Iliad 100 GB: ancora una settimana per l'attivazione a 9,99 euro

Il lancio della nuova offerta Iliad da 100 GB è stato, senza dubbio, una delle principali novità del settore di telefonia mobile dello scorso mese di settembre. La nuova promozione è ancora attiva ma sta per scadere. L'offerta in questione, denominata Flash 100, infatti, terminerà tra una settimana, il prossimo 15 ottobre. Ecco, quindi, come attivare la nuova offerta Iliad da 100 GB al mese.

C’è ancora una settimana di tempo per attivare la nuova Flash 100, l’ultima arrivata della gamma di offerte Iliad. La tariffa in questione sarà disponibile sino al prossimo 15 di ottobre dopodiché, salvo improbabili proroghe, non sarà più disponibile. Si tratta della prima offerta dell’operatore che propone ben 100 GB di traffico dati in 4G ogni mese. Il costo mensile dell’offerta è di 9,99 Euro, appena 2 Euro in più rispetto a Giga 50 che propone la metà dei GB ogni mese.

Flash 100 di Iliad: le caratteristiche

Ecco le caratteristiche complete della nuova Flash 100 di Iliad attivabile solo sino al prossimo 15 ottobre:

minuti illimitati verso tutti i fissi e mobili in Italia

SMS illimitati verso tutti i mobili in Italia

minuti illimitati dall’Italia verso 60 destinazioni internazionali

100 GB di traffico dati in 4G sotto rete Iliad; una volta terminati i GB è possibile continuare a navigare con una tariffazione a consumo (90 centesimi per 100 MB) ma solo dopo esplicito consenso dell’utente

in roaming in UE: minuti ed SMS illimitati verso tutti e sino a 5 GB di traffico dati al mese senza costi aggiuntivi

zero costi nascosti, tutti i servizi accessori (Mi Richiami, HotSpot, Segreteria Telefonica, Controllo del credito residuo) sono inclusi nel canone

Flash 100 di Iliad presenta un costo periodico di 9,99 Euro al mese con un contributo di attivazione una tantum di 9,99 Euro. L’offerta in questione è disponibile per tutti. Flash 100, infatti, è attivabile sia richiedendo un nuovo numero di cellulare che effettuando la portabilità del numero da un qualsiasi operatore di telefonia mobile.

Come attivare Flash 100 di Iliad

La strada più veloce ed efficace per l’attivazione della nuova Flash 100 di Iliad è rappresentata dall’attivazione online, tramite il sito dell’operatore. Per completare la sottoscrizione dell’offerta è possibile cliccare sul link qui di sotto e raggiungere il portale dell’operatore. Successivamente, basterà cliccare sull’opzione Registrati e seguire la procedura di sottoscrizione online. La SIM Iliad acquistata sarà spedita all’indirizzo fornito dall’utente in modo completamente gratuito.

Attiva online Flash 100 di Iliad »

Per il completamento della procedura di sottoscrizione sarà necessario avere a disposizione:

un documento di identità e il codice fiscale dell’intestatario della SIM

l’indirizzo dove si desidera ricevere la SIM

il numero di cellulare da passare Iliad (in caso di richiesta di portabilità)

il codice seriale ICCID della SIM (ecco come recuperare il codice seriale della SIM)

Le alternative a Flash 100 di Iliad

La principale alternativa alla nuova Flash 100 viene proposta sempre da Iliad che continua a mettere a disposizione degli utenti Giga 50. L’offerta in questione ha convinto diversi milioni di utenti a passare ad Iliad nel corso degli ultimi mesi. La tariffa presenta le seguenti caratteristiche:

minuti illimitati verso tutti i fissi e mobili in Italia

SMS illimitati verso tutti i mobili in Italia

minuti illimitati dall’Italia verso 60 destinazioni internazionali

50 GB di traffico dati in 4G sotto rete Iliad

di traffico dati in 4G sotto rete Iliad in roaming in UE: minuti ed SMS illimitati verso tutti e sino a 4 GB di traffico dati al mese senza costi aggiuntivi

zero costi nascosti, tutti i servizi accessori (Mi Richiami, HotSpot, Segreteria Telefonica, Controllo del credito residuo) sono inclusi nel canone

Giga 50 di Iliad presenta un costo periodico di 7,99 Euro al mese con un contributo di attivazione di 9,99 Euro. Anche quest’offerta è disponibile per tutti (nuovi numeri o portabilità). L’offerta può essere attivata direttamente online con spedizione gratuita della SIM all’indirizzo fornito dall’utente in fase di registrazione.

Attiva online Giga 50 di Iliad »

Oltre alle proposte di Iliad, per attivare una buona tariffa per lo smartphone senza spendere troppo è possibile valutare una delle tante offerte presenti sul mercato. Per una panoramica completa delle soluzioni disponibili è possibile consultare il comparatore di SOStariffe.it per offerte di telefonia mobile oppure l’App di SOStariffe.it, scaricabile gratuitamente su tutti i dispositivi Android e iOS.

