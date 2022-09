Bollette bloccate: le tariffe per fermare il prezzo a Settembre 2022

L’aumento dei prezzi all’ingrosso di energia elettrica e gas rischia di tradursi in nuove stangate in bolletta . Ecco perché affidarsi a una soluzione luce o gas a prezzo fisso potrebbe rivelarsi una scelta vincente per non arrivare impreparati all’autunno. Su SOStariffe.it le migliori promozioni bloccate del Mercato libero da attivare a Settembre 2022 .

Con i prezzi di energia e gas alle stelle, una nuova mannaia rischia di abbattersi sulle bollette di luce e gas. Un numero sempre maggiore di analisi e previsioni tratteggia uno scenario tutt’altro che ottimistico per l’autunno alle porte, con lo spettro di maxi-rincari per luce e gas che incombe sempre più sulle famiglie italiane.

Affidarsi alle offerte luce e gas a prezzo bloccato potrebbe rivelarsi una scelta lungimirante (e vincente) per i consumatori che vogliono proteggersi dal caro bolletta. Grazie al prezzo della componente energia e gas che resta invariato per tutta la durata del contratto di fornitura (di solito 12 o 24 mesi), tali promozioni rappresentano un vero e proprio “scudo” contro eventuali impennate dei prezzi delle materie prime energetiche: il costo unitario di luce e gas stabilito dalle condizioni contrattuali non potrà subire variazioni e non sarà, quindi, soggetto alle oscillazioni del mercato.

Una protezione aggiuntiva è stata inserita dal Governo nel suo decreto Aiuti bis, entrato in vigore il 10 Agosto scorso. Il provvedimento ha introdotto la sospensione delle modifiche unilaterali dei contratti di fornitura di energia elettrica e gas naturale. Con questa norma, i fornitori non potranno esercitare la clausola contrattuale che consente di cambiare il prezzo di luce e gas (applicando ad esempio costi aggiuntivi di vario tipo al prezzo stesso) fino al 30 Aprile 2023.

Il comparatore di SOStariffe.it aiuta i titolari di utenze domestiche a orientarsi tra le innumerevoli offerte a prezzo bloccato del Mercato libero e scegliere quella che più si adegua alle esigenze del proprio nucleo familiare.

Clicca al link di seguito per accedere al comparatore di SOStariffe.it, disponibile anche tramite l’App di SOStariffe.it per sistemi operativi iOS e Android.

Le offerte luce a prezzo bloccato di Settembre 2022

SOCIETÀ OFFERTA PREZZO LUCE COSTO 1 Eni Plenitude Flexi Pertinenze 0,4018 €/kWh 120,13 € al mese 2 wekiwi Energia Prezzo Fisso 12 mesi 0,4129 €/kWh 128,77 € al mese 3 NeN NeN Luce Special 48 0,5500 €/kWh 153,19 € al mese 4 Enel Energia Energia Pura Protezione Luce 360 0,6560 €/kWh 189,07 € al mese

Grazie al comparatore di SOStariffe.it, abbiamo stilato una classifica delle soluzioni luce a prezzo bloccato che possono essere sottoscritte a Settembre 2022. Le stime di spesa elencate nella tabella qui sopra fanno riferimento al profilo di consumo di una “famiglia tipo” che utilizza 2.700 kWh di energia elettrica (con potenza impegnata di 3 kW) all’anno.

Flexi Pertinenze

Questa offerta firmata Eni Plenitude (ex Eni Gas e Luce) è pensata per illuminare box, soffitte, cantine, tettoie e altri spazi (“pertinenze”) della propria abitazione con contatore separato.

La promozione, dal costo mensile di 120,13 euro per la “famiglia tipo”, si caratterizza per:

prezzo bloccato per 2 anni: 0,4018 €/kWh ;

; opzione di scelta tra tariffazione monoraria e bioraria ;

e ; sconto del 5% nel caso di domiciliazione su conto corrente;

nel caso di domiciliazione su conto corrente; gestione 100% digitale della fornitura con Area Clienti online e App Eni Plenitude;

energia verde inclusa.

Ulteriori informazioni sono disponibili al link di seguito:

Energia Prezzo Fisso 12 mesi

La start up digitale wekiwi mette a disposizione dei suoi clienti una soluzione luce che blocca il prezzo dell’energia elettrica (fissato in 0,4129 €/kWh) per 12 mesi. Affidandosi a tale promozione, la “famiglia tipo” si vedrebbe recapitare bollette della luce di 128,77 euro al mese. Ecco ulteriori caratteristiche dell’offerta:

sistema della “ carica mensile ” con periodicità predeterminata: il cliente sceglie l’importo delle fatture in acconto, poi eventuali conguagli saranno addebitati nelle fatture successive;

” con periodicità predeterminata: il cliente sceglie l’importo delle fatture in acconto, poi eventuali conguagli saranno addebitati nelle fatture successive; energia rinnovabile inclusa nel prezzo;

Ulteriori informazioni sono disponibili al link di seguito:

NeN Luce Special 48

Questa soluzione offerta da NeN (marchio di proprietà di Yada Energia) è vantaggiosa per le famiglie con elevati consumi di elettricità che vogliono vivere la serenità di ricevere rate mensili fisse (come in abbonamento) e mettersi al riparo da eventuali rincari.

Ecco la “carta d’identità” della promozione, che costerebbe 153,19 euro al mese alla “famiglia tipo”:

prezzo fisso per 36 mesi: 0,5500 € /kWh ;

per 36 mesi: ; bonus di benvenuto di 48 euro ;

benvenuto di ; gestione online della fornitura tramite app NeN;

energia 100% proveniente da fonti rinnovabili.

Ulteriori informazioni sono disponibili al link di seguito:

Energia Pura Protezione Luce 360

Attivare questa promozione significa poter beneficiare, gratuitamente, del servizio Protezione Luce 360 di Enel X per tutta la durata del contratto. Esso include, tra l’altro, due interventi di riparazione gratuiti all’anno relativi all’impianto elettrico e uno sconto (a partire dal 4%) sull’acquisto di caldaia, scaldacqua o climatizzatore sull’Enel X Store.

La promozione, dal costo mensile di 189,07 euro al mese per la “famiglia tipo”, si fonda sui seguenti pilastri:

prezzo bloccato per 24 mesi: 0,6560 €/kWh ;

; accesso gratuito al programma fedeltà ENELPREMIA WOW!;

servizio bolletta online incluso e gratuito;

energia verde.

Ulteriori informazioni sono disponibili al link di seguito:

Le offerte gas a prezzo bloccato di Settembre 2022

SOCIETÀ OFFERTA PREZZO GAS COSTO 1 NeN Gas Special 48 1,9000 €/Smc 268,79 € al mese 2 Enel Energia Energia Sicura Protezione Gas 360 2,1700 €/Smc 314,19 € al mese

La classifica è stata stilata grazie al comparatore di SOStariffe.it, che ha confrontato le offerte proposte dai gestori del Mercato Libero a partire dai dati di consumo di una “famiglia tipo” che utilizza 1.400 Smc di gas naturale con fornitura attiva nel comune di Milano.

NeN Gas Special 48

NeN conquista il gradino più alto del podio della convenienza nella fornitura di gas con un’offerta che blocca il prezzo del metano per 36 mesi al costo di 1,9000 €/Smc.

Altri dettagli dell’offerta, che costerebbe alla “famiglia tipo” 268,79 euro al mese, contemplano:

bonus di benvenuto di 48 euro in esclusiva con SOStariffe.it;

di 48 euro in esclusiva con SOStariffe.it; energia green.

Ulteriori informazioni sono disponibili al link di seguito:

Energia Sicura Protezione Gas 360

Anche per la fornitura di gas, Enel Energia fa camminare a braccetto questa promozione con il servizio Protezione Gas 360 di Enel X, gratuito per tutta la durata del contratto.

La promozione, dal costo di 314,19 euro per la “famiglia tipo”, ha la seguente “patente”:

prezzo bloccato per 24 mesi: 2,1700 €/Smc ;

; accesso gratuito al programma fedeltà ENELPREMIA WOW!;

servizio bolletta online incluso e gratuito.

Ulteriori informazioni sono disponibili al link di seguito:

