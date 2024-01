iPhone 15 è stato presentato lo scorso settembre e come le generazioni di smartphone precedenti di Apple è disponibile anche nella versione Pro. Rispetto al modello base si differenzia per una scocca in vetro e titanio, schermo fino a 6,7″, processore proprietario A17 Pro di ultima generazione e una fotocamera da 48 Megapixel oltre a teleobiettivo 2x e ultra-grandangolo.

iPhone 15 Pro WindTre: le offerte per averlo a rate di gennaio 2024

Smartphone disponibili Prezzo a rate con WindTre Prezzo di listino iPhone 15 a partire da 18,99 €/mese per 30 mesi

per 30 mesi 129,99 € di anticipo

fino a 170 € di risparmio 979 € iPhone 15 Plus a partire da 23,99 €/mese per 30 mesi

per 30 mesi 139,99 € di anticipo

fino a 180 € di risparmio 1.129 € iPhone 15 Pro a partire da 23,99 €/mese per 30 mesi

per 30 mesi 249,99 € di anticipo

fino a 170 € di risparmio 1.239 € iPhone 15 Pro Max a partire da 28,99 €/mese per 30 mesi

per 30 mesi 369,99 € di anticipo

fino a 160 € di risparmio 1.489 €

Nota: i prezzi si riferiscono al taglio base da 128 GB (256 GB per iPhone 15 Pro Max)

Con WindTre potete acquistare uno smartphone a rate associandolo a qualsiasi offerta mobile dell’operatore. iPhone 15 Pro viene proposto al prezzo di partenza di 23,99 euro al mese con rateizzazione di 30 mesi (ma è possibile richiedere anche quella in 24 mesi) più 249,99 euro di anticipo. Dovrete poi aggiungere un costo di attivazione per le rate di 6,99 euro una tantum. Grazie al servizio Smartphone Reload exChange potete dare in permuta un vecchio cellulare per ricevere un buono acquisto fino a 800 euro che vi verrà addebitato direttamente sul conto corrente. Potrete poi ritirare comodamente il vostro telefono in un negozio di WindTre.

Una delle migliori offerte per avere iPhone 15 Pro al prezzo più basso è Protect Unlimited 5G Reload exChange con Easy Pay che include minuti illimitati e 200 SMS più Giga illimitati in 5G alla massima velocità con Priority Access. L’offerta costa 29,99 euro al mese ed è disponibile solo per chi dà in permuta un vecchio telefono. Non è previsto un contributo per l’attivazione mentre la SIM costa 10 euro.

Super Fibra Unlimited Dettagli Navigazione fino a 2,5 Gbps in download in FTTH Chiamate illimitate Costo mensile 24,99 €/mese o 22,99 €/mese per i già clienti mobile Attivazione 39,99 €

Vi ricordiamo che i clienti di WindTre per la telefonia mobile possono accedere alla sua offerta Internet Casa con uno sconto di 4 euro al mese. L’operatore vi propone una connessione in fibra FTTH (Fiber to the Home) alla massima velocità in tutte le principali città italiane. In alternativa si può attivare un collegamento in fibra misto rame o FTTC (Fiber to the Cabinet) fino a 300 Mbps in download in base alla distanza tra la vostra abitazione e la cabina stradale. Potete verificare gratis la copertura su SOStariffe.it.

Super Fibra Unlimited

navigazione senza limiti fino a 2,5 Gbps in download in FTTH

chiamate illimitate

modem Wi-Fi 6 incluso

Giga illimitati fino a 3 SIM della famiglia

Il prezzo è di 24,99 euro al mese o 22,99 euro al mese senza chiamate incluse ma con 12 mesi di Amazon Prime per i già clienti mobile. Il contributo per l’attivazione è di 39,99 euro o 49,99 euro per le Aree Bianche.

