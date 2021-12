Bonifico istantaneo: le banche che lo prevedono a Dicembre 2021

Devi effettuare un versamento urgente e ti sei ridotto all'ultimo giorno utile? Il servizio di cui hai bisogno è un bonifico istantaneo, meglio se gratuito. Non tutti i conti correnti ti consentono di fare queste operazioni, soprattutto in genere è prevista una commissione per poter inviare denaro istantaneamente da un conto ad un altro. Ecco quali banche hanno attivato il servizio di bonifico istantaneo

Il servizio di bonifico istantaneo è stato introdotto per i correntisti italiani dal 2017, questa funzione ti consente non solo di inviare in pochi secondi del denaro ma anche di riceverlo. Non tutti i conti correnti permettono agli utenti di effettuare pagamenti in questo modo, in alcuni casi sono posti dei vincoli quando l’IBAN a cui indirizzi il bonifico non è registrato.

Usare questo tipo di pagamento ha dei vantaggi che saltano subito agli occhi. Le transazioni sono sicure e tracciabili, puoi saldare il tuo conto anche all’ultimo minuto e se hai necessità di completare un acquisto rapidamente puoi farlo entro la stessa giornata. Puoi inviare il bonifico anche nel weekend e in orari in cui non puoi effettuare operazioni ordinarie.

Uno degli svantaggi del metodo di pagamento istantaneo è che una volta inviato l’ordine di pagamento non sarà più possibile revocarlo. Con i bonifici ordinari hai qualche ora di tempo per annullare l’operazione.

Un’altra differenza tra i bonifici ordinari SEPA e quelli istantanei riguarda i tempi di pagamento. Le operazioni ordinarie possono impiegare fino a 3 giorni per essere evase, con i bonifici istantanei occorrono solo circa 10 secondi tra la tua autorizzazione del pagamento e l’effettivo accredito del denaro.

Quando è stato introdotto il bonifico istantaneo

Questa tipologia di bonifico è stata introdotta nel 2017 e lo schema è stato realizzato dallo European Payments Council (EPC), inizialmente il servizio è stato disponibile solo in Austria, Estonia, Germania, Italia, Lettonia, Lituania, Paesi Bassi e Spagna. Negli anni i Paesi che hanno aderito al nuovo sistema sono diventati 38, di questi: 27 sono i Paesi dell’Unione europea, a cui si aggiungono Islanda, Norvegia e Liechtenstein, e poi 8 Paesi extra Ue che permettono i pagamenti in euro (Svizzera, Principato di Monaco, San Marino, Guernsey, Jersey, Isola di Man, il Principato di Andorra e la Città del Vaticano).

Ad oggi sono più di 2.300 i gestori e gli istituti che hanno incluso il bonifico istantaneo nel loro pacchetto di servizi. Lo stesso Consiglio Europeo per i Pagamenti ha reso noto che la percentuale di bonifici istantanei sul totale delle operazioni nei primi 9 mesi del 2021 sono stati il 10,35%, nello stesso periodo del 2020 erano solo il 7,5%.

Nella fase lancio del servizio il limite massimo dei bonifici istantanei era stato fissato a 15 mila euro, da luglio scorso questo tetto è stato portato a 100 mila euro. Questi sono dei vincoli massimi, ogni istituto di credito può poi personalizzare i limiti per i diversi clienti. Starà poi alle scelte della banca o del cliente decidere se abilitare solo il servizio di pagamento istantaneo o anche di ricezione dei bonifici di questa tipologia.

I bonifici istantanei sono attivi 24 ore su 24, 7 giorni su 7, quindi fine settimana e vacanze comprese. Con il tempo è diventato anche ordinare bonifici di questo tipo direttamente in filiale, oltre che online

Ecco come funzionano oggi i bonifici istantanei, quanto costano e quali banche autorizzano il servizio.

Come funziona il bonifico istantaneo

Quando scegli il conto corrente da attivare verifica quali sono i servizi inclusi nella tua offerta. Per poter confrontare le offerte per aprire un conto corrente dovresti leggere i diversi Fogli Informativi sui siti degli istituti e controllare banca per banca quali sono i costi proposti per operare i bonifici istantanei.

Questo sistema di pagamento è valido solo da e verso IBAN dell’area SEPA e, come abbiamo detto, non potrà superare i 100.000 mila euro. Per inoltrare il versamento dovrai conoscere nome e cognome del destinatario, IBAN e indirizzo del beneficiario. Se hai attivo il servizio di home banking ti basterà spuntare l’opzione relativa al servizio, se ti rivolgerai invece ad un operatore in filiale ti basterà richiedere che l’operazione sia instantanea.

Dovrai poi indicare importo e causale. Al termine ti verrà richiesto di verificare tutte le informazioni inserite. Utilizzando l’app della banca per completare il versamento dovrai anche confermare l’operazione inserendo l’OTP e l’autenticazione del PIN che hai scelto per proteggere il tuo account bancario. A questo punto in pochi secondi e l’operazione sarà conclusa.

Con quali banche puoi effettuare questi pagamenti

Con il tempo gli istituti che hanno attivato questo servizio per i propri clienti sono aumentati ecco alcuni delle principali banche che hanno aderito:

Poste Italiane;

Revolut;

MPS;

Banca Intesa Sanpaolo;

Banca BPM;

ABN AMRO Bank;

Banca Crédit Agricole;

COME SEB Bank;

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria;

Banca Patrimoni Sella;

Banca Sella Holding SpA;

Banco de Sabadell;

Bankia S.A.;

Banca Widiba;

CaixaBank;

Erste Group Bank AG;

Hype;

ING;

N26;

Banco Verso;

BNL Pratico

UniCredit.

Ogni istituto ha deciso quali condizioni applicare, quali limiti imporre ai clienti in base al contratto sottoscritto. Puoi individuare il conto corrente più conveniente per te utilizzando il comparatore di SOStariffe.it, un algoritmo che confronterà costi e condizioni e ti restituirà uno schema che illustrerà i diversi prodotti rendendo più semplice il raffronto. Il servizio è gratuito e non ti impegna all’acquisto. Puoi effettuare la tua analisi ed indicare le tue preferenza cliccando sul link in basso.

Quanto costa fare un bonifico istantaneo?

Ogni istituto impone i propri costi operativi e pone le sue condizioni per poter eseguire le differenti transazioni. Ci sono conti correnti a canone zero, prodotti che ti garantiscono l’emissione di una carta di credito e altri che ti consentono di prelevare ovunque a zero spese. Riguardo ai bonifici istantanei o ordinari è lo stesso.

Tutti i conti correnti online ti consentono di non pagare costi di commissione quando inoltri bonifici ordinari utilizzando app o sito della banca. Il discorso è differente per il servizio immediato, in questo caso viene quasi sempre richiesto un contributo per poter operare e non tutti i clienti hanno la possibilità di effettuare questo tipo di operazione.

Ecco quali sono i costi imposta da alcuni dei principali istituti di credito in Italia:

Unicredit 2,50 euro ;

BNL 1,50 euro contributo minimo;

Banca Sella 2,30 euro;

Fineco 0,85 euro commissione minima;

Hype Start e Next 2 euro, Hype Premium gratis;

Intesa Sanpaolo 0,60 euro;

Banca Widiba 1,50 euro;

MPS 1 euro per bonifici fino a 5 mila euro, 2 euro altri importi;

N26 pone una commissione pari a 0,99 euro;

Revolut gratis.

Le condizioni delle principali banche

Vediamo qualche dettaglio in più su quali siano le condizioni che hanno posto alcuni emittenti di carte conto ed istituti di credito.

Hype

Le carte conto Hype ti consentono di attivare diversi profili:

Start

Plus

Premium

L’emittente consente di effettuare i pagamenti istantanei SEPA 24 ore su 24 tutti i giorni della settimana. Per chi sottoscrive un conto Premium il canone da pagare è 9,99 euro e include:

polizze per viaggi, acquisti

garanzia copertura furti ATM

prelievi gratuiti in tutto il mondo

bonifici istantanei gratuiti

nessuna commissione su ricariche, bollette, bollettini e F24

assistenza prioritaria

emissione gratuita carta di debito World Elite Mastercard

Hype Start è la versione gratuita della carta conto, ma con questo profilo i bonifici immediati ti costeranno 2 euro, mentre quelli ordinari saranno gratuiti. Potrai prelevare senza commissioni sia in Italia che all’estero e avrai diritto al cashback sia per gli acquisti online che in negozio. Con il profilo Next (canone 2,90 euro al mese) l’emittente ti garantirà 10 bonifici istantanei gratuiti.

Revolut

Un’altra carta conto che ti consentirà di inviare e ricevere i bonifici in pochi secondi è Revolut. Anche in questo caso l’emittente propone diversi profili: Standard, Plus, Premium e Metal. Con questa soluzione potrai ottenere delle condizioni molto vantaggiose per i tuoi acquisti all’estero e potrai effettuare bonifici senza commissioni. Il primo è un conto base gratuito, gli altri accrescono il numero di servizi garantiti ai clienti e il canone aumenta in proporzione.

Con Plus il costo mensile sarà di 2,99 euro e ti garantirà una copertura sugli acquisti fino a 1.000 euro e durerà un anno. Puoi anche ottenere un rimborso sugli acquisti resi tra un valore di 50 euro e 300 euro. Puoi anche attivare il servizio Salvadanaio Depositi. Il Premium è un conto che ti costerà 13,99 euro al mese, avrai un cashback dell’1% sulle spese effettuate con la carta.

Puoi approfondire i profili Revolut puoi cliccare qui in basso.

N26

Puoi anche puntare sui conti N26, anche in questo caso si tratta di carte conto con IBAN che ti consentiranno di fare bonifici istantanei. Per chi attiva un profilo Standard ci sono diversi limiti, per esempio potrai effettuare 3 prelievi gratuiti, con gli account Smart, You e Metal ti garantiscono prelievi gratuiti illimitati.

Per i bonifici istantanei gratuiti dovrai scegliere di aprire un N26 You o Metal, i due conti costano mensilmente 9,90 euro e 16,90 euro. Con i profili Smart e Standard queste operazioni ti costeranno 0,99 euro.

