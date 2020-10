Bonus PC Fastweb: requisiti e domanda del contributo statale per connessione internet

Infratel ha pubblicato il modulo per richiedere il bonus pc e banda larga da 500 euro per le famiglie bisognose con ISEE inferiore ai 20 mila euro. Ecco quali sono i requisiti e i documenti da fornire per ricevere il contributo statale e tutte le altre informazioni utili su questo aiuto

Le domande degli utenti sul bonus pc hanno trovato risposta nell’ultima pubblicazione di Infratel. La società, incaricata di gestire il piano nazionale per lo sviluppo della banda larga, ha creato una piattaforma sulla quale gli operatori di telefonia fissa si dovranno registrare e ha pubblicato il modulo di domanda che i cittadini dovranno compilare per richiedere il bonus.

Per chi avesse perso le puntate precedenti, il Governo Conte, tra le altre misure a sostegno delle famiglie in difficoltà, ha istituito un bonus tecnologia. Il contributo ha un valore di 500 euro e può essere speso per sottoscrivere un contratto di connessione in banda ultra larga e acquistare nuovi pc o tablet. I clienti dovranno richiedere questo contributo direttamente agli operatori dai quali acquisteranno i servizi o i prodotti.

Chi ha diritto al bonus pc

Il ministero dell’Innovazione, guidato da Paola Pisano, ha stabilito dei precisi criteri tecnici sia per le offerte internet casa da finanziare che per i device per cui è possibile ricevere il bonus statale. In questa prima fase potranno accedere al bonus le famiglie con ISEE inferiore ai 20 mila euro annui. Nella seconda fase il contributo sarà destinato anche a nuclei con ISEE tra i 20 mila euro e i 50 mila euro.

I 500 euro del bonus pc saranno suddivisi in un contributo per il pagamento del canone internet e un’altra parte dell’incentivo servirà a supportare l’acquisto di dispositivi (pc e tablet) per le famiglie.

La ripartizione della spesa sarà la seguente: la somma spendibile per il contratto internet (non inferiore ad 1 anno) potrà essere compresa tra 200 e 400 euro; per il pc o il tablet si potrà spendere il resto del bonus, quindi una somma che andrà da 100 a 300 euro.

Non sarà sufficiente semplicemente attivare un abbonamento internet, il contributo è destinato a coloro che attivino per la prima volta un collegamento domestico. La connessione dovrà essere almeno superiore a 30 Mbit/s.

Nelle informazioni fornite da Infratel è stato reso noto che in Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria e Toscana il bonus non sarà disponibile in tutti i comuni. Sul sito della società viene pubblicato e aggiornato costantemente un elenco dei comuni.

Le offerte internet compatibili con il voucher pc

In Italia i collegamenti che rispettano queste caratteristiche sono quelli delle offerte internet in fibra ottica, sia FTTC che FTTH. Ci sono anche alcuni pacchetti ADSL a 30 Mbit/s e le connessioni FWA fino a 100 Mbit/s.

I prezzi medi delle nuove offerte proposte dai maggiori operatori attivi in Italia vano dai 26 euro ai 30 euro. Questi pacchetti in genere includono il servizio internet, le chiamate verso i numeri nazionali, il modem e l’attivazione. I clienti possono però anche decidere di non acquistare il router incluso nel pacchetto e comprare un altro prodotto autonomamente.

Ricapitolando, i requisiti per poter accedere al contributo sono:

un reddito familiare inferiore a 20 mila euro attivare una connessione almeno a 30 Mbit/s (se non si ha già un contratto a banda ultralarga)

oppure passare da una connessione a banda larga ad un servizio di rete fissa da 100 Mbit/s e fino ad 1 Gigabit/s

Il bonus è destinato principalmente ai servizi internet e solo chi attiverà un collegamento domestico potrà accedere anche al contributo pc o tablet, non viceversa.

Quali pc e tablet si possono acquistare con il bonus

Saranno gli operatori stessi ad indicare ai clienti quali sono i dispositivi compatibili con questo contributo. Sia per i tablet che per i computer sono stati decisi dei requisiti tecnici minimi per rientrare nel bonus.

Per i personal computer le caratteristiche da rispettare sono:

Processore – quad core da 2,00 GHz o superiore

RAM – 8 GB o superiore;

14 pollici di display con risoluzione almeno di 1366×768 pixel

memoria interna – 256 GB o superiore

autonomia – 8 ore o superiore

I tablet dovranno supportare la visione in Full HD e secondo le notizie riportate saranno considerati compatibili con il bonus solo i modelli almeno di 10 pollici. Le specifiche tecniche sono:

Processore – quad core da 2,00 GHz o superiore

RAM – 4 GB o superiore

memoria interna – 64 GB o superiore

batteria – capacità da 6.000 mAh o superiore

Presentazione domanda

Non aspettatevi di ricevere buoni o accrediti sul conto corrente. Questo bonus sarà applicato direttamente come sconto sul canone e sull’acquisto dei prodotti. Saranno gli operatori ad accreditarsi sul sito di Infratel e i clienti potranno poi rivolgersi al gestore che preferiscono (se si è registrato) per richiedere l’applicazione del bonus.

Gli utenti dovranno compilare il modulo (si veda la foto) e autocertificare di possedere i requisiti richiesti. I controlli saranno poi fatti dalle autorità competenti, così com’è avvenuto per gli altri contributi straordinari istituiti in questo periodo.

Al modulo si dovranno allegare anche:

fotocopia di un documento di identità in corso di validità

fotocopia del codice fiscale

il contratto già in essere con profilo di servizio inferiore a 30 Mbit/s (se presente)

L’aiuto per supportare la DAD e lo smart working

I motivi che hanno spinto la creazione di questo bonus sono legati all’attuale pandemia e ai disagi patiti dalla famiglie in difficoltà economica nel gestire lo smart working e la Didattica a distanza per i propri figli.

Durante la quarantena la DAD ha mostrato una forte disparità nell’accesso a pc e reti internet adeguate allo studio da remoto. L’Istat e il Censis hanno stilato un rapporto dal quale è emerso che quasi il 12% degli studenti italiani risultava sprovvisto di pc.

La mancanza di strumenti adeguati ha inoltre incrementato il fenomeno della dispersione scolastica nei mesi di chiusura per pandemia, gli indici sono schizzati al 5% in circa il 40% delle scuole. Solo l’11% degli istituti italiani è riuscito a coinvolgere nelle attività scolastiche tutti i suoi alunni anche a distanza.

Questo però è solo un lato della medaglia, dall’altra parte infatti si tratta di un’operazione che punta a dare una spinta allo sviluppo della rete a banda ultra larga nel Paese. In parte si spera anche di contribuire a superare il gap digitale che separa le zone più disagiate da quelle economicamente più prospere.

Le migliori offerte internet casa

Gli utenti dunque per avere accesso agli sconti del bonus pc dovranno presentare i moduli di Infratel agli operatori con cui vogliono sottoscrivere l’abbonamento internet. Anche per l’acquisto dei tablet ci si dovrà affidare ai gestori internet.

Per essere sicuri di scegliere le migliori offerte in commercio si potrà iniziare a studiare le attuali promozioni disponibili. Anche se non è ancora chiaro se gli operatori destineranno a questi utenti delle offerte internet ad hoc o se gli permetteranno di scegliere tra le tariffe in catalogo.

Uno strumento utile ad operare un raffronto rapido e preciso tra le proposte degli operatori è il comparatore di SosTariffe.it. La ricerca potrà essere personalizzata inserendo filtri e informazioni, ad esempio la residenza, che permetteranno di scremare i risultati in modo sistematico.

L’algoritmo studiato dagli esperti del sito individuerà le offerte internet casa, segnalerà il costo mensile del canone ed eventuali altre spese nascoste. Alla voce Maggiori informazioni gli utenti potranno visionare incentivi e servizi extra da abbinare al pacchetto base del gestore.

Scopri le migliori offerte internet per avere il bonus pc »

Il bonus prevede che gli utenti mantengano attivo l’abbonamento internet almeno per 1 anno, stando alle attuali tariffe di rete fissa il contributo arriverà a coprire circa 6/7 mesi di canone. Una delle promozioni internet più convenienti del mese è l’offerta Casa di Fastweb.

Fastweb e le sue promozioni internet

Il canone per avere la fibra fino a 1 Gigabit/s di Fastweb è di 29,95 euro e include:

spese per la consegna del modem

installazione e attivazione del dispositivo

chiamate senza limiti verso i numeri nazionali fissi e mobili

3 mesi di DAZN gratis e poi 8,99 euro al mese (facoltativo)

My Fastweb, servizio di assistenza

Wow Space, cloud illimitato

internet senza limiti fino a 1 Gigabit/s

L’operatore ha attivato una promozione che offre 1 mese di prova gratuita dei suoi servizi internet casa. Fastweb raccomanda di verificare la copertura del servizio in fibra ottica fino a 1 Gigabit/s, questa tecnologia è infatti ancora soggetta a dei forti limiti territoriali.

Attiva Fastweb Casa »

In ogni caso la stessa promozione può essere attivata anche con le tecnologie FTTC a 100 o 200 Mega. L’ADSL di Fastweb invece non permetterà di avere diritto al bonus, il collegamento con questo tipo di connessione infatti raggiunge solo i 20 Mega.

L’offerta casa e mobile

Un’altra possibile soluzione offerta da questo gestore è il piano misto mobile e casa, il canone complessivo sarà di 34,90 euro, di cui 8,95 euro per il piano dello smartphone e 25,95 euro per la connessione internet casa.

Il pacchetto per il collegamento domestico è lo stesso appena descritto, mentre con l’acquisto della sim i clienti avranno diritto a:

50 GB di traffico mobile (di cui 4 GB in Ue)

minuti senza limiti da mobile verso numeri nazionali e 60 Paesi stranieri

500 minuti in roaming

100 sms

servizio di segreteria telefonica e funzione Ti ho chiamato gratuiti

Scopri la promo Casa e Mobile »

Annunci Google