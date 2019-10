Le 10 migliori offerte telefonia mobile di Ottobre 2019

Promozioni Flash e tariffe ormai considerate storiche, il prezzo degli abbonamenti di telefonia mobile si sono nettamente abbassati. Ciascuna delle offerte, che stiamo per analizzare in dettaglio, propone minuti illimitati e una quantità di Giga che fino allo scorso anno sarebbe stata considerata da capogiro. Il traffico internet minimo proposto da queste promozioni è di 30 GB inclusi nel piano mentre il massimo è di 70 GB. Secondo delle stime sui consumi e le abitudini di uso SosTariffe.it ha costruito il profilo di un utente che utilizzi di frequente la linea internet mobile dello smartphone. Dai calcoli in media un utente che navighi per 300 ore, visualizzi 25 video, ascolti 100 canzoni, faccia 150 foto, si scarichi 4 film e legga 5000 mail e 500 documenti potrebbe usare 8 GB. Stando ai pacchetti minimi offerti ne resterebbero comunque 22 da poter consumare.

La classifica delle promozioni più vantaggiose come ogni mese viene stilata basandosi sulle ricerche del comparatore di SosTariffe.it. Questo strumento confronta per gli utenti le proposte degli operatori e restituisce i risultati dal più economico al più costoso. Si può personalizzare la ricerca inserendo una serie di parametri di ricerca o anche operare una comparazione dei piani di un unico operatore.

Le offerte più vantaggiose di Ottobre

I piani di questo Ottobre sono quasi gli stessi dello scorso mese, eccezion fatta per un ribasso nei prezzi della proposta di Kena che si trova in cima alla topo ten delle promozioni migliori. Gli altri operatori hanno mantenuto più o meno la stessa posizione di Settembre e anche le stesse condizioni delle tariffe. Interessante è il piano di Tre che consente di abbinare l’offerta con l’acquisto degli ultimi iPhone 11 di Apple.

1. Kena mobile Flash a 5.99€

Potranno sfruttare questa tariffa solo i clienti dei seguenti operatori che chiedano di passare a Kena: Iliad, Blad, Bt Mobile, BTem, Conad, Coop, Daily Telecom, DMOB, ERG, Fastweb, Green Icn, Intermatica, Lycafull, Mundio, Netvalue, Optima, Tiscali, Welcome Italia e 1MOB. Il primo mese l’utente pagherà in realtà 10.99€, in cui saranno incluse la sim (che costa 5 €) e la prima ricarica mensile.

Il piano mensile da 5.99€ comprende:

Chiamate illimitate verso fissi e mobili

Sms illimitati

3 GB da utilizzare in UE

70 GB per navigare in 4G

2. ho. mobile a 5.99 €

L’operatore virtuale del gruppo Vodafone ho. mobile ha un piano da 5.99€ al mese ma propone una quantità di Giga per navigare rispetto a Kena. L’operatore virtuale primo in classifica infatti ne include nel pacchetto 70 GB, ho. mobile per il momento si è fermato a 50 GB, in entrambi i casi però gli utenti viaggeranno sulle linee 4 G.

Oltre ai Giga Internet nel pacchetto ho. mobile sono inclusi:

minuti illimitati e senza scatto alla risposta

sms illimitati

avviso di chiamata

SMS ho. chiamato

servizio per info su credito residuo 42121

navigazione hotspot

trasferimento di chiamata

app per la gestione dell’offerta

L’offerta ho.mobile è attivabile da quegli utenti che effettuino il passaggio da Iliad, Coop Voce, Fastweb, Lycamobile, Noitel, Optima Mobile, Poste Mobile, Tiscali e una serie di altri operatori.

Le spese di attivazione e il costo della sim sono stati integrati a 9.99 €. Il primo mese inoltre si dovrà effettuare una ricarica da 6 €, quindi arriverete a spendere 15.99€. A luglio avreste speso circa 16.99€ per lo stesso pacchetto. L’abbonamento mensile è in promozione, altrimenti costerebbe 12.99€.

Per chi ha in programma dei viaggi all’estero sono compresi nel piano anche minuti, sms illimitati e 4,8 GB da usare in UE.

3. WIND Smart a 6.99€

Questo pacchetto Wind è come le altre offerte viste sin qui un piano per riacciuffare vecchi clienti, per sapere se rientrate tra gli utenti che possano attivarlo chiamate il servizio clienti di Wind o chattate con gli operatori sui social.

La tariffa Smart di Wind a 6.99€ vi propone:

chiamate illimitate

50 GB

sms a 0.30€

Sottoscrivendo questa offerta ci si lega a Wind per 24 mesi, se si rescinde prima il contratto l’operatore potrà far pagare il costo di attivazione.

4. Iliad 50 GB a 7.99€

L’offerta con 50 GB di Iliad non è cambiata molto da quando ha fatto la sua apparizione sul mercato della telefonia mobile italiano. Il costo di attivazione è rimasto fisso a 9.99€ che serviranno per l’invio della sim.

Con questo piano a 7.99€ i clienti avranno:

chiamate illimitate

sms illimitati

50 GB per navigare

I minuti compresi nella promozione possono essere spesi sia verso i numeri fissi e mobili italiani che verso i fissi dei paesi Ue a cui si aggiungono anche 4GB di traffico internet all’estero. Sono inoltre comprese le chiamate verso il Canada e gli USA.

5. Kena a 8.99 €

Si tratta di uno dei tre piani tariffari riservati ai clienti italiani dall’operatore. La tariffa include esattamente lo stesso tipo di servizi e di Giga della precedente ma costerà 8.99€. La differenza sta nei clienti che potranno chiedere la portabilità, questa è una promozione attivabile dagli utenti ho.mobile e da altri operatori virtuali ad eccezione di quelli con sim Rabona, Noitel, Nextus.

Quindi i consumatori che da uno di questi operatori chiederà la portabilità del proprio numero avrà a circa 9 € al mese minuti e gli sms illimitati e 50 GB.

6. ho.mobile a 8.99 €

Questa seconda offerta ho.mobile è attivabile dai clienti Kena e Daily Telecom, vale quanto appena detto per le tariffe Kena. La differenza di prezzo non implica un incremento dei servizi proposti dall’operatore. L’attivazione della tariffa costerà 9€ a cui si aggiungono 0.99€ per la sim ho. mobile. Un breve riepilogo dei servizi e del piano di questa proposta:

minuti illimitati e senza scatto alla risposta

e senza scatto alla risposta sms illimitati

50 GB

SMS ho. chiamato

42121 per credito residuo

avviso di chiamata

navigazione hotspot

trasferimento di chiamata

app per la gestione dell’offerta

7. Play Power 60 a 11.99€

E siamo al primo piano di uno degli operatori tradizionali attivi in Italia. Con la tariffa di Tre sono inclusi:

chiamate illimitate

100 sms

60 GB Internet

Nessun costo extra per sim e attivazione.. Come in ogni proposta di questo operatore viene offerta in abbinamento gratuito con l’attivazione del piano la promozione Grande Cinema 3, si tratta di uno sconto da sfruttare nelle sale cinematografiche convenzionate.

Se ancora non lo sapeste le tariffe tutto incluso o con piani illimitati di traffico voce e sms non comprendono realmente dei consumi infiniti. In ogni contratto se prestate attenzione sono riportate delle clausole “per uso improprio o che superi i ragionevoli limiti di utilizzo a scopo personale da parte del cliente” che permettono all’operatore di rescindere unilateralmente l’offerta che avete sottoscritto. I limiti generalmente posti da Tre sono:

traffico uscente giornaliero per Sim non superiore a 160 minuti e/o 200 sms/mms

traffico uscente mensile per Sim non superiore a 1250 minuti e/o 2000 sms/mms

traffico voce o sms uscente verso altri operatori diversi da “3” non superiore al 60% del traffico uscente totale

traffico voce o sms uscente verso un singolo operatore diverso da “3” non superiore al 40% del traffico uscente totale

traffico voce o sms uscente verso “3” non superiore all’80% del traffico uscente totale

rapporto tra traffico voce o sms uscente totale e traffico entrante totale da altri operatori non “3” non superiore a 4

8. ALL Inclusive Young a 11.99€

In questo caso i limiti posti per l’attivazione della tariffa non riguardano nient’altro che l’età dei clienti, questa offerta di Wind è infatti pensata per gli utenti under 30. Nel pacchetto studiato per questa fascia di clienti l’operatore propone, senza costi di attivazione:

chiamate illimitate

200 sms

30 GB

Non sono previsti vincoli contrattuali e la stipula del contratto porta gli utenti ad entrare nel programma fedeltà Winday che garantisce sconti shopping, buoni per il cinema e premi settimanali ai clienti.

Tra i servizi base compresi nel piano ci sono:

Hotspot

Segreteria Telefonica

SMS MyWind, il servizio chi ti ha cercato dell’operatore

9. ALL-IN Power di Tre a 11.99€ al mese

Questa è la tariffa di Tre che consentirà agli appassionati dei prodotti Apple di acquistare a rate uno degli ultimi iPhone 11 della società. Sono in catalogo nelle opzioni smartphone incluso i modelli Pro e Max oltre ai classici iPhone 11 da 64 GB. Questo piano di Tre ha un vincolo contrattuale di 30 mesi.

In dettaglio i clienti che attiveranno ALL-IN Power avranno:

chiamate illimitate

60 GB

300 sms

recupero dei Giga con il sistema Giga Bank

Giga illimitati gratis se si attiva anche Super Fibra/Internet 200/Internet 20/Internet 7

Navigazione LTE inclusa

per i clienti che attivano la promo online i costi di attivazione (pari a 6.99€) sono azzerati

Grande cinema 3

Con questo piano di Tre si può richiedere l’acquisto a rate di uno degli ultimi modelli di iPhone, Samsung e Huawei. Alcuni modelli si possono avere con anticipo 0 e rate a partire da circa 11€ al mese. Ecco la lista completa dei telefoni inclusi nella promozione e le condizioni d’acquisto:

Apple iPhone 11 64GB: 29 rate mensili da 20.99€ zero anticipo

Apple iPhone 11 128GB: 29 rate mensili da 21.99€ nessun anticipo

Apple iPhone 11 256 GB: 29 rate mensili da 24.99€ e anticipo da 49.99€

Apple iPhone 11 Pro Max 64 GB: 29 rate da 35.99€ al mese e anticipo da 99.99€

Apple iPhone 11 Pro Max 256 GB: 29 rate da 41.99€ e anticipo da 99.99€

Apple iPhone 11 Pro Max 512 GB: anticipo da 199.99€ e rate mensili da 45.99€

Apple iPhone 11 Pro 64 GB: anticipo da 69.99€ e 32.99€ al mese

Apple iPhone 11 Pro 256 GB: rate mensili da 39.99€ e anticipo da 69.99€

Apple iPhone 11 Pro 512 GB: anticipo da 169.99€ e rate mensili da 43.99€

Samsung Galaxy S10e Anticipo da 0€ Rata 10.99€

Samsung Galaxy Note 9 Anticipo da 0€ Rata 22.99€

Huawei P30 Anticipo da 0€ Rata 9.99€

Huawei P30 Pro 128GB Anticipo da 0€ Rata 13.99€

Huawei P30 Pro 256GB Anticipo da 0€ Rata 16.99€

iPhone XS Max 512GB Anticipo da 189.99€ Rata 42.99€

iPhone XS Max 256GB Anticipo da 129.99€ Rata 35.99€

iPhone XS Max 64GB Anticipo da 49.99€ Rata 32.99€

iPhone XS 512GB Anticipo da 129.99€ Rata 40.99€

iPhone XS 256GB Anticipo da 49.99€ Rata 34.99€

iPhone XS 64GB Anticipo da 0€Rata .30.99€

iPhone XR 256GB Anticipo da 0€Rata .26.99€

iPhone XR 128GB Anticipo da 0€Rata .22.99€

iPhone XR 64GB anticipo da 0€Rata .20.99€

iPhone 8 Plus 64GB Anticipo da 0€Rata .18.99€

iPhone 8 64GB Anticipo da 0€Rata .14.99€

iPhone X 64GB Anticipo da 0€Rata .26.99€

Huawei P20 Pro Anticipo da 0€ Rata 8.99€

Huawei P20 Anticipo da 0€ Rata 6.99€

Huawei Mate20 Pro Anticipo da 0€ Rata 16.99€

Huawei Mate20 Anticipo da 0€ Rata 9.99€

Samsung Galaxy S9+ Anticipo da 0€ Rata 13.99€

Samsung Galaxy S9 Anticipo da 0€ Rata 9.99€

10. ho. Tutto Chiaro a 12.99€

Per quei clienti che non provengano dagli operatori citati nelle precedenti offerte di ho. mobile, l’operatore virtuale ha studiato questa terza promozioni. Più costosa delle prime due e con lo stesso piano di traffico voce/sms/internet. In particolare chi acquisti il pacchetto da 12.99€ avrà, come i clienti della proposta a 5.99€, minuti e sms illimitati più 50 GB per navigare in Internet a 12.99€.

Su servizi inclusi e condizioni vale quanto già detto in precedenza. Anche con questa promozione potrete sfruttare i minuti e gli sms in UE e avrete a disposizione 4,8 GB per connettervi all’estero.

