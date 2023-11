Scopri l'offerta per il Black Friday di NOW TV con cinema e le serie TV di Sky senza abbonamento a partire da 2,99 euro al mese per 2 mesi per i vecchi clienti

Torna in NOW: 2 mesi a 2,99€ con l'offerta del Black Friday

Anche NOW TV ha preparato un’offerta davvero interessante per il Black Friday. La promozione è riservata ai vecchi clienti che vogliono tornare sull’app fino al 26/11/23 e permette di avere inclusa anche l’opzione Premium con visione su 2 dispositivi in contemporanea, contenuti on demand senza interruzioni pubblicitarie e audio immersivo Dolby Digital 5.1.

L’offerta di NOW TV per il Black Friday di novembre 2023

Le offerte di NOW TV Pass Cinema + Entertainment Pass Sport Offerte winback per vecchi clienti 2,99 €/mese per 2 mesi senza possibilità di recedere prima di 2 mesi, poi 16,98 €/mese 7,99 €/mese per 6 mesi senza possibilità di recedere prima di 6 mesi

senza possibilità di recedere prima di 6 mesi Con Premium inclusa a 9,99 €/mese per 6 mesi senza possibilità di recedere prima di 6 mesi Offerte per nuovi clienti 11,99 €/mese o 9,99 €/mese per 12 mesi .

. Con Premium inclusa a 14,99 €/mese o 11,99 €/mese per 12 mesi 14,99 €/mese o 9,99 €/mese per 12 mesi

o Con Premium inclusa a 19,99 €/mese o 15,99 €/mese per 12 mesi

NOW TV permette di guardare tutti i migliori contenuti di Sky senza abbonarsi alla pay TV. Potete quindi scegliere tra diversi pacchetti a seconda se preferite film e serie TV o lo sport. Con NOW TV infatti avete inclusi in un solo abbonamento tutta la programmazione di Sky Sport e Sky Calcio. Attivando la formula annuale, poi, andrete a pagare il 20% in meno.

Pass Sport

Serie A (3 partite per giornata fino al 2029)

tutta la Serie BTK e Serie C NOW

Champions League (121 partite su 137 a stagione)

Europa League

Conference League

I motori con Moto GP, Moto2, Moto3, World Superbike e Formula 1

canale dedicato Sky Sport Tennis con Wimbledon e tutti i tornei ATP Masters 1000, Nitto ATP Finals, Intesa San Paolo Next Gen ATP Finals, 5 tornei ATP 500 e 7 tornei ATP 250

basket con NBA (regular season, playoff, finals e All Star Weekend), Euroleague ed Eurocup

rugby, atletica, golf con DP World Tour, la Ryder Cup e i Grandi Major della stagione e altri sport

Il prezzo del Pass Sport per chi torna in NOW di 7,99 euro al mese per 6 mesi o 9,99 euro al mese per 6 mesi con opzione Premium inclusa. In entrambi i casi non è possibile disattivare le offerte prima dei 6 mesi.

Il prezzo per i nuovi clienti di NOW è di 9,99 euro al mese con vincolo di 12 mesi. Altrimenti si può attivare l’abbonamento senza vincoli a 14,99 euro al mese. Per avere l’opzione Premium inclusa il prezzo è invece di 19,99 euro al mese o 15,99 euro al mese con vincolo di 12 mesi.

Attiva il Pass Sport »

Pass Sport + Pass Entertainment

I migliori show di Sky come X Factor, Alessandro Borghese – 4 Ristoranti, Masterchef, Pechino Express e Gialappa Show

Le migliori Serie TV internazionali e Sky Original come The Last of Us, Gomorra, And Just Like That… e Euphoria

I film più attesi come Black Adam, Tar e Don’t worry darling

Il prezzo del Pass Cinema + Pass Entertainment per chi torna in NOW è di 2,99 euro al mese per 2 mesi senza possibilità di disattivazione prima dei 2 mesi, poi si rinnova a 16,98 euro al mese.

Il prezzo per i nuovi clienti di NOW è di 9,99 euro al mese con vincolo di 12 mesi. Altrimenti si può attivare l’abbonamento senza vincoli a 11,99 euro al mese. Per avere l’opzione Premium inclusa il prezzo è invece di 14,99 euro al mese o 11,99 euro al mese con vincolo di 12 mesi.

Attiva il pass Cinema + Entertainment »

Il solo Pass Entertainment invece costa 6,99 euro al mese con vincolo di 12 mesi o 8,99 euro al mese per l’abbonamento senza vincoli.

Ad ogni abbonamento di NOW TV è possibile associare fino a 6 dispositivi ed è prevista anche la funzione per il download dei contenuti per la visione offline. L’app poi è compatibile con smartphone, tablet, PC, smart TV, console per videogiochi, Apple TV, Fire TV e NOW TV Smart Stick. Di recente la compatibilità è stata estesa anche a dispositivi con interfaccia Google TV e che utilizzano come sistema operativo Android 8.0 e versioni successive. Inoltre, su PC si possono vedere in contenuti direttamente dal browser senza dover scaricare un apposito plugin.

