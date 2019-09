Mese gratis DAZN, offerta valida fino al 6 ottobre: cosa c’è da sapere

DAZN , la piattaforma per la visione di eventi sportivi in streaming del momento, regala il primo mese a tutti coloro che sottoscrivono un nuovo abbonamento. La promozione è però valida fino al 6 ottobre prossimo. Scopri come attivare l’offerta e i contenuti disponibili sul servizio di Perform

DAZN è diventata in poco tempo la piattaforma di streaming di riferimento per gli amanti dello sport. L’azienda offre dirette live di alta qualità ed è l’unica soluzione per poter vedere tutte le partite di Serie A, abbinandolo ad esempio ad un abbonamento a Sky, compreso l’anticipo del sabato e il posticipo del lunedì. Non solo, DAZN offre tutti i principali eventi sportivi su mobile e TV ad un costo di appena 9,99 euro al mese.

Il servizio di proprietà di Perform ha intenzione di espandersi ulteriormente e in quest’ottica ha pensato ad un grande regalo per i suoi nuovi clienti. Il primo mese di visione per chi sottoscrive un nuovo abbonamento è gratis. La promozione ha però un tempo limitato ed è valida fino al 6/10/19. Durante il mese di prova non verrà addebitato alcun importo ma è comunque possibile disdirlo in ogni momento. A partire dal secondo mese parte la normale tariffazione da 9,99 euro al mese. Anche in questo caso è possibile recedere il contratto quando si vuole, senza costi extra o penali.

I contenuti di DAZN sono disponibili su smart TV, Apple TV, Android TV, smartphone e tablet Android, iPhone, iPad, PlayStation 4 e Xbox One. E’ possibile associare al proprio account fino a 6 dispositivi e guardare contemporaneamente eventi sportivi su 2 terminali.

Sottoscrivere un abbonamento con DAZN è semplicissimo. Basta recarsi sul sito della piattaforma di streaming (watch.dazn.com) e cliccare sul banner giallo con la scritta “Comincia il tuo mese gratuito). Fatto questo vi verranno richiesti nome, cognome, un indirizzo email valido e una password a vostra scelta. Una volta selezionato il metodo di pagamento può iniziare la visione.

DAZN è disponibile anche in combinazione con le offerte di Sky e Fastweb. I contenuti della piattaforma di streaming sono inclusi per chi per chi sottoscrive un abbonamento Sky Q, My Sky via fibra ottica e digitale terrestre che comprende il pacchetto Sky Calcio o Sky Sport. Il servizio è gratuito se si è clienti di Sky da più di 3 anni. Gli eventi sportivi sono disponibili dall’app di DAZN, dall’app nella sezione app della Home di Sky Q o sul canale DAZN1 a partire dal 20 settembre per tutti i clienti con abbonamento via satellite con Sky Q, My Sky HD o Sky HD che aderiscono all’offerta Sky-DAZN e hanno scelto come modalità di pagamento la carta di credito o addebito su conto corrente bancario.

L’offerta Fastweb Casa e DAZN è disponibile solo online e oltre ai contenuti sportivi offre anche la possibilità di navigare su Internet a casa fino a 1 Gigabit al secondo con FTTH (Fiber to The Home) e chiamate illimitate verso fissi e mobili nazionali. Nel pacchetto è compreso anche l’accesso gratuito alla rete wireless WOW FI, per accedere al web anche fuori casa a costo zero, ma è possibile arricchirlo con chiamate internazionali illimitate, prodotti di smart home e WOW Space, la piattaforma di storage nel cloud di Fastweb.

Fastweb Casa e DAZN è disponibile solo online anche per FTTC (Fiber to the Cabinet) o ADSL e ha un costo di 35,95 euro al mese se ci si abbona entro il 13/9/19.

L’offerta di DAZN

Il palinsesto di DAZN per quanto riguarda il calcio oggi comprende:

3 partite di Serie A Tim a settimana per 113 incontri in totale più tutti gli highlights della giornata

Serie BKT – 9 partite su 10 in esclusiva assoluta

Liga

Ligue 1

Eredivise

MLS

Chinese Super League

JLeague

FA Cup

Carabao Cup

Copa Libertadores

Copa Sudamericana

DAZN ha da poco aggiunto alla sua offerta anche i canali Eurosport 1 HD ed Eurosport 2 HD oltre a consentire di seguire tutti i principali eventi sportivi come:

US Open

Roland Garros

Australian Open

La Vuelta

Giro d’Italia

Tour de France

Lega Basket

Eurolega

Sci alpino

Sci nordico

Superbike

Volley CEV

NFL

MLB

Indycar

Nascar

UFC

Boxe

Rugby

DAZN: i requisiti minimi per uno streaming perfetto

DAZN, al fine di offrire la migliore esperienza di visione per i suoi utenti, seleziona in automatico la migliore qualità video disponibile a seconda del dispositivo scelto dall’utente per accedere ai suoi contenuti e alla velocità della sua connessione Internet mobile o fissa. L’azienda però ha alcuni consigli per quanto riguarda le performance di ADSL e fibra ottica necessarie ad ottenere il massimo dal suo servizio:

2.0 Mbps : velocità di download consigliata per la risoluzione SD (Definizione Standard). Velocità ok per la visione dei contenuti in mobilità.

: velocità di download consigliata per la risoluzione (Definizione Standard). Velocità ok per la visione dei contenuti in mobilità. 3.5 Mbps : velocità di download consigliata per la risoluzione HD (Alta Definizione). Velocità ottima per vedere lo sport sullo smartphone.

: velocità di download consigliata per la risoluzione (Alta Definizione). Velocità ottima per vedere lo sport sullo smartphone. 6.5 Mbps : velocità di download consigliata per la risoluzione HD e frame rate elevati. Velocità minima raccomandata per vedere lo sport in TV.

: velocità di download consigliata per la risoluzione e frame rate elevati. Velocità minima raccomandata per vedere lo sport in TV. 8.0 Mbps: velocità di download consigliata per la risoluzione HD, la più alta qualità video e frame rate elevati.

Per togliersi il dubbio in merito alla velocità offerta dalla propria tariffa Internet casa, SosTariffe.it mette a disposizione un efficiente strumento gratuito per misurare in ogni momento la reale velocità della connessione in download e upload. Per ottenere valori più vicini alla realtà è importante effettuare il test più volte nell’arco della giornata e in orari diversi.

SosTariffe.it mette a disposizione la sua esperienza nel campo del risparmio per sostenervi nell’offerta Internet casa che fa al caso vostro. Il comparatore consente di confrontare le tariffe ADSL e fibra ottica dei diversi provider e valutare così la velocità di navigazione offerta, copertura, servizi inclusi e costi. Sul portale compariranno in prima posizione le tariffe che meglio si adattano al proprio profilo di consumo. Tornando a DAZN, la fibra ottica è scelta migliore per una visione di alta qualità in quanto può raggiungere una velocità da 100 Megabit fino a 1 Gigabit al secondo.

