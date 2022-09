Kena Mobile lancia una nuova offerta: 100 Giga a meno di 6 euro

Kena Mobile inizia il mese di settembre con una nuova offerta da cogliere al volo . Per i nuovi clienti che portano il numero in Kena da Iliad o da un operatore virtuale selezionato, infatti, c'è la possibilità di attivare un'offerta da 100 Giga al costo di 5,99 euro al mese. L'offerta è davvero vantaggiosa anche per la possibilità di sfruttare l'attivazione gratuita. Ecco i dettagli della promozione:

Si rinnova il listino di offerte Kena Mobile. L’operatore ha, infatti, lanciato una nuova offerta da 100 Giga che può diventare il nuovo punto di riferimento per un gran numero di utenti alla ricerca di una tariffa completa, senza costi nascosti e con un prezzo particolarmente conveniente. Vediamo i dettagli:

Kena lancia la nuova offerta da 100 GB a 5,99 euro al mese: ecco chi può attivarla

OFFERTA COSA INCLUDE QUANTO COSTA Kena 5,99 minuti illimitati

500 SMS

100 GB 5,99 euro al mese

La nuova versione di Kena 5,99 è davvero da cogliere al volo. L’offerta include:

minuti illimitati verso tutti

500 SMS verso tutti

100 GB in 4G fino a 60 Mbps in download e 30 Mbps in upload

Il costo periodico è di 5,99 euro al mese. L’offerta presenta un contributo di attivazione gratuito e può essere attivata direttamente online con consegna gratuita della SIM. Si tratta, quindi, di una soluzione particolarmente vantaggiosa che garantisce un bundle completo e un costo particolarmente contenuto.

Come sottolineato in precedenza, l’offerta di Kena Mobile non è disponibile per tutti. Per attivare l’offerta è necessario richiedere la portabilità del numero da:

Iliad

un operatore virtuale presente in questa lista: Poste Mobile, Lycamobile, Fastweb Mobile, 1 Mobile, BT Mobile, BT Etnia Mobile, China Mobile, Coop Voce, Daily Telecom, DIGI Mobil, Elimobile, Engan Mobile, Feder Mobile, Green, Intermatica, Ovunque, Italia Power, Spusu, NetValue, Noitel, Nova, Nextus, NTMobile, Optima, Plintron, Professional Link, Rabona Mobile, Telmekom, Tiscali, Welcome Italia, Wings, Withu

L’attivazione dell’offerta avviene direttamente online. Per sottoscrivere l’offerta è necessario avere a disposizione i dati anagrafici e un documento di identità dell’intestatario della SIM e il codice ICCID, necessario per completare la portabilità del numero. Per attivare l’offerta c’è tempo fino al prossimo 14 settembre.

Attiva Kena 5,99 »

Le altre offerte Kena Mobile

OFFERTA COSA INCLUDE QUANTO COSTA Kena 7,99 minuti illimitati

500 SMS

150 GB 7,99 euro al mese Kena 7,99 per nuovi numeri minuti illimitati

1000 SMS

100 GB 7,99 euro al mese Kena 11,99 minuti illimitati

1000 SMS

100 GB 11,99 euro al mese

Il listino di offerte Kena Mobile è davvero ricco. Le occasioni per passare a Kena sono molteplici, con tante tariffe da attivare per accedere a un bundle dati completo a costi particolarmente contenuti. Tra le migliori offerte disponibili troviamo Kena 7,99 che include:

minuti illimitati

500 SMS

150 GB in 4G fino a 60 Mbps in download e 30 Mbps in upload

Il costo è di 7,99 euro al mese. L’offerta è attivabile con portabilità da:

Iliad

un operatore virtuale presente in questa lista: Poste Mobile, Lycamobile, Fastweb Mobile, 1 Mobile, BT Mobile, BT Etnia Mobile, China Mobile, Coop Voce, Daily Telecom, DIGI Mobil, Elimobile, Engan Mobile, Feder Mobile, Green, Intermatica, Ovunque, Italia Power, Spusu, NetValue, Noitel, Nova, Nextus, NTMobile, Optima, Plintron, Professional Link, Rabona Mobile, Telmekom, Tiscali, Welcome Italia, Wings, Withu

Attiva Kena 7,99 »

Annunci Google

Richiedendo la portabilità da un altro operatore non incluso nella lista riportata in precedenza, come TIM, Vodafone o WINDTRE, è possibile attivare Kena 11,99 che include:

minuti illimitati verso tutti

1000 SMS verso tutti

100 GB in 4G fino a 60 Mbps in download e 30 Mbps in upload

L’offerta ha un costo di 11,99 euro al mese.

Attiva Kena 11,99 »

Passare a Kena Mobile attivando un nuovo numero è possibile. In questo caso, le offerte disponibili sono due. La prima è Kena 7,99 per nuovi numeri ed include:

minuti illimitati verso tutti

1000 SMS verso tutti

100 GB in 4G fino a 60 Mbps in download e 30 Mbps in upload

Il costo è di 7,99 euro al mese.

Attiva Kena 7,99 per nuovi numeri »

La seconda è Kena 9,99. L’offerta include:

minuti illimitati

500 SMS

150 GB in 4G fino a 60 Mbps in download e 30 Mbps in upload

Il costo è di 9,99 euro al mese.

Attiva Kena 9,99 per nuovi numeri»

Per un quadro completo sulle offerte alternative alle proposte di Kena Mobile è possibile consultare il comparatore di SOStariffe.it per offerte di telefonia mobile.