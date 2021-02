TIM Super FWA si rinnova: la velocità massima di connessione aumenta

TIM rinnova ancora la sua offerta TIM Super FWA , la soluzione che consente di sfruttare la rete FWA per accedere ad Intenet ad alta velocità quando non sono disponibili la fibra ottica FTTH e la fibra mista rame FTTC. Da questa settimana, infatti, TIM Super FWA è disponibile con un'opzione aggiuntiva che consente di portare la velocità massima della connessione sino ad un valore massimo di 100 Mega in download e 50 Mega in upload . Ecco tutti i dettagli sulla nuova proposta di TIM.

Verifica la tua copertura Inserisci il tuo indirizzo e scopri se sei raggiunto da fibra o ADSL Prosegui Verifica la copertura e confronta le offerte

Da questa settimana, TIM Super FWA, l’offerta Internet wireless di TIM, è disponibile con un incremento della velocità massima di connessione. I clienti non raggiunti dalla fibra ottica FTTH e dalla fibra mista rame FTTC hanno la possibilità di attivare l’offerta di TIM che permette di sfruttare la rete FWA (Fixed Wireless Access). Tale rete prevede che il collegamento tra l’abitazione dell’utente e l’armadio stradale dell’operatore avvenga in modalità wireless (questa tecnologia rientra nella categoria delle offerte “fibra mista radio”).

Per i nuovi clienti, TIM Super FWA è ora disponibile con velocità massima di 100 Mega in download e 50 Mega in upload. Ecco i dettagli:

TIM Super FWA: Internet wireless da 24,90 euro al mese

La nuova versione di TIM Super FWA, disponibile da questa settimana, conserva tutte le caratteristiche della precedente versione arricchendo l’offerta con un’opzione aggiuntiva che consente di raggiungere i 100 Mega in download e 50 Mega in upload di velocità massima. La versione “base” dell’offerta, ricordiamo, presenta una velocità massima di 40 Mega in download e 4 Mega in upload. La nuova opzione, quindi, consente di sfruttare un notevole upgrade della velocità di connessione.

Ecco i dettagli completi dell’offerta di TIM:

connessione illimitata tramite rete FWA con velocità massima di 40 Mega in download e 4 Mega in upload (per i primi 930 GB mensili, poi 1 Mega in download e upload sino al rinnovo mensile successivo); opzione “Super Velocità” per portare la velocità della connessione fino a 100 Mega in download e 50 Mega in upload al costo di 2 euro in più al mese con primo mese gratuito

con velocità massima di 40 Mega in download e 4 Mega in upload (per i primi 930 GB mensili, poi 1 Mega in download e upload sino al rinnovo mensile successivo); per portare la velocità della connessione fino a al costo di con primo mese gratuito linea telefonica con chiamate a consumo; opzione per le chiamate illimitate gratis verso fissi e mobili nazionali al costo di 2 euro in più al mese

TIM Super FWA presenta un costo periodico di 24,90 euro al mese con attivazione (10 euro al mese per 24 mesi o 8 euro al mese per 24 mesi per i già clienti TIM) già incluso nel canone mensile dell’abbonamento. Da notare, inoltre, che il modem Wi-Fi necessario per la connessione viene fornito in comodato d’uso gratuito. In base alla copertura della rete verrà fornito:

il modem Indoor auto-installante

auto-installante il modem Outdoor che richiede l’installazione da parte del tecnico TIM al costo di 99 euro (dilazionabili in 24 mesi); da notare che per sfruttare l’opzione Super Velocità è obbligatorio l’utilizzo del modem Outdoor

A completare i vantaggi di chi sceglie TIM Super FWA troviamo:

Opzione Mondo Disney: Disney+ e TIM Vision Plus a 4,99 euro al mese con primo mese gratis

con primo mese gratis Opzione Mondo Netflix: Netflix (piano Standard con due accessi in contemporanea e contenuti in HD), TIM Vision Plus e TIM Vision Box a 12,99 euro al mese

e a Opzione Mondo Intrattenimento: Netflix (piano Standard con due accessi in contemporanea e contenuti in HD), Disney+, TIM Vision Plus e TIM Vision Box a 14,99 euro al mese

(piano Standard con due accessi in contemporanea e contenuti in HD), e a DAZN e NOW TV a 29,99 euro al mese

a per i già clienti TIM su mobile: Giga illimitati senza costi aggiuntivi con TIM Unica; per ottenere i Giga illimitati è sufficiente portare il costo dell’offerta mobile TIM nel conto telefonico relativo all’abbonamento di rete fissa; per ogni linea fissa è possibile abbinare sino ad un massimo di 6 SIM TIM con cui avere Giga illimitati (da notare che non è necessario che tutte le SIM siano intestate all’intestatario dell’abbonamento di rete fissa)

con per ottenere i Giga illimitati è sufficiente portare il costo dell’offerta mobile TIM nel conto telefonico relativo all’abbonamento di rete fissa; per ogni linea fissa è possibile abbinare sino ad un massimo di 6 SIM TIM con cui avere Giga illimitati (da notare che non è necessario che tutte le SIM siano intestate all’intestatario dell’abbonamento di rete fissa) l’accesso ai contenuti di intrattenimento forniti da TIM (come TIM Vision Plus o Disney+) non contribuisce all’esaurimento del plafond mensile di 930 GB per sfruttare la connessione alla massima velocità

Annunci Google

TIM Super FWA è attivabile direttamente online, previa verifica della copertura della rete. Per avviare la verifica della copertura e richiedere l’offerta è possibile collegarsi al sito TIM cliccando sul box qui di sotto:

Verifica la copertura ed attiva TIM Super FWA »

TIM Super FWA è l’offerta ideale per accedere ad Internet ad alta velocità se non sono disponibili la fibra FTTH, che garantisce una velocità massima di 1000 Mega, e la fibra mista rame FTTC, che permette di navigare sino a 200 Mega. In caso di disponibilità della FTTH o della FTTC, l’offerta da attivare sarà TIM Super Fibra. Eccone i dettagli:

linea telefonica con chiamate gratis verso fissi e mobili nazionali

verso fissi e mobili nazionali connessione illimitata tramite rete in fibra ottica FTTH sino a 1000 Mega in download oppure tramite fibra mista rame FTTC sino a 200 Mega in download; in caso di indisponibilità delle due tecnologie, la connessione potrà avvenire tramite ADSL sino a 20 Mega in download

tramite rete in fibra ottica FTTH sino a 1000 Mega in download oppure tramite fibra mista rame FTTC sino a 200 Mega in download; in caso di indisponibilità delle due tecnologie, la connessione potrà avvenire tramite ADSL sino a 20 Mega in download TIM Vision incluso nel prezzo; possibilità di arricchire l’abbonamento con i vari servizi di streaming (Disney+, Netflix, TIM Vision Plus, DAZN, NOW TV)

incluso nel prezzo; possibilità di arricchire l’abbonamento con i vari servizi di streaming (Disney+, Netflix, TIM Vision Plus, DAZN, NOW TV) per i già clienti TIM di rete mobile: Giga illimitati senza costi aggiuntivi con TIM Unica; è possibile abbinare sino a 6 SIM TIM alla propria linea fissa per avere Giga illimitati su tutte le SIM

TIM Super Fibra presenta un costo periodico di 29,90 euro al mese con attivazione (10 euro al mese per 24 mesi) e modem Wi-Fi (5 euro al mese per 48 mesi) già inclusi nel canone mensile. Per attivare l’offerta di TIM è possibile sfruttare la procedura di sottoscrizione online disponibile sul sito dell’operatore:

Verifica la copertura ed attiva TIM Super Fibra»

Ricordiamo che per un quadro completo su tutte le offerte disponibili per la connessione di casa è possibile consultare il comparatore di SOStariffe.it per offerte Internet casa oppure scaricare l’App di SOStariffe.it, disponibile su smartphone e tablet Android, tramite il Google Play Store, iPhone e iPad, tramite l’Apple AppStore.