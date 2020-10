Di norma per avere in tasca l'ultimo modello di smartphone bisogna spendere cifre importanti. Il modo migliore per ridurre la spesa è quello di sottoscrivere un' offerta smartphone incluso e WindTre è tra gli operatori più convenienti in questo senso

Si può dire che WindTre sia una certezza quando si parla di offerte smartphone incluso. Questo particolare gestore permette infatti di acquistare dispositivi top di gamma potendo dilazionare la spesa più rate e risparmiare anche cifre molto importanti rispetto ai prezzi proposti in negozio. Le rate si sommano all’addebito mensile per il piano di telefonia mobile.

Nel listino prodotti di WindTre troviamo tutti i migliori modelli di smartphone a partire da iPhone 11 di Apple, il cui successore sarà svelato il 13 ottobre, fino ai top di gamma con sistema operativo Android. Si parla ad esempio di Galaxy S20 di Samsung o Huawei P40. Chi alla ricerca di dispositivi davvero all’avanguardia può valutare l’acquisto dei nuovi telefoni con display pieghevole come Galaxy Fold e Galaxy Z Flip o di un dispositivo con supporto al 5G. L’operatore ad oggi non ha ancora lanciato un’offerta commerciale dedicata al nuovo standard di reti mobili ma alcune sue tariffe sono 5G Ready. In più, il provider ha pensato ad una serie di servizi ad hoc per la protezione del telefono contro danni e urti accidentali.

WindTre smartphone incluso: le offerte di ottobre 2020

WindTre permette di associare l’acquisto a rate di uno smartphone a diversi piani mobili con un vincolo di 24 mesi. Per questa modalità è previsto un costo di attivazione di 3 euro e il pagamento avviene tramite addebito su carta di credito o conto corrente. E’ possibile accedere ad un finanziamento con TAN fisso 0,00%, TAEG 0,00% in 30 mesi, salvo approvazione finanziaria. Spese e costi accessori azzerati ma c’è un vincolo di 30 mesi. L’utente in caso di recesso anticipato dovrà corrispondere le rate rimanenti. Le tariffe sono elencate in ordine di convenienza, ovvero con entità delle rate e dell’addebito decrescente.

Minuti e SMS Gigabyte Costo mensile Attivazione SIM Unlimited illimitati illimitati alla massima velocità (5G Ready) 29,99 euro Gratuita se l’offerta è sottoscritta in negozio (altrimenti 9,99 euro) e resta attiva per almeno 24 mesi 10 euro una tantum Xlarge Easy Pay minuti illimitati 200 SMS 60 GB alla massima velocità 16,99 euro 6,99 euro se l’offerta è sottoscritta in negozio (altrimenti 9,99 euro) e resta attiva per almeno 24 mesi 10 euro una tantum Large minuti illimitati 200 SMS 40 GB alla massima velocità 14,99 euro 6,99 euro se l’offerta è sottoscritta in negozio (altrimenti 9,99 euro) e resta attiva per almeno 24 mesi 10 euro una tantum Medium minuti illimitati 200 SMS 20 GB alla massima velocità 12,99 euro 6,99 euro se l’offerta è sottoscritta in negozio (altrimenti 9,99 euro) e resta attiva per almeno 24 mesi 10 euro una tantum

In tutte le tariffe sopra elencate sono sempre inclusi i servizi:

Segreteria telefonica al numero 4200

Ti ho cercato

SMS di ricevuta di ritorno

WindTre permette di scegliere tra i seguenti modelli di smartphone (prezzo di partenza con Unlimited):

Apple

Modello Rate Anticipo iPhone 11 da 64 GB 10,99 euro al mese iPhone 11 da 128 GB 12,99 euro al mese iPhone 11 da 256 GB 19,99 euro al mese 39,99 euro iPhone 11 Pro da 64 GB 22,99 euro al mese iPhone 11 Pro da 256 GB 27,99 euro al mese iPhone 11 Pro Max da 64 GB 24,99 euro al mese iPhone 11 Pro Max da 256 GB 30,99 euro al mese iPhone 11 Pro Max da 512 GB 37,99 euro al mese 249,99 euro iPhone SE da 64 GB 4,99 euro al mese iPhone SE da 128 GB 7,99 euro al mese

Samsung

Modello Rate Anticipo Samsung Galaxy Z Fold2 5G 39,99 euro al mese 199,99 euro Samsung Galaxy Note20 4G 13,99 euro al mese Samsung Galaxy Z Flip 33,99 euro al mese 199,99 euro Samsung Galaxy S20 Ultra 5G 24,99 euro al mese Samsung Galaxy Note20 Ultra 5G 25,99 euro al mese Samsung Galaxy Note10+ 16,99 euro al mese Samsung Galaxy S20+ 5G 15,99 euro al mese Samsung Galaxy Note20 5G 16,99 euro al mese Samsung Galaxy S20 5G 14,99 euro al mese Samsung Galaxy S20+ 4G 13,99 euro al mese Samsung Galaxy S10 11,99 euro al mese Samsung Galaxy S20 4G 7,99 euro al mese Samsung GalaxyS10+ 13,99 euro al mese Samsung Galaxy Note10 Lite 6,99 euro al mese Samsung Galaxy A51 zero Samsung Galaxy A41 zero Samsung Galaxy A21s zero Samsung Galaxy A20s zero Samsung Galaxy A31 zero Samsung Galxy S20 FE 3,99 euro al mese Samsung Galaxy A20e zero

Huawei

Modello Rate Anticipo Huawei Mate XS 5G 29,99 euro al mese 499,99 euro Huawei P40 Pro+ 23,99 euro al mese Huawei P40 Pro 10,99 euro al mese Huawei Mate 30 Pro 17,99 euro al mese Huawei P30 Pro New Edition 7,99 euro al mese Huawei P40 3,99 euro al mese Huawei Nova 5T 1,99 euro al mese Huawei P30 Lite New Edition zero Huawei P Smart Pro zero Huawei P Smart 2019 zero Huawei P30 Lite New Edition zero Huawei P Smart Pro zero Huawei P Smart 2019 zero Huawei P40 Lite zero Huawei P40 Lite E zero Huawei P Smart 2020 zero Huawei P Smart Z 99 cent al mese Huawei Y6s 2019 zero

Altri produttori

Modello Rate Anticipo Oppo Find X2 Neo 3,99 euro al mese Oppo A91 zero Oppo A9 2020 zero Motorola Razr 29,99 euro al mese 199,99 euro Moto G Pro zero Xiaomi Mi 10 4,9 euro al mese Xiaomi Mi 10 Lite zero Xiaomi Redmi Note 8T zero Xiaomi Redmi Note 9 zero Xiaomi Redmi 9 zero

Smart Pack 100 è invece una promozione strutturata appositamente per chi vuole acquistare uno smartphone e prevede:

Minuti illimitati

20 SMS

100 GB per navigare in Internet in 4G

La tariffa ha un costo di 16,99 euro al mese. Il costo di attivazione è di 6,99 euro se l’offerta viene sottoscritta in negozio e resta attiva per almento 24 mesi. La spesa per l’acquisto della SIM è invece di 10 euro. Anche in questo caso è previsto un vincolo di 24 mesi. All’offerta può quindi essere associato l’acquisto a rate dei seguenti modelli di smartphone:

Rate Huawei P40 Lite zero Huawei P Smart 2020 zero Samsung Galaxy A21s zero Xiaomi Redmi 9 zero Samsung Galaxy A20e zero Samsung Galaxy A20s zero Oppo A9 2020 zero TLC 10 Plus 1,99 euro al mese Samsung Galaxy A51 5,99 euro al mese Xiaomi Mi 10 Lite 2,99 euro al mese Samsung Galaxy A31 da 128 GB 2,99 euro al mese

Nell’outlet di WindTre si possono invece acquistare Samsung Galaxy A51 da 128 GB a 309,90 euro (sconto di 70 euro) o Oppo A9 2020 a 169,90 euro (sconto di 60 euro).

WindTre: servizi dedicati agli smartphone

Smartphone Reload è un servizio attivabile in negozio che permette di sostituire lo smartphone danneggiato in ogni momento con lo stesso modello o uno simile. La consegna avviene all’indirizzo indicato dall’utente entro un giorno nelle principali città (Roma, Milano, Napoli, Torino, Genova, Bologna, Firenze e Bari) o in 2 giorni lavorativi nel resto d’Italia per richieste confermate prima delle 17:00 di una giornata lavorativa. E’ possibile cambiare telefono per massimo due volte l’anno. E’ previsto un vincolo di 24 mesi e il prezzo dipende dal modello scelto:

per rata da 2,49 euro al mese, il corrispettivo di sostituzione è di 60 euro

per rata da 3,99 euro al mese, il corrispettivo di sostituzione è di 95 euro

per rata da 5,99 euro al mese, il corrispettivo di sostituzione è di 170 euro

per rata da 9,99 euro al mese, il corrispettivo di sostituzione è di 330 euro

Free consente invece di cambiare smartphone con un modello più recente dopo 18 mesi dall’acquisto. Nel pacchetto è compres anche l’assicurazione Kasko. Il servizio ha un costo mensile di 5,99 euro e prevede un vincolo di 30 mesi.

Infine, Screen Protection permette di assicurare lo schermo del proprio telefono contro le rotture accidentali e ottenerne la riparazione o sostituzione entro 5 giorni lavorativi. L’intervento non invalida la garanzia del produttore e ritiro e consegna avvengono presso l’indirizzo segnalato dall’utente. Non è previsto alcun vincolo di durata e tramite call center o dal sito WindTre si può seguire lo stato del proprio smartphone. Il servizio ha un costo di 2,49 euro al mese ed è possibile richiedere massimo 3 interventi ogni 10 rinnovi.