C’è tempo fino al prossimo 26 di novembre per sfruttare la promozione WINDTRE riservata ai nuovi utenti che scelgono la fibra ottica per la connessione Internet casa. Per questo periodo del Black Friday, infatti, l’operatore mette a disposizione 12 mesi di Amazon Prime gratis che vanno a sommarsi a tutti gli altri bonus già disponibili. La promozione è valida anche per i già clienti Amazon Prime che potranno beneficiare di un prolungamento gratuito del proprio abbonamento.

Super Fibra di WINDTRE: 12 mesi gratis di Amazon Prime per il Black Friday

3 COSE DA SAPERE SULL’OFFERTA WINDTRE DEL BLACK FRIDAY 1. Ci sono 12 mesi di Amazon Prime gratis (validi anche per i già clienti Prime) 2. La fibra è scontata a 26,99 euro al mese ma per i già clienti WINDTRE di rete mobile il costo è di 22,99 euro al mese (con Giga illimitati per la propria SIM) 3. C’è tempo fino al 26 di novembre per attivare la promozione

La nuova offerta di WINDTRE per il Black Friday è dedicata all’abbonamento Super Fibra per la connessione Internet di casa. La promozione include:

linea telefonica con chiamate illimitate

connessione illimitata tramite rete in fibra ottica FTTH fino a 2,5 Gigabit oppure in fibra mista rame FTTC fino a 200 Mega

tramite rete in fibra ottica fino a 2,5 Gigabit oppure in fibra mista rame fino a 200 Mega 12 mesi di Amazon Prime gratis ; il bonus vale anche per i già clienti Prime come prolungamento dell’abbonamento in corso

; il bonus vale anche per i già clienti Prime come prolungamento dell’abbonamento in corso modem Wi-Fi 6 incluso nel canone dell’offerta (5,99 euro al mese per 48 mesi)

attivando la fibra è possibile passare a WINDTRE anche con il mobile e ottenere Giga illimitati attivando una delle offerte in listino (da 9,99 euro al mese)

Super Fibra di WINDTRE ha un costo di 26,99 euro al mese con un contributo di attivazione di 39,99 euro una tantum. La promozione è attivabile anche nelle aree bianche con un contributo di attivazione di 19,99 euro. L’offerta è attivabile direttamente online, previa verifica della copertura, tramite il link qui di sotto.

Per i già clienti WINDTRE di rete mobile c’è la possibilità di accedere a bonus aggiuntivi. In questo caso, infatti, Super Fibra ha un costo di 22,99 euro al mese (senza le chiamate illimitate però). In più, per la SIM WINDTRE abbinata all’offerta è possibile ottenere Giga illimitati senza costi aggiuntivi.

In aggiunta, c’è la possibilità di abbinare altre due SIM all’abbonamento di rete fissa per avere Giga illimitati senza costi aggiuntivi. I già clienti WINDTRE di rete mobile hanno la possibilità di puntare anche su Super Fibra e Netflix. Quest’abbonamento include il piano Standard di Netflix e prevede un costo complessivo di 33,99 euro al mese.

Le offerte WINDTRE, sia per la rete fissa che per la telefonia mobile, sono indicizzate all’inflazione. Il canone, infatti, segue l’andamento annuale dell’indice nazionale dei prezzi al consumo FOI, con un rincaro minimo del 5%. L’aumento non è considerabile come una rimodulazione in quanto parte integrante delle condizioni contrattuali dell’offerta.

