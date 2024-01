Scopri come verificare la copertura Iliad e sapere se si è raggiunti dalla rete dell'operatore low cost. La copertura è del 99% della popolazione in 4G e di 3mila Comuni in 5G

Iliad al lancio della sua offerta di telefonia mobile in Italia si è appoggiato per buona parte alla rete di WindTre ma nel corso del tempo ha realizzato una infrastruttura proprietaria che gli ha permesso di raggiungere con il suo segnale la quasi totalità della popolazione. Nel 2018 ha poi lanciato la prima offerta 5G a meno di 10 euro al mese e l’anno scorso ha creato la joint venture paritetica Zefiro Net con WindTre per la gestione congiunta delle reti dei due operatori nelle aree meno densamente popolate.

Come verificare la copertura Iliad a gennaio 2024

Verificare la copertura di Iliad Come fare 2G/3G/4G/5G sul sito scorrendo fino in fondo la Home e cliccando sulla voce “Verifica copertura” nella sezione “I tuoi servizi“ 5G su 5G.Iliad.it inserendo il proprio Comune nella barra di ricerca

Esistono vari modi per verificare la copertura di Iliad. L’operatore dichiara di raggiungere in 4G oltre il 99% della territorio italiano. Inoltre la sua rete 5G è disponibile in più di 3mila Comuni. Sul sito di Iliad potete comunque effettuare la verifica scorrendo la Home fino alla sezione “I tuoi servizi” e poi cliccando su “Verifica copertura“. Nella pagina dedicata è presente una mappa multimediale che mostra graficamente la copertura dell’operatore low cost a livello nazionale segnando in rosso le zone raggiunte dalla sua rete. Si può anche selezionare solo la tipologia di tecnologia desiderata tra 2G, 3G, 4G e 5G.

Per quanto riguarda solo le reti di ultima generazione, si può verificare la copertura anche dalla pagina 5G.Iliad.it inserendo il proprio Comune nell’apposita barra di ricerca. In questo caso viene considerata in primis la copertura outdoor mentre per quella indoor l’operatore low cost sottolinea che in alcune aree potrebbero esserci dei problemi di ricezione. Nella stessa pagina è presente poi la lista aggiornata di tutti gli smartphone compatibili con il 5G di Iliad.

Le offerte mobile di Iliad a gennaio 2024

Le offerte mobile di Iliad Minuti, SMS e Gigabyte Costo mensile Giga 100 minuti e SMS illimitati + 100 GB in 4G/4G+ 7,99 €/mese per sempre Giga 150 minuti e SMS illimitati + 150 GB anche in 5G 9,99 €/mese per sempre Dati 300 300 GB in 4G/4G+ 13,99 €/mese per sempre

Iliad dispone di offerte per tutti i gusti senza vincoli né costi nascosti. Le tariffe quindi includono tutti i servizi di base più richiesti come segreteria telefonica, Ti ho chiamato e Hotspot per condividere la connessione con altri dispositivi. Se non siete soddisfatti potete richiedere il recesso dal piano in qualsiasi momento senza costi aggiuntivi o penali. Data l’assenza di rumodulazioni il prezzo e la composizione delle promozione è fisso nel tempo. A gennaio è possibile scegliere tra:

Giga 100

minuti e SMS illimitati

100 GB in 4G/4G+

9 GB per navigare in roaming in Ue

Il prezzo è di 7,99 euro al mese fisso per sempre.

Giga 150

minuti e SMS illimitati

150 GB in 5G in oltre 3.000 Comuni in tutta Italia

in oltre 3.000 Comuni in tutta Italia 11 GB per navigare in roaming in Ue

Il prezzo è di 9,99 euro al mese fisso per sempre.

Dati 300

chiamate a 28 cent al minuto e SMS a 28 cent

300 GB in 4G/4G+

15 GB per navigare in roaming in Ue

Il prezzo è di 13,99 euro al mese fisso per sempre.

Per tutte le offerte di Iliad il contributo per l’attivazione è di 9,99 euro mentre SIM e spedizione sono gratuite. Direttamente sul sito è possibile altrimenti richiedere un’eSIM al costo di 9,99 euro.

Iliad bocca automaticamente la connessione a Internet se avete finito i Gigabyte inclusi nelle sue offerte ma consente di continuare a navigare al costo di 90 cent ogni 100 MB, solo in caso di effettivo utilizzo. Se state pensando di andare all’estero potete invece attivare una delle apposite opzioni disponibili:

5 GB per un mese a 3,99 euro per navigare in Europa

a per navigare in Europa 5 GB per un mese a 4,99 euro per navigare in Svizzera

a per navigare in Svizzera 5 GB per un mese a 4,99 euro per navigare in USA e Canada

Come prevede la delibera 9/23/CONS dell’AGCOM, l’operatore low cost vi mette a disposizione gratuitamente l’app McAfee Safe Family con Parental Control per la protezione dei più piccoli.

Al momento della registrazione sul sito per l’acquisto online della tariffa è possibile richiedere la portabilità gratuita del numero, che verrà completata da Iliad entro un massimo di tre giorni lavorativi. La SIM tradizionale vi verrà spedita direttamente a casa tramite Poste Italiane e consegnata nella cassetta delle lettere entro pochi giorni lavorativi. Non è quindi necessario essere presenti alla consegna. Per l’attivazione dovrete poi effettuare la video identificazione in modo che l’operatore possa verificare l’identità dell’intestatario della SIM. Si tratta di realizzare un breve video in cui si mostrano alcuni documenti di riconoscimento. Vi serviranno in tutto meno di tre minuti.

Se avete attivato Giga 150 o qualsiasi altra offerta di Iliad da 9,99 euro al mese con pagamento automatico su conto corrente o carta di credito potete attivare la sua offerta Internet Casa con uno sconto di 5 euro al mese:

IliadBox

connessione senza limiti fino a 5 Gbps in download e 700 Mbps in upload in FTTH EPON (suddivisi tra Wi-Fi e porte Ethernet) o fino a 2,5 Gbps in download e 500 Mbps in upload in FTTH GPON

chiamate illimitate anche verso 60 destinazioni all’estero

attivazione inclusa

modem IliadBox con supporto al Wi-Fi di ultima generazione in comodato d’uso gratuito

Il prezzo è di 24,99 euro al mese per sempre o 19,99 euro al mese per sempre per i già clienti mobile. Il contributo per l’installazione della linea è di 39,99 euro. Potete aggiungere fino a 4 Wi-Fi Extender per portare il segnale in ogni angolo della casa (1,99 euro al mese per ogni dispositivo) e la protezione dell’antivirus McAfee Multi Access (2,99 euro al mese).

Le offerte smartphone incluso di Iliad a gennaio 2024

Smartphone disponibili Prezzo a rate con Iliad Prezzo di listino iPhone 15 a partire da 38,76 €/mese per 20 rate con Younited

per 20 rate con Younited a partire da 38,70 €/mese per 24 rate senza interessi con Findomestic

per 24 rate senza interessi con Findomestic fino a 204 euro di risparmio 979 € iPhone 15 Plus a partire da 45,02 €/mese per 20 rate con Younited

per 20 rate con Younited a partire da 44,95 €/mese per 24 rate senza interessi con Findomestic

per 24 rate senza interessi con Findomestic fino a 229 euro di risparmio 1.129 € iPhone 15 Pro a partire da 49,61 €/mese per 20 rate con Younited

per 20 rate con Younited a partire da 49,54 €/mese per 24 rate senza interessi con Findomestic

per 24 rate senza interessi con Findomestic fino a 247 euro di risparmio 1.239 € iPhone 15 Pro Max a partire da 60,04 €/mese per 20 rate con Younited

per 20 rate con Younited a partire da 59,95 €/mese per 24 rate senza interessi con Findomestic

per 24 rate senza interessi con Findomestic fino a 289 euro di risparmio 1.489 €

Nota: i prezzi si riferiscono al taglio base da 128 GB (256 GB per il Pro Max)

Iliad permette di abbinare a qualsiasi sua offerta anche l’acquisto di iPhone 15 a rate senza anticipo potendo scegliere tra due diverse forme di pagamento:

finanziamento Findomestic a tasso zero e anticipo zero (salvo approvazione) e rateizzazione in 12 o 24 mesi

(salvo approvazione) e rateizzazione in 12 o 24 mesi finanziamento Younited ad anticipo zero (TAN 3,92% e TAEG 3,99%, salvo approvazione) e rateizzazione in 12 o 20 mesi con la promessa di restituire il telefono alla fine del pagamento. Altrimenti, potete dare in permuta un vecchio iPhone, Apple Watch o MacBook per ricevere uno sconto fino a 825 euro per iPhone 15 Pro

La spedizione è gratuita e verrà completata in pochi giorni lavorativi. In caso di passaggio ad altro operatore o recesso anticipato dovrete comunque corrispondere a Iliad tutte le rate residue continuando con la rateizzazione o in un’unica soluzione senza penali in qualsiasi momento facendone richiesta nell’Area Personale. Entro 14 giorni dalla consegna è possibile esercitare il diritto di ripensamento e risconsegnare il telefono all’operatore senza costi aggiuntivi insieme a tutti gli accessori contenuti nella confezione.

