Bonus PC e Internet: il 60 dei fondi è ancora inutilizzato a sei mesi dal lancio

Il Bonus PC e Internet è stato lanciato, come Fase 1 del Piano Voucher, lo scorso mese di novembre. Grazie all’agevolazione, le famiglie con ISEE inferiore a 20.000 euro hanno la possibilità di accedere ad un voucher da 500 euro da utilizzare per la copertura dei costi di un nuovo abbonamento Internet casa (con velocità massima pari ad almeno 30 Mbps) e di un PC o un tablet venduto direttamente dall’operatore Internet e caratterizzato dal rispetto di specifici requisiti minimi.

Nonostante la progressiva eliminazione dei vincoli territoriali (inizialmente il bonus, in alcune regioni, era accessibile solo per i residenti in determinati comuni), l’impatto dell’agevolazione resta molto limitato. Quasi il 60% dei fondi stanziati per i voucher sono ancora inutilizzati. Nel frattempo, inoltre, la Fase 2 del Piano Voucher, che prevede un voucher da 200 euro per le famiglie con ISEE inferiore ai 50.000 euro, non è ancora partita nonostante, nelle intenzioni del precedente Governo, il via era previsto per fine 2020.

Scopri qui tutti i dettagli sul Bonus PC e Internet»

Bonus PC e Internet: quasi il 60% dei fondi non è stato utilizzato

Per la Fase 1 del Bonus PC e Internet sono stati stanziati 200 milioni di euro. Quest’importo è stato poi suddiviso su base regionale, in base alle esigenze della popolazione locale. Oggi, a distanza di 6 mesi dall’avvio delle domande, solo il 34% dei fondi è stato attivato e poco più del 6% è stato prenotato. Attualmente, quindi, quasi 120 milioni di euro, pari a circa il 60% del totale, sono ancora inutilizzati. Da notare che rispetto al precedente aggiornamento di inizio aprile è stato utilizzato solo il 4% in più dei fondi disponibili.

Al momento, solo in tre regioni (Lombardia, Marche e Piemonte) sono state attivate o prenotate più del 50% delle risorse. In sette regioni ed una provincia autonoma, invece, sono ancora disponibili più dell’80% delle risorse previste dal progetto. La tabella riportata qui di sotto, tratta dal portale istituzionale bandaultralarga.italia.it, riassume l’andamento dell’agevolazione e i fondi residui su base regionale.

Annunci Google

Verifica la tua copertura Inserisci il tuo indirizzo e scopri se sei raggiunto da fibra o ADSL Prosegui Verifica la copertura e confronta le offerte

Quali sono i requisiti e le offerte per il Bonus PC e Internet da 500 euro

Per l’accesso all’agevolazione che prevede un voucher da 500 euro è necessario rispettare i seguenti requisiti:

avere un ISEE inferiore a 20.000 euro

poter attivare un abbonamento Internet con velocità massima pari ad almeno 30 Mbps in download e 15 Mbps in upload; chi ha già un abbonamento con queste specifiche potrà ottenere il bonus passando alla fibra ottica da almeno 1 Gbps (pari a 1024 Mbps)

Il voucher da 500 euro andrà utilizzato per attivare un pacchetto proposto da uno degli operatori accreditati e non potrà essere utilizzato in altro modo. Sarà l’operatore a stabilire la suddivisione del voucher che dovrà rispettare le seguenti caratteristiche:

per l’abbonamento Internet (canone e attivazione) sarà necessario impiegare da un minimo di 200 euro ad un massimo di 400 euro

(canone e attivazione) sarà necessario impiegare da un per l’acquisto di un PC o di un tablet, fornito direttamente dall’operatore, sarà necessario impiegare da un minimo di 100 euro ad un massimo di 300 euro

Ecco quali sono le offerte aggiornate a maggio 2021 per poter accedere al Piano Voucher ottenendo il Bonus PC e Internet da 500 euro:

Operatore Offerta Linea telefonica e Internet PC/Tablet incluso Canone mensile Fastweb Fastweb NeXXt Casa chiamate gratis verso fissi e mobili nazionali, Internet illimitato sino a 2500Mega (FTTH) o 200 Mega (FTTC) Huawei MediaPad 10.4” Wi-Fi incluso nell’offerta senza alcun costo aggiuntivo 9,95 euro al mese per 12 mesi (poi 29,95 euro al mese) TIM TIM Super Voucher chiamate gratis verso fissi e mobili nazionali, Internet illimitato sino a 1000 Mega (FTTH) o 200 Mega (FTTC) Lenovo Tab P11 a 0 euro oppure Samsung Galaxy Tab S6 Lite WiFi a 29,90 Euro oppure PC Onda Oliver Plus 15.6′‘ a 99,90 Euro 19,90 Euro al mese per 20 mesi (poi 29,90 Euro al mese) Tiscali Ultrainternet Fibra Voucher chiamate a consumo, Internet illimitato sino a 1000 Mega (FTTH) o 200 Mega (FTTC) Huawei MediaPad 10.4” 4G 14,95 euro al mese per 12 mesi (poi 32,95 euro al mese) Vodafone Internet Unlimited chiamate gratis verso fissi e mobili nazionali, Internet illimitato sino a 1000 Mega (FTTH) o 200 Mega (FTTC) Lenovo Yoga Smart TAB a 19,99 euro 19,90 Euro al mese per 24 mesi (poi 29,90 Euro al mese)

Come evidenziato dalle offerte, il dispositivo (PC o tablet) incluso viene scelto direttamente dall’operatore sulla base delle indicazioni previste dalla normativa. Il dispositivo, infatti, deve rispettare precise specifiche tecniche minime che possono essere raggiunte anche tramite accessori esterni inclusi nel prezzo. Ad esempio, per soddisfare il requisito dell’autonomia è possibile utilizzare una batteria esterna. Ecco quali sono i requisiti minimi per i PC e i tablet acquistabili con il bonus:

Tablet PC CPU: 4 core; 2 GHz o superiori (oppure 8 core; 1 GHz o superiori)

RAM: 4 GB o superiori

Dimensioni Schermo: maggiore di 10 pollici

Risoluzione Schermo: Full-HD o superiori

Memoria interna: 64 GB o superiori

Connettività: Wi-Fi, Bluetooth, USB

Fotocamera: 8 Mpx ƒ/1.9

Batteria: 6000 mAh o superiore CPU: 4 core; 2 GHz o superiori

RAM: 8 GB o superiori

Dimensione Schermo: maggiore di 14 pollici

Risoluzione Schermo: HD (1366×768) o superiori

Memoria interna (disco o SSD): 256 GB o superiori

Connettività: Wi-Fi, Bluetooth, USB

Fotocamera: 8 Mpx ƒ/1.9

Autonomia: 8 ore o superiore

Audio integrato