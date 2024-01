Tassi mutui in discesa . L’ABI fa sapere che, a dicembre 2023, i tassi sulle nuove operazioni sono scesi al 4,42% dal 4,50% del mese precedente. In attesa dei tagli della BCE , acquistare casa sta diventando più conveniente. Tutte le novità su SOStariffe.it , insieme alle migliori offerte mutui di gennaio 2024.

Con i tassi mutui in discesa, si rimette in moto (seppur timidamente) il mercato immobiliare, in quanto comprare casa costa meno. Dopo due anni di aumenti, l’ABI (Associazione bancaria italiana) ha rilevato una prima retromarcia dei tassi sui prestiti per acquistare un alloggio:

4,42% il tasso medio sui nuovi finanziamenti a dicembre 2023;

il tasso medio sui nuovi finanziamenti a dicembre 2023; 4,50% il tasso medio a novembre 2023.

Per chi sia alla ricerca di un’offerta mutuo vantaggiosa per acquistare casa, un aiuto arriva dal comparatore di SOStariffe.it. Questo tool digitale e gratuito seleziona e confronta le migliori proposte di gennaio 2024 sia per un nuovo mutuo, sia per la surroga di un mutuo già in corso al fine di risparmiare sulla rata mensile. Per avere una panoramica delle offerte più convenienti, premi il bottone verde qui sotto:

SCOPRI I MIGLIORI MUTUI »

Tassi mutui in discesa in attesa dei tagli della BCE

TASSI MUTUI IN DISCESA: LA SIMULAZIONE DI MUTUIONLINE.IT 1 Mutuo di 160.000 € a tasso variabile

durata di 30 anni

TAN del 4,61% 2 6 tagli dei tassi di 25 punti base da aprile 2024 a dicembre 2024 3 137 € il risparmio sulla rata mensile in un anno

il risparmio sulla rata mensile in un anno da 821€/mese a gennaio 2024 a 684€/mese a gennaio 2025

a gennaio 2024 a a gennaio 2025 50.000 € risparmio complessivo sul mutuo

Nell’ultima riunione, il consiglio direttivo della BCE (Banca centrale europea) ha deciso di lasciare i tassi invariati al 4,50% sui rifinanziamenti. Per Christine Lagarde, presidente dell’istituto centrale di Francoforte, “l’economia è debole” per procedere con una riduzione del costo del denaro. Ma la presidente della BCE non esclude un taglio dei tassi in estate.

Eppure i tassi sui mutui per comprare casa sono in calo, come rileva Mutuionline.it, società leader nella comparazione dei mutui:

il tasso fisso continua a essere più conveniente;

la rata del tasso variabile potrebbe diminuire di 137 euro.

“L’andamento dei tassi di interesse – osserva MutuiOnline.it – vede un trend di discesa dei fissi, con l’Irs a 10 e 20 anni, calato di circa 80 punti base da ottobre a dicembre 2023. I tassi variabili sembrano aver messo alle spalle il punto critico e nel 2024 possono iniziare la discesa“.

Ecco di seguito una simulazione eseguita da MutuiOnline.it. Mutuo di 160.000 euro per acquistare casa della durata di 30 anni:

TAN del 4,61% ;

; una rata mensile media di 821 euro.

In previsione di possibili sei tagli di 25 punti base a partire da aprile 2024 fino all’inizio del 2025, chi scelga un tasso variabile potrebbe beneficiare, nell’arco di 12 mesi, di un risparmio di ben 137 euro sulla rata mensile rispetto a gennaio 2024:

684 euro l’importo della rata media mensile;

l’importo della rata media mensile; 50.000 euro la riduzione del costo del mutuo.

Richiedi un preventivo per il tuo prestito Durata del finanziamento 12 Mesi 15 Mesi 18 Mesi 24 Mesi 30 Mesi 36 Mesi 42 Mesi 48 Mesi 54 Mesi 60 Mesi 66 Mesi 72 Mesi 78 Mesi 84 Mesi 90 Mesi 96 Mesi 108 Mesi 120 Mesi CALCOLA Errore Riprova ad effettuare la richiesta.

Mutui: come abbassare la rata mensile a Gennaio 2024

Con il comparatore di SOStariffe.it, è possibile trovare le offerte più convenienti per attivare un nuovo mutuo o per procedere con la surroga di un mutuo in corso allo scopo di risparmiare sulla rata mensile. Questo tool digitale e gratuito seleziona le migliori proposte sia per un nuovo mutuo, sia per la surroga di un mutuo già in corso al fine di risparmiare sulla rata mensile. Per gli utenti è anche disponibile un servizio di assistenza telefonica gratuita e senza impegno, chiamando il numero verde 800.99.99.95.

Per chi avesse invece già in corso un mutuo, per esempio per l’acquisto della casa, una mossa decisamente conveniente è quella della surroga del mutuo per provare ad abbassare la rata di ogni mese. L’operazione per trovare un’opzione vantaggiosa è semplice e veloce con il comparatore di SOStariffe.it. È sufficiente:

cliccare su “Sostituzione mutuo“;

indicare il tipo di tasso desiderato (fisso o variabile);

inserire il valore del finanziamento da richiedere;

valutare le soluzioni più vantaggiose.

Mutui e risparmio: Fondo Gasparrini e Bonus prima casa Under 36

Un’altra soluzione in aiuto alle famiglie che siano in difficoltà a pagare le rate del mutuo è il ricorso al Fondo Gasparrini o Fondo di solidarietà. Questa agevolazione permette una sospensione del mutuo per un periodo massimo di 18 mesi a condizione che:

si stia pagando un mutuo per la prima casa (inferiore a 250 mila euro);

ci si trovi in difficoltà economiche per una sospensione dal lavoro, o una riduzione dell’orario di lavoro.

Dal 2024, inoltre, ritorna la soglia ISEE di 30.000 euro annui per poter richiedere questa moratoria, dalla quale sono esclusi liberi professionisti, lavoratori autonomi e cooperative edilizie a proprietà indivisa.

Un’altra misura utile è il Bonus prima casa Under 36, che scade i 31 dicembre 2024 e che è un aiuto ai giovani che vogliano comprare la prima casa. Quest’anno non sono più in vigore le agevolazioni fiscali (dall’imposta di registro a quella catastale, per esempio) che erano previste nel 2023.

In sintesi, lo Stato offre garanzie alle banche e alle società finanziarie che erogano mutui fino a un massimo dell’80% del prezzo d’acquisto della prima casa, a patto che il valore dell’immobile non superi i 250.000 euro. Hanno diritto a questa misura gli under 36 con ISEE inferiore ai 40.000 euro e le giovani coppie in cui uno dei due componenti non abbia superato i 35 anni.

Offerte in evidenza Acquista la tua casa Confronta 60 banche con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA

« notizia precedente iPhone 15 Pro con WindTre: le offerte per averlo a rate di Gennaio 2024 notizia successiva »