Assicurazioni e intelligenza artificiale : come cambierà il settore delle polizze auto. Più dati uguale a migliori servizi ai clienti.

L’intelligenza artificiale sta trasformando, e lo farà ancor di più nei prossimi anni, anche il settore delle assicurazioni. Le compagnie stanno ormai sostituendo gli archivi storici con la loro montagna di dati e statistiche, con le tecnologie dell’artificial intelligence (AI) e del machine learning. Il vantaggio per i clienti sarà una maggiore personalizzazione delle polizze e una maggiore efficienza offerta dalle società assicurative.

Assicurazioni e intelligenza artificiale: uno sguardo sugli scenari futuri

POLIZZE AUTO E ARTIFICIAL INTELLIGENCE: LE NOVITÀ 1 Incrociando un maggior numero di dati sarà possibile avere: servizio più efficiente

migliore gestione dei sinistri

polizze personalizzate

micro-assicurazioni per casi particolari 2 Contrasto alle frodi assicurative che ogni anno causano miliardi di euro di danni alle compagnie 3 Risposte in tempo reale sempre e ovunque alle domande dei clienti grazie ad assistenti virtuali e chatbot 4 La principale sfida per le compagnie assicurative di fronte alla montagna di dati dell’AI sarà la sicurezza della privacy dei propri clienti contro il cybercrime

C’è un beneficio importante dell’intelligenza artificiale per il settore delle assicurazioni che non va sottovalutato ed è la lotta contro le frodi, grazie alla possibilità di:

incrociare i dati tra loro;

analizzare con più rapidità e precisione immagini e video;

gestire in maniera più sicura e veloce sinistri e reclami.

Non va infatti dimenticato che i raggiri costano miliardi di euro ogni anno agli automobilisti onesti. Così come non si esclude che con l’evoluzione dell’AI le telecamere di sicurezza possano essere integrate nell’analisi dei sinistri.

Oltre a questi possibili sviluppi, ci sono anche delle sfide che riguardano il binomio assicurazioni e intelligenza artificiale. A cominciare da quella sulla privacy dei dati, destinati a diventare sempre più numerosi e la cui sicurezza, contro il pericolo dei cyber attacchi, sarà un tema fondamentale. Lo sanno bene all’IVASS (l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni) che su questi argomenti hanno già avviato delle riflessioni.

Con l’intelligenza artificiale, le compagnie assicurative potranno puntare maggiormente sulla prevenzione. Infatti l’AI permetterà di predire i rischi con più precisione, modificando i prodotti offerti:

polizze più personalizzate ;

; micro-assicurazioni per particolari necessità particolari.

Un altro vantaggio dell’artificial intelligence applicata al comparto delle assicurazioni sarà il fatto che le compagnie potranno offrire un customer journey più avanzato tramite chatbot e assistenti virtuali, con risposte alle domande dei clienti in tempo reale.

