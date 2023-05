In queste settimane si deciderà il futuro del calcio in TV con l'assegnazione dei diritti per la trasmissione delle partite per i prossimi anni: in attesa di scoprire dove vedere le partite di Serie A , in queste ore è arrivata l'ufficialità per le coppe europee: Sky ha annunciato che trasmetterà in esclusiva la Champions League, l' Europa League e la Conference League a partire dalla stagione 2024/2025. Ecco tutti i dettagli in merito all'annuncio.

Il futuro del calcio in TV sarà sempre legato a Sky: la Pay TV, infatti, si è assicurata l’esclusiva delle partite delle coppe europee per il triennio che inizierà con la stagione 2024/2025. Si tratta di un’importate conferma per i clienti Sky che potranno continuare a seguire le partite tramite i canali di Sky Sport (oppure in streaming con NOW). Vediamo, quindi, quali saranno le novità per il prossimo futuro.

La Champions League e le altre coppe europee saranno trasmesse da Sky

CALCIO IN TV DAL 2024/2025 Coppe europee Sky trasmetterà Champions League (185 partite su 203), Europa League e Conference League

Amazon Prime Video trasmetterà 1 partita per turno di Champions League Serie A I diritti sono ancora da assegnare

Potrebbe esserci 1 partita per turno in chiaro

Sky ha appena annunciato di aver acquisito l’esclusiva per la trasmissione delle partite di:

Champions League (185 partite su 203; le restanti partite saranno trasmesse da Amazon Prime Video)

(185 partite su 203; le restanti partite saranno trasmesse da Amazon Prime Video) Europa League

Conference League

L’acquisizione riguarda i diritti di trasmissione delle partite delle tre competizioni a partire dalla stagione 2024/2025 e fino alla stagione 2026/2027. Tutte le partite delle tre competizioni saranno accessibili ai clienti Sky con il pacchetto Sky Sport incluso nell’abbonamento. In alternativa, le partite saranno visibili in streaming, tramite il servizio NOW. Da notare che Sky potrebbe trasmettere almeno una partita alla settimana tramite i suoi canali in chiaro sul digitale terrestre.

Per quanto riguarda la Champions League, inoltre, dalla stagione 2024/2025 è previsto un incremento del numero di squadre partecipanti alla fase finale. In totale, infatti, ci saranno 36 squadre (invece di 32) con un unico girone con 10 partite per squadra. Per le prime 8 ci sarà la qualificazione diretta agli Ottavi mentre le altre (dal 9° al 24° posto) si giocheranno la qualificazione in una serie di playoff con andata e ritorno. Ci saranno, quindi, più partite da guardare in TV.

Come vedere la Champions League e le altre coppe su Sky

Per la prossima stagione (2023/2024) e per il successivo triennio (2024/2025 – 2026/2027), Sky trasmetterà le partite delle coppe europee di calcio. Tutte le partite saranno visibili tramite il pacchetto Sky Sport. Per gli utenti, in questo momento, c’è l’opportunità di “giocare d’anticipo” e assicurarsi un abbonamento con Sky Sport incluso ad un prezzo davvero conveniente.

Attualmente e fino al prossimo 14 maggio, infatti, è possibile attivare l’offerta Sky TV + Sky Sport che include:

accesso a tutti i contenuti di Sky TV (serie TV, programmi di intrattenimento e informazione, documentari etc.)

(serie TV, programmi di intrattenimento e informazione, documentari etc.) accesso a tutti i contenuti di Sky Sport (coppe europee di calcio, Formula 1, Moto GP e tanti altri eventi sportivi)

(coppe europee di calcio, Formula 1, Moto GP e tanti altri eventi sportivi) possibilità di accedere ai contenuti del proprio abbonamento da smartphone, tablet e PC grazie a Sky Go

L’offerta in questione presenta un costo di 21,90 euro al mese per 18 mesi (invece che 45 euro). Attivando oggi l’offerta, quindi, sarà possibile beneficiare dello sconto sul canone fino alla fine del 2024. Da notare, inoltre, che, alla fine del periodo promozionale, l’offerta non prevede vincoli. L’utente potrà passare ad una nuova offerta Sky, beneficiando così di un nuovo sconto. In alternativa, sarà possibile interrompere il rinnovo dell’abbonamento, senza costi e penali.

Per accedere alla promozione è possibile affidarsi all’attivazione online tramite il link seguente.

Calcio in TV: come seguire la Serie A?

Per quanto riguarda le partite di Serie A, invece, l’assegnazione dei diritti per il triennio 2024/2025 – 2026/2027 non è ancora avvenuta. Al momento, infatti, sono in corso i lavori per definire i vari pacchetti da mettere all’asta. Ulteriori sviluppi in tal senso dovrebbero arrivare nel corso delle prossime settimane. In particolare, la Lega Serie A dovrebbe definire i vari pacchetti nel corso dell’assemblea in programma il prossimo 16 maggio.

Tra le novità in arrivo a partire dalla stagione 2024/2025 potrebbe esserci la trasmissione di una partita in chiaro per turno. In aggiunta, la Lega potrebbe definire una serie di pacchetti inediti per garantire la co-esclusiva a più emittenti. Sul tavolo, infatti, ci sono svariate ipotesi che, in un modo o in un altro, potrebbero andare a modificare radicalmente il modo in cui seguire il calcio in TV.

In ogni caso, per la stagione 2023/2024 non ci saranno novità: la stagione in corso, che ha già visto l’assegnazione dello Scudetto al Napoli, si avvia alla conclusione. Per il prossimo anno non sono previsti cambiamenti: DAZN continuerà a trasmettere tutte le partite di Serie A mentre Sky (con il pacchetto Sky Calcio) potrà trasmettere 3 partite per turno. Sarà necessario attendere qualche settimana per vedere chi si aggiudicherà i diritti per il triennio successivo.