagare con carta di credito o conto corrente solo in negozio. L’utente ha la possibilità di fruire di video in HD e Ultra HD, della priorità di Rete e di ottenere assistenza tecnica dedicata chiamando il numero gratuito 119. Nel pacchetto sono inclusi anche i servizi LoSai e ChiamaOra invece di 1,90 euro al mese.

Quando si è all’estero in roaming, Tim Advance 5G Top offre:

250 minuti per chiamare

250 SMS

3 GB di traffico per navigare in Internet

Chi sottoscrive questa tariffa ha inoltre accesso gratuito alla piattaforma TimGames fino al 31/12/19. Il servizio per il mobile gaming offre un catalogo di oltre 50 giochi in streaming per smartphone Android da scaricare tramite l’app TimGames disponibile su Google Play come MotoGP19, Ride 3, GRID Autosport Complete, Rise of the Tomb Raider. I primi 1000 clienti che acquistano un telefono 5G entro il 31/12/19 nei negozi Tim aderenti hanno in omaggio il controller Tim Gamepad.

A Tim Advance 5G Top è possibile associare l’acquisto di uno smartphone tra:

Samsung Galaxy S10 5G – 10 euro al mese per 30 rinnovi più 199 euro di anticipo invece di 1279,99 euro

– 10 euro al mese per 30 rinnovi più 199 euro di anticipo invece di 1279,99 euro Xiaomi Mi Mix3 5G da 128 GB – 199 euro di anticipo con vincolo di 30 mesi invece di 799,99 euro

da – 199 euro di anticipo con vincolo di 30 mesi invece di 799,99 euro Oppo Reno – 199 euro di anticipo con vincolo di 30 mesi invece di 899,99 euro

4. Tim Young Senza Limiti Top Edition

Minuti illimitati per chiamare

SMS illimitati

60 GB per navigare in Internet

La promozione ha un costo di 14,99 euro al mese ed è riservata a chi ha meno di 30 anni. Per i nuovi clienti che sottoscrivono l’offerta online non è prevista alcuna spesa per l’attivazione e il primo mese è gratis ma l’utente deve comunque acquistare una nuova SIM per 25 euro con 20 euro di traffico incluso.

Scegliendo l’addebito su carta di credito, conto corrente o Tim Pay, il costo d’attivazione è di 9 euro. Scegliendo l’addebito su credito residuo la spesa per l‘attivazione sale a 12 euro e i Gigabyte scendono a 30. La promozione consente di navigare su app social, di messaggistica e piattaforme di streaming musicale senza consumare traffico e include un abbonamento a TIMMUSIC Platinum fino a al 31/12/19.

5. Tim 60+ Senza Limiti

Minuti illimitati per chiamare

4 GB per navigare in Internet

La promozione ha un costo di 13 euro al mese se si sceglie il rinnovo su credito residuo e la spesa per l’attivazione è di 3 euro per i nuovi clienti o chi attiva una seconda linea. La spesa sale a 19 euro per chi è già cliente dell’operatore.

Rinnovando con Tim Pay, carta di credito, conto corrente o nei negozi Tim il costo è di 12 euro e la spesa per l’attivazione è pari a zero. Scegliendo l’addebito in bolletta il costo scende a 9,90 euro e non è prevista spesa per l’attivazione.

Per i nuovi clienti che sottoscrivono l’offerta online non è prevista alcuna spesa per l’attivazione e il primo mese è gratis ma l’utente deve comunque acquistare una nuova SIM per 25 euro con 20 euro di traffico incluso.

La promozione consente inoltre di navigare su app social, di messaggistica e piattaforme di streaming musicale senza consumare traffico. Sottoscrivendo la promozione Tim 100% si ottengono 5 GB in regalo ogni mese. Nel pacchetto sono compresi anche il Servizio Clienti 119 e Doctor Tim Mobile.

La tariffa è riservata agli over 60.