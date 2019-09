Aumenti Vodafone, nuove rimodulazioni: a quanto ammontano, come difendersi

Dal 9 settembre gli utenti di rete fissa di Vodafone hanno subito un aumento dell’addebito mensile per navigare su Internet dal PC di casa. Ecco l’entità dei rincari e come difendersi dall’ennesima rimodulazione dell’operatore britannico

Non c’è pace per gli utenti di Vodafone. Questo lunedì 9 settembre l’operatore britannico ha nuovamente deciso di rivedere la composizione di alcune sue tariffe e questa volta l’aumento di prezzo ha coinvolto quelle di telefonia fissa. Si tratta della quarta rimodulazione per gli utenti del provider britannico in appena 3 mesi.

Nello specifico, il rincaro sull’addebito mensile per le tariffe Internet casa è di 2,99 euro al mese e come da tradizione diventerà effettivo a partire dal primo rinnovo utile. L’annuncio è arrivato direttamente da Vodafone, che già da metà luglio ha informato gli utenti sulla rimodulazione tramite una nota sul proprio sito ufficiale e in fattura. Nella comunicazione inviata dal provider, però, non sono specificate quali promozioni sono state colpite dal provvedimento. L’operatore come spesso succede ha motivato la sua scelta affermando che l’aumento di prezzo è finalizzato ad aumentare gli investimenti per la crescita dell’infrastruttura di rete e migliorare il servizio.

Aumenti Vodafone, nuove rimodulazioni: a quanto ammontano

Stando ai rumors che circolano in rete, la rimodulazione coinvolge i clienti che hanno attivato specifiche offerta dal 1 dicembre 2018 al 16 febbraio 2019. I piani che dovrebbero subire gli aumenti sono: Internet Unlimited, Internet Unlimited+, Internet & TV Sport, Vodafone One e Vodafone One Pro TV.

E’ risaputo che Vodafone sia una di quelle aziende particolarmente avvezze ad aumentare il prezzo delle sue tariffe ma l’operatore in rosso, pur di non vedersi assottigliare il numero di clienti, propone una sorta di compensazione agli utenti che subiscono le rimodulazioni per evitare che passino ad altro gestore. Questa volta il provider ha pensato di proporre una promozione gratuita che però è associata non alla linea fissa di casa ma a quella mobile. Vodafone offre 30 Gigabyte aggiuntivi per la SIM inclusa nelle sue tariffe Internet casa. E’ bene ricordare che la promozione non si attiva in automatica ma sarà l’utente a doverla richiedere tramite il sito dell’operatore telefonico. Non solo, l’offerta non dura per sempre ma ha una scadenza ben precisa. La richiesta può essere effettuata non oltre il 15 ottobre 2019.

Le brutte notizie per gli utenti Vodafone purtroppo non sono finite. A partire dal 16 settembre 2019 è prevista un’ulteriore rimodulazione che colpirà i clienti che hanno sottoscritto un’offerta solo telefono prima del 31 dicembre 2018. Anche in questo caso l’aumento bolletta dovrebbe essere di 2,99 euro al mese. Vodafone ha confermato i rincari la scorsa settimana.

Per quanto riguarda gli utenti di telefonia mobile, quest’ultimi non subiranno ulteriori aumenti di prezzo dopo quelli che hanno già dovuto affrontare all’inizio del mese. In questo caso l’operatore aveva aggiunto 1,98 euro all’addebito mensile per le tariffe Vodafone Special 30 GB e Vodafone Special 50 GB attivate tra gennaio e marzo 2019. A titolo di compensazione, il provider offriva 20 GB di traffico dati aggiuntivo al mese per un anno solare.

Aumenti Vodafone, nuove rimodulazioni: come difendersi

Chi ha subito la rimodulazione non deve assolutamente accettare in silenzio l’aumento di prezzo imposto da Vodafone e nemmeno deve accontentarsi dell’offerta a titolo di compensazione. La legge infatti prevede che il gestore dia all’utente la possibilità di passare alla concorrenza senza alcun costo extra o penale. L’operazione però, per essere effettuata gratuitamente, deve essere effettuata entro un determinato lasso di tempo, ovvero dall’annuncio ufficiale della rimodulazione fino al giorno precedente all’ultima variazione contrattuale.

E’ possibile chiedere di recedere il contratto su variazioni.vodafone.it o attraverso raccomandata A/R e PEC specificando che l’addio è motivato dalla variazione delle condizioni contrattuali. In alternativa, il recesso può essere richiesto anche presso un qualsiasi negozio autorizzato di Vodafone o chiamando il numero gratuito 42828. L’operatore sottolinea poi come tutte le informazioni utili all’utente possono essere trovate all’indirizzo voda.it/info o parlando con un operatore telefonando al 42828.

