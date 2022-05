Carta prepagata senza conto corrente: le 2 offerte a Maggio 2022

Quali sono le alternative più vantaggiose per le carte prepagate senza conto corrente che è possibile attivare online, a costo zero, a Maggio 2022? Analizziamo il mercato attuale per conoscere quali siano le carte prepagate più convenienti, con l’utilizzo del comparatore di carte di SOStariffe.it online e gratuito.

Le carte prepagate sono una soluzione di pagamento conveniente e non hanno un conto corrente di appoggio. Questo è ciò che le differenzia da una carta di credito o di debito. Ma, essendo indipendenti da un conto, per poter effettuare un pagamento è necessario “caricare” del denaro sulla carta prepagata.

Quindi una carta prepagata è sempre una carta ricaricabile. Questo vuol dire che, per poter avere dei soldi sulla carta, sarà necessario ricaricarla (gratis o a pagamento a seconda dei casi). Come? Con uno dei metodi di ricarica messi a disposizione dal singolo circuito di emissione della carta o istituto di credito, informazioni che sono fornite al momento della sottoscrizione della carta medesima.

Attualmente sul mercato sono disponibili numerose tipologie di carte prepagate: le più diffuse in Italia appartengono ai circuiti Visa e MasterCard.

Per effettuare una ricarica è possibile scegliere tra:

un bonifico;

una ricarica in contanti in tabaccheria;

una ricarica con l’utilizzo di un’altra carta.

Perché le carte prepagate sono più convenienti

CARTE PREGATE PERCHE’ CONVIENE SCEGLIERE Costi di mantenimento La maggior parte delle carte ha canone mensile ridotto o nullo Imposta di bollo Molti istituti si accollano il pagamento dell’imposta di bollo Costi di utilizzo Pagamenti al POS e online senza commissioni, prelievi gratuiti o con commissioni ridotte Sicurezza Massima sicurezza negli acquisti (in particolare online); è possibile utilizzare l’importo presente nel saldo in quanto la carta non è collegata al conto corrente

Le carte prepagate sono più convenienti poiché hanno le seguenti caratteristiche che le contraddistinguono dalle altre carte:

nessuna imposta di bollo;

assenza del canone mensile di gestione o canoni davvero bassi;

costi bassissimi o pari a zero su operazioni come il prelievo di contanti;

sicurezza negli acquisti online, dato che è possibile caricare anche solo l’importo relativo al pagamento da effettuare.

Proprio per queste particolarità sono una tipologia di carte rilasciate con facilità, dato che non sono richiesti dei requisiti reddituali (come, per esempio, nel caso delle carte di credito) e possono essere richieste e utilizzate anche da un minorenne.

Cosa si può pagare con una carta prepagata?

Le carte prepagate si possono utilizzare:

per fare acquisti online;

per comprare presso i negozi fisici;

per prelevare contanti, sia agli sportelli Bancomat della stessa banca che presso quelli di altre banche (in questo caso, potrebbe essere applicata una piccola commissione).

Inoltre, è possibile distinguere tra 2 diverse tipologie di carte prepagate:

le carte ricaricabili;

le carte prepagate con IBAN, le quali permettono di poter eseguire le principali operazioni tipiche di un conto corrente, pur non avendone uno. Con queste carte ricaricabili sarà dunque possibile accreditare lo stipendio o la pensione, domiciliare le utenze domestiche, eseguire e ricevere bonifici.

Inoltre, le carte prepagate potranno essere anche usa e getta, oppure virtuali (cioè non fisiche). Ciò comporta il fatto che la carta si possa utilizzare direttamente dal proprio smartphone e non sia necessario portare il portafogli sempre con sé per fare acquisti o pagamenti. Tuttavia, va rimarcato che per gli acquisti inferiori a determinate soglie di spesa sono possibili i pagamenti contactless, quindi senza bisogno di dover inserire ogni volta il PIN associato alla carta.

Per quanto riguarda i costi delle carte prepagate c’è una distinzione che merita di essere sottolineata:

in alcuni casi ci potrebbe essere un canone annuale (o mensile) di gestione, ma si tratta per la maggior parte dei casi di soluzioni molto spesso disponibili a costo zero;

potrebbe essere richiesto un costo per la loro emissione.

Migliori carte prepagate di Maggio 2022

Le carte prepagate sono una tipologia di carta di pagamento caratterizzata, di solito, da costi di mantenimento e commissioni ridotte. Le carte prepagate ricaricabili sono attivabili in modo indipendente dal conto corrente; ciò le rende uno strumento di pagamento comodo e facile da utilizzare, adatte anche all’utilizzo da parte dei minorenni. Un’ulteriore tipologia sono le carte conto con IBAN, che offrono alcuni servizi tipici di un conto corrente.

Tra le migliori carte prepagate di Maggio 2022 ci sono:

la carta Widiba;

la carta Tinaba.

CARTE PREPAGATE:

LE 2 MIGLIORI OFFERTE DI MAGGIO 2022 CONFRONTA

CHE COSA OFFRONO Carta Widiba limite di spesa 10.000 euro al mese

servizio di SMS Alert gratuito

assistenza clienti h24, 7 giorni su 7

estratto conto online gratuito

commissioni di prelievo in Italia minimo 0.01 euro e all’estero minimo 2 euro

limite massimo di prelievo 250 euro

ricariche online gratis per sempre

utilizzabile anche all’estero Carta Tinaba nessun limite di spesa

servizio di SMS Alert gratuito

assistenza clienti dalle 9 alle 19 lun-ven

estratto conto online gratuito

commissioni di prelievo in Italia minimo 2 euro e all’estero minimo 4 euro

limite massimo di prelievo 250 euro

abilitata per acquisti online

gestione della carta con l’App Tinaba

Vediamo di seguito quali sono le loro caratteristiche, ricordando prima che nel caso in cui si cercasse una carta prepagata senza conto corrente solo per risparmiare, in realtà lo si potrà comunque fare attivando un conto corrente online. In questo modo, si avrà diritto a una carta di debito a costo zero associata al conto, molto facile da utilizzare e gestire.

Carta prepagata Widiba

Le carte prepagate messe a disposizione da Banca Widiba – acronimo di tre parole inglesi (wise, dialog e banking) il cui significato, nelle intenzioni del management della banca stessa, è quello di «saggio dialogo attraverso l’internet banking» – sono contraddistinte da un’alta possibilità di personalizzazione e da un’elevata flessibilità. Ricordiamo che Banca Widiba fa parte del gruppo Montepaschi di Siena (MPS).

Si caratterizzano per:

ATM evoluti per versare contanti e assegni;

i pagamenti contactless e mobile;

le notifiche via SMS ad ogni pagamento;

BANCOMAT Pay®, Google Pay, Apple Pay per scambiare denaro e pagare nei negozi alla velocità di un SMS;

il bonifico istantaneo per i trasferimenti veloci;

gli incassi POS per le aziende;

le ricariche online gratis;

la possibilità di essere utilizzata anche all’estero e di poter essere ricaricata fino a 10.000 euro, anche dall’app.

Per quanto riguarda le loro condizioni di utilizzo, ecco quali sono:

è previsto un canone annuo pari a 10 euro ;

pari a ; appartengono al circuito internazionale VISA;

esiste un limite di ricarica pari a 10.000 euro;

le commissioni di ricarica sono pari a zero euro;

potrà essere attivato il servizio di alert via SMS e e-mail, ovvero si riceveranno delle notifiche push sui movimenti in tempo reale della carta, per esempio ogni volta che si effettua un pagamento;

i prelievi di contante presso gli sportelli Bancomat del gruppo MPS sono gratuiti.

Per chi volesse avere una carta per eseguire pagamenti a costo zero, Banca Widiba offre una carta di debito gratuita. Infatti, sebbene la carta prepagata non sia legata al conto corrente Widiba, si potrebbe anche considerare l’ipotesi di sottoscriverne uno direttamente online, in quanto si riceverà la carta di debito a costo zero, che rappresenta comunque un vantaggio per il consumatore.

Carta prepagata Tinaba

La carta ricaricabile Tinaba di Banca Profilo è uno strumento di pagamento sicuro e versatile con circuito MasterCard, che presenta i seguenti vantaggi:

l’assenza di costi di gestione;

la mancanza di commissioni nascoste;

Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay, FitBit Pay, Garmin Pay, Swatch Pay;

i primi 24 prelievi gratuiti;

la possibilità di essere ricaricata gratuitamente;

il cashback del 10% su tutti i tuoi acquisti.

Uno dei benefici principali di questa carta è rappresentata dal cashback del 10% sui propri acquisti, sia quelli effettuati online, sia quelli fatti in negozio. In ogni caso, non saranno applicate commissioni sugli acquisti e sarà garantita la massima sicurezza grazie al sistema Secure Code.

Inoltre, c’è da osservare che Tinaba offre un conto corrente con canone gratuito, facile, digitale e sicuro, che non prevede né il canone mensile di gestione, né l’imposta di bollo. Si tratta di un conto che si caratterizza per:

i trasferimenti istantanei e gratuiti;

l’IBAN italiano con possibilità di accredito dello stipendio;

la possibilità di pagare bollo, bollettini, PagoPA, ricariche telefoniche.

Infine, va ricordato che la carta e il conto Tinaba si possono gestire direttamente dall’App, applicazione nella quale sono anche presenti i seguenti vantaggi:

i Gruppi Tinaba per le spese condivise con i propri contatti;

per le spese condivise con i propri contatti; i Salvadanai per i propri obiettivi di risparmio;

per i propri obiettivi di risparmio; i servizi Charity e crowdfunding per le cause importanti;

e per le cause importanti; il Servizio investimenti per la gestione dei risparmi;

per la gestione dei risparmi; la consulenza mutui per trovare la soluzione più adatta alle proprie esigenze.

