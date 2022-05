Battuta d’arresto per i prezzi di luce e gas dopo sei semestri di rincari sulla materia prima all’ingrosso. Ma come trarre il massimo vantaggio dal trend in discesa? Ecco i consigli di SOStariffe.it per recuperare ulteriori margini di risparmio in bolletta con le migliori offerte di luce e gas di Maggio 2022 .

Bollette luce e gas in calo: le offerte per risparmiare a maggio 2022

Continua il trend in discesa delle bollette di luce e gas. Come già anticipato da ARERA nelle sue previsioni per il secondo trimestre 2022, i prezzi di tutela per l’energia elettrica e il gas naturale tornano a scendere dopo una marcia in salita di 6 trimestri (7 se si considera il gas).

Secondo le stime di ARERA, nel periodo tra aprile e giugno 2022, le bollette di una “famiglia tipo” con contratto di Tutela (con consumi medi di energia elettrica di 2.700 kWh all’anno e di 1.400 metri cubi annui di gas) faranno segnare un -10,2% per l’energia elettrica e un -10% per il gas. Un calo reso possibile da una serie di misure straordinarie adottate dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, di concerto con il Governo, per attenuare l’impatto del rialzo dei prezzi all’ingrosso registrati dopo l’invasione russa dell’Ucraina.

Una boccata d’ossigeno i cui benefici saranno sentiti anche dalle famiglie che hanno già scelto il Mercato Libero. «L’Arera ha infatti modificato una componente tariffaria che permette una compensazione dei costi di commercializzazione del gas. Una misura di riduzione, a vantaggio di tutti i clienti, che si applica alla fascia di consumi fino a 5 mila metri cubi /anno»: è quanto si legge in una nota ufficiale di ARERA pubblicata lo scorso 30 marzo.

Giù, dunque, i prezzi di luce e gas anche per Maggio 2022. Così come restano confermati l’annullamento degli oneri generali di sistema in bolletta nel trimestre, la riduzione IVA sul gas al 5% e il potenziamento del bonus sociale con l’innalzamento del livello tetto ISEE per l’accesso (passato da 8.265€ a 12.000 euro – 20.000 euro se famiglie con più di 3 figli).

Come risparmiare passando al Mercato Libero

LE TIPOLOGIE DI OFFERTE DEL MERCATO LIBERO QUALI SONO LE CARATTERISTICHE Tariffe a prezzo bloccato Il costo dell’energia (espresso in €/kWh per la luce e €/Smc per il gas) è fisso e bloccato per un periodo di tempo definito dal fornitore (almeno 12 mesi)

Durante tutto il periodo di prezzo bloccato, il fornitore non può aumentare il costo dell’energia Tariffe a prezzo indicizzato Si tratta di offerte con un prezzo variabile in base ad un indice di riferimento

Le tariffe a prezzo indicizzato possono seguire l’andamento del prezzo del mercato ARERA (con uno sconto fisso) oppure l’andamento del prezzo all’ingrosso (indice PUN per la luce e indice TTF o PSV per il gas) Tariffe Dual Fuel Queste tariffe permettono l’attivazione di contratto di fornitura di luce e uno di gas con lo stesso fornitore

Possono essere a prezzo fisso o a prezzo indicizzato

La scelta di un solo fornitore per luce e gas può garantire l’accesso a bonus aggiuntivi (un prezzo più basso per l’energia, un bonus di benvenuto, promozioni esclusive etc.)

Bollette di luce e gas più leggere non sono, però, il solo prodotto di un trend discendente dei prezzi. Il risparmio sui costi dell’energia elettrica e del gas passano anche dalla scelta delle offerte più vantaggiose attualmente proposte dagli operatori del Mercato Libero.

Nell’individuazione dell’offerta più conveniente e in linea con le proprie esigenze, lo strumento di comparazione di SOStariffe.it (disponibile anche tramite l’App di SOStariffe.it per Android ed iOS) rappresenta un alleato efficace contro i prezzi roventi in bolletta. Con il confronto online sarà molto più semplice trovare la soluzione su misura per il proprio portafogli, così come soddisfare il fabbisogno di luce e gas all’interno del proprio nucleo familiare.

In generale, il Mercato Libero propone due tipologie di offerte: tariffe a prezzo bloccato e quelle a prezzo indicizzato.

Nel caso delle tariffe a prezzo bloccato, il costo dell’elettricità al kWh e del gas a Smc è fissato per un certo periodo (pari ad almeno 12 mesi), garantendo così una protezione contro i rincari del mercato. Durante tale periodo, i fornitori non potranno modificare in alcun modo tale prezzo, pur nel caso di un’impennata dei costi delle materie prime.

Per quanto riguarda le offerte a prezzo indicizzato, esse consentono l’accesso al prezzo all’ingrosso (a fronte del pagamento di un canone mensile o di un piccolo contributo aggiuntivo su tale prezzo) oppure al prezzo ARERA ma con uno sconto fisso applicato a tempo indeterminato (ad esempio 20% di sconto fisso sul prezzo ARERA che cambia ogni 3 mesi). Le tariffe legate al mercato all’ingrosso registrano, invece, aggiornamenti mensili.

Da segnalare anche l’opportunità di optare per una tariffa di tipo Dual Fuel, che consiste in un’offerta luce e gas con lo stesso fornitore. Le tariffe “a doppio carburante” possono essere un’opzione economica: diversi gestori di energia offrono sconti all’attivazione di entrambe le utenze. Questo tipo di offerte può essere adatto a molti utenti, ma non a tutti: ecco perché, di fronte a questo ventaglio di opzioni, la comparazione online aiuta a individuare le offerte più vantaggiose a disposizione, in base ai propri consumi.

Le migliori offerte luce e gas di Maggio 2022

LE MIGLIORI OFFERTE DI MAGGIO 2022 TIPOLOGIA DI OFFERTA CARATTERISTICHE NeN Special 48 Luce e Gas prezzo bloccato per 36 mesi

bonus di benvenuto di 48 euro Irendì Luce Verde e Gas Luce e Gas prezzo bloccato per 18 mesi Pulsee Luce RELAX Fix Luce prezzo bloccato per 24 mesi

bonus di benvenuto di 50 euro (utilizzando il codice SOS50) Luce Flex Web di Illumia Luce prezzo indicizzato in base al PUN

bonus di benvenuto di 20 euro E.ON Gas NowClick Gas prezzo indicizzato in base al prezzo ARERA per il mercato tutelato sempre scontato del 10% wekiwi Energia e Gas alla fonte Luce e Gas prezzo indicizzato in base al PUN (per la luce) e al PSV (per il gas)

il prezzo del gas è scontato di 0,1 €/Smc A2A Click – Luce e gas Luce e Gas prezzo bloccato per 12 mesi Prezzo Chiaro A2A gas Gas prezzo indicizzato in base al TTF

Grazie al comparatore di offerte luce e gas di SOStariffe.it, abbiamo effettuato un confronto di tariffe per luce e gas per capire quali siano le soluzioni più economiche tra quelle disponibili nel Mercato Libero.

Abbiamo individuato una “famiglia tipo” caratterizzata da:

un consumo annuo di 2.700 kWh di energia elettrica (40% in fascia F1 e 60% in F23) con potenza impegnata di 3 kW;

di energia elettrica (40% in fascia F1 e 60% in F23) con potenza impegnata di 3 kW; un consumo annuo di 1.400 Smc di gas naturale per una fornitura attiva a Milano.

Di seguito presentiamo alcune delle migliori offerte luce e gas, alcune delle quali potranno essere attivate proprio in modalità Dual Fuel.

Tra le migliori offerte luce e gas di maggio 2022 ci sono quelle proposte da:

NeN Iren Pulsee A2A Illumia Wekiwi E.ON Enel Energia

NeN Luce e Gas Special 48

L’offerta luce e gas di NeN prevede una tariffa monoraria e prezzo fisso e bloccato per 36 mesi: il prezzo della luce è pari a 0,2530 €/kWh e quello del gas pari a 1,0100 €/Smc. Con una patente green (l’energia proviene 100% da fonti rinnovabili), l’offerta prevede un bonus di benvenuto di 48 euro sulle bollette del primo anno in esclusiva con SOStariffe.it.

In media si pagherebbero bollette della luce di 79 euro al mese e bollette del gas pari a 172 euro al mese.

Irendì Luce Verde e Gas

La promozione di Iren consiste in un’offerta monoraria a prezzo fisso e bloccato di 0,23€/kWh per 18 mesi, grazie al 14,25% di sconto sulla materia prima energia. Anche per quanto riguarda il gas, l’offerta prevede un prezzo fisso per 18 mesi (1.2820 €/smc). L’attivazione è gratuita e il pagamento delle bollette potrà essere effettuato tramite addebito sul conto corrente, attivando il servizio di domiciliazione bancaria, oppure tramite bollettino postale.

In media il prezzo sulle bollette della luce sarebbe di 81 euro al mese, mentre di 198 euro su quelle del gas.

Pulsee Luce RELAX Fix

Scegliendo Pulsee Luce RELAX Fix l’utente potrà contare su una tariffa monoraria a prezzo fisso e bloccato per 24 mesi: il prezzo della componente energia della bolletta è pari a 0,277 €/kWh. Previsto, inoltre, uno sconto di benvenuto di 50 euro con il codice SOS50.

In media il prezzo sulle bollette è pari a 86 euro al mese, con un risparmio stimato di 153 euro rispetto a una tariffa nel regime di Maggior Tutela. (Il risparmio è stimato su un consumo di 1890kWh, ripartito 60% sera e 40% giorno, con contratto residente).

A2A Click Luce e gas

Per l’energia elettrica l’offerta prevede una tariffa monoraria a prezzo fisso per 12 mesi (0,28€/kWh), con una spesa stimata di 90 euro al mese in bolletta. Per quanto concerne il gas, l’offerta prevede un prezzo fisso per 12 mesi di 1,04 €/Smc, con un costo medio stimato in bolletta di 181 euro al mese.

Illumia Luce Flex Web

Illumia propone una promozione di tipo monorario con una tariffa a prezzo indicizzato in base al PUN (Prezzo Unico Nazionale), una spesa stimata in bolletta pari a 91 euro al mese e la possibilità di ottenere uno sconto di benvenuto di 20 euro applicato nella prima fattura. L’energia prodotta proviene al 100% da fonti rinnovabili.

Wekiwi Energia e Gas alla fonte

L’offerta contempla tariffe a prezzo indicizzato in base al PUN (per la luce) e all’indice PSV (per il gas); il prezzo del gas è scontato di 0,1 €/Smc rispetto al prezzo dell’indice PSV. Wekiwi offre anche 30 euro di bonus in bolletta con il codice sconto SOSW22. L’energia proviene 100% da fonti rinnovabili.

In media il prezzo sulle bollette è pari a 98 euro al mese per la luce e 181 euro per il gas.

E.ON Gas NowClick

Questa offerta è pensata per gli utenti che provengono dal regime a Maggior Tutela. Tale offerta consente di ottenere uno sconto fisso del 10% sul prezzo del gas praticato nel mercato tutelato. Il prezzo della materia prima gas si aggiornerà ogni tre mesi seguendo l’andamento del mercato tutelato e i prezzi comunicati da ARERA. La spesa stimata in bolletta è di 152 euro al mese.

Prezzo Chiaro A2A gas

Questa promozione consente di accedere al prezzo del gas all’ingrosso a fronte di un contributo annuo di 48 euro che è, però, azzerato per i primi 12 mesi con attivazione online. La proposta di A2A Energia risulta, quindi, conveniente in quanto garantisce l’accesso al prezzo all’ingrosso con condizioni particolarmente agevolate.

Per assistenza nella scelta e per verificare l’effettiva convenienza delle migliori offerte luce e gas rispetto alle tariffe già attive è possibile affidarsi al servizio di consulenza di SOStariffe.it, gratuito e senza impegno. Il servizio è disponibile chiamando al numero 02 5005 111. In questo modo, è possibile ottenere supporto qualificato da un consulente specializzato nel settore energia in grado di indirizzare l’utente nella scelta della tariffa migliore.

