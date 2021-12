Aumenti luce e gas: quasi 800 euro in più a famiglia secondo le ultime stime

Dal 1° gennaio 2022 entreranno in vigore le nuove condizioni tariffarie delle forniture energetiche che si tradurranno in nuovi aumenti per le bollette di luce e gas . In attesa di scoprire l'entità effettiva degli aumenti (a breve arriverà una comunicazione di ARERA) ed i provvedimenti del Governo per contrastarli (si attende il testo definitivo della manovra finanziaria), le previsioni confermano un aumento di almeno 770 euro a famiglia . Ecco i dettagli completi.

Ci siamo quasi. I preannunciati aumenti per le bollette di luce e gas diventeranno effettivi a partire dal prossimo 1° gennaio 2022. Per ora, non conosciamo ancora l’esatta portata di tali rincari. Toccherà ad ARERA, l’autorità italiana per l’energia, comunicare le nuove condizioni tariffarie delle forniture anche in considerazione di quelli che saranno i provvedimenti del Governo inclusi nella manovra finanziaria in fase di approvazione.

Nel frattempo, nuove stime di Nomisma Energia vanno a quantificare l’effettiva portata dei rincari sia nell’ipotesi in cui il Governo non intervenga che in quella in cui arrivino i provvedimenti preannunciati in questi giorni. Nel migliore dei casi, è previsto un incremento della spesa energetica di quasi 800 euro a famiglia. Vediamo tutti i dettagli sulla questione:

Aumenti luce e gas: ecco di quanto potrebbe aumentare la spesa

Gli aumenti per le bollette di luce e gas sono dietro l’angolo. A pochi giorni dalla comunicazione ufficiale di ARERA che chiarirà l’entità dei rincari, Davide Tabarelli, presidente di Nomisma Energia, fa il punto della situazione anticipando quelli che potrebbero essere i rincari previsti per i prossimi mesi a causa della crisi energetica in corso. Le previsioni degli analisti Nomisma non sono per nulla positive.

Sottolinea Tabarelli: “Dati gli aumenti in corso, in assenza di interventi del governo avremmo un aumento del 61% per il gas; per l’elettricità del 45%, con una spesa complessiva su base annuale nel 2022 di 1.200 euro in più a famiglia. Con gli interventi per ora annunciati (3,8 miliardi) più il ripetersi di quanto fatto prima (5 miliardi) l’aumento sarà del 40% per il gas e per l’elettricità del 28% con una spesa di 770 euro in più a famiglia“

Le analisi di Nomisma Energia si riferiscono ad una “famiglia tipo” coon consumo annuale di 2.700 kWh di energia elettrica e 1.400 Smc di gas naturale. Si tratta dello stesso profilo tipo indicato da ARERA nelle sue stime. Le premesse per un sostanziale rincaro, quindi, ci sono tutte. Per le famiglie che registrano consumi maggiori rispetto a quelli indicati dal profilo tipo, inoltre, gli aumenti saranno ancora maggiori.

Ricordiamo che in questi giorni sono arrivate anche altre stime sui possibili rincari. Per Assoutenti, ad esempio, nel 2022 si registrerà una spesa annua per l’energia di 2.558 euro (per una famiglia di 3 persone, non vengono indicati i dati di consumo) con un incremento del +77% rispetto ai dati registrati nel 2019. Per Federconsumatori, invece, il rincaro sarà di 1228 euro annui con rincari che dureranno anche nel secondo trimestre del 2022.

Segnaliamo anche le ultime stime di Confcommercio. Secondo i dati dell’ente, infatti, la spesa media aumenterà di 420 euro nel 2022 in confronto ai dati del 2021. Da notare che Confcommercio mette in evidenza anche quelli che saranno i rincari per le imprese che registreranno un aumento delle spese superiore al 40% nel confronto con quanto registrato nel corso del 2021.

Per verificare la correttezza delle stime riportate basterà attendere pochi giorni. Entro la fine del mese di dicembre, infatti, ARERA comunicherà il nuovo aggiornamento tariffario su luce e gas con tutti i dati relativi all’entità dei rincari che entreranno in vigore da gennaio 2022.

Come contrastare gli aumenti su luce e gas

L’aumento dei prezzi di luce e gas comporterà un inevitabile rincaro per le bollette energetiche nel corso dei prossimi mesi. Per i consumatori, i margini di manovra per risparmiare sono limitati. Le opzioni a disposizione sono, sostanzialmente, solo due. Da una parte è possibile tagliare i consumi, evitando gli sprechi e puntando sull’efficienza energetica in casa. In questo caso, però, i margini di risparmio saranno limitati.

Un’altra opzione, sicuramente più vantaggiosa in questo momento, prevede la riduzione del prezzo dell’energia al minimo possibile. Questa strada è percorribile puntando sulle migliori offerte del Mercato Libero che garantiscono condizioni economiche migliori rispetto ai prezzi del mercato tutelato. Per tutti i consumatori c’è, quindi, la possibilità di passare ad un nuovo fornitore andando ad attivare le tariffe più convenienti del mercato.

