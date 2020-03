Super Rete Wind Tre: che cosa è, costi e attivazione

Questa settimana è iniziata con il debutto ufficiale del nuovo brand WINDTRE, il marchio unico che va a sostituire Wind e Tre che, dopo la fusione avvenuta alcuni anni fa, compiono si uniscono per dar vita d un nuovo brand unico. Il nuovo operatore può contare su di una rete mobile in costante espansione che, oltre ad una copertura capillare del territorio nazionale, permette ai clienti di accedere alla rete 4.5G ed è pronta ad offrire anche l’accesso al 5G. Ecco tutto quello che c’è da sapere sulla nuova rete di WINDTRE.

WINDTRE è il nuovo brand unico nato dalla fusione tra Wind e Tre e attivo sul mercato di telefonia mobile italiano a partire dal mese di marzo 2020. I clienti WINDTRE possono sfruttare la “Super Rete” dell’operatore che offre ottime prestazioni grazie anche al lungo processo di integrazione delle reti mobili di Wind e Tre, iniziato qualche anno fa subito dopo la fusione dei due operatori e conclusioni con la creazione della nuova rete mobile che il provider definisce come “Top Quality Network”.

Chi ha attivato una delle nuove offerte WINDTRE, oppure chi aveva già attivato in passato un’offerta mobile Wind o Tre, può sfruttare oggi una rete mobile in grado di garantire la possibilità di sfruttare il 4.5G. Da notare, inoltre, che la rete WINDTRE è “5G Ready” ed è, quindi, pronta ad offrire ai clienti dell’operatore l’accesso al nuovo standard di connettività in mobilità, disponibile per ora solo in modo molto limitato in Italia con una copertura destinata a crescere in misura significativa nei prossimi anni.

La rete mobile di WINDTRE, come evidenzia lo stesso operatore tramite il suo sito ufficiale, è stata testate dalla società tedesca umlaut che, nel corso dell’ultimo trimestre dello scorso anno, ha evidenziato il livello prestazionale medio garantito dalla rete mobile del nuovo brand unico che, attualmente, è il leader del settore di telefonia mobile con oltre il 30% di quota di mercato per quanto riguarda le SIM “human”.

I dati raccolti da umlaut evidenziano le seguenti caratteristiche della rete WINDTRE:

velocità in download media di 79,4 Mbps con un trend di netta crescita rispetto al passato sia per quanto riguarda l’affidabilità del download (98,8%) che per il valore medio rilevato che risultava pari a circa 60 Mbps sul finire del 2018

velocità in upload media di 31,8 Mbps con un trend di netta crescita rispetto al passato sia per quanto riguarda l’affidabilità dell’upload (99,4%) che per il valore medio rilevato che risultava pari a circa 26 Mbps sul finire del 2018

affidabilità del servizio voce (percentuale di successo della chiamata nelle aree urbane) pari a 99.1%, in crescita di quasi 2 punti percentuale rispetto ai dati raccolti nel corso dell’anno precedente

affidabilità della navigazione web pari al 99.2%

affidabilità dello streaming video tramite YouTube pari al 98.1%

La rete di WINDTRE è “5G Ready” e il nuovo standard di connessioni mobili sarà disponibile per tutti i clienti dell’operatore nel corso del 2020. Per accedere alla rete 5G sarà sufficiente avere un’offerta “5G Ready”, come ad esempio la tariffa Unlimited con minuti, SMS e Giga illimitati a 29,90 Euro al mese, ed uno smartphone abilitato all’accesso alla rete 5G (il numero di dispositivi in grado di accedere alla rete 5G è in costante espansione in questi mesi). Inizialmente, il 5G sarà limitato a poche aree del Paese ma progressivamente la copertura garantita dalla nuova rete mobile sarà pressoché totale.

WINDTRE: le prime offerte per sfruttare la “Super Rete”

Il debutto ufficiale sul mercato di telefonia mobile di WINDTRE è avvenuto con il lancio di una vasta gamma di offerte per smartphone in grado di soddisfare al massimo le esigenze di tutta la clientela. Il listino di offerte WINDTRE è molto articolato ed include diverse soluzioni particolarmente vantaggiose.

Tra le principali tariffe dell’operatore troviamo Large, una tariffa “tutto compreso” che potrebbe rappresentare un’opzione ottima per molti clienti. Quest’offerta include le seguenti caratteristiche:

minuti illimitati verso tutti i fissi e mobili nazionali

200 SMS ogni mese verso tutti i mobili nazionali

20 GB di traffico dati sotto rete WINDTRE che diventano 40 GB in caso di attivazione dell’offerta con Easy Pay, ovvero con pagamento tramite carta di credito o conto corrente invece che addebito su credito residuo

Large di WINDTRE presenta un costo periodico di 14,99 Euro al mese. Da notare, inoltre, che la SIM ha un costo di 10 Euro una tantum mentre l’attivazione è completamente gratuita per chi sceglie di attivare l’offerta direttamente online. Da notare, inoltre, che con l’attivazione online la SIM WINDTRE verrà recapitata direttamente all’indirizzo fornito dal cliente senza alcun costo aggiuntivo.

Attiva WINDTRE Large

WINDTRE propone ai suoi clienti anche diverse altre offerte per smartphone per sfruttare la Super Rete. Ecco alcuni esempi:

XLarge: minuti illimitati, 200 SMS e 60 GB a 16,99 Euro al mese

minuti illimitati, 200 SMS e 60 GB a 16,99 Euro al mese Unlimited: minuti, SMS e Giga illimitati (anche in 5G quando la rete sarà disponibile) a 29,99 Euro al mese

minuti, SMS e Giga illimitati (anche in 5G quando la rete sarà disponibile) a 29,99 Euro al mese Student (per Under 20): minuti ed SMS illimitati e 80 GB a 9,99 Euro al mese

(per Under 20): minuti ed SMS illimitati e 80 GB a 9,99 Euro al mese Young (per Under 30): minuti ed SMS illimitati e 80 GB a 11,99 Euro al mese

Attivando un’offerta mobile è possibile acquistare anche uno smartphone a rate scegliendo tra i tanti modelli inclusi nel listino dell’operatore. L’acquisto a rate presenta la formula tradizione che permette di dilazionare il pagamento in 30 mesi (ottenendo uno sconto significativo su prezzo di listino). Per alcuni modelli è previsto un anticipo da versare al momento dell’acquisto.

I clienti WINDTRE possono aderire, in modo completamente gratuito, al programma fedeltà Winday che offre regali e vantaggi costanti agli iscritti. Direttamente tramite l’app WINDTRE, infatti, è possibile ottenere buoni sconto, coupon e tanti altri bonus, come la partecipazione a concorsi premio, ogni giorno e senza alcun costo aggiuntivo per i clienti.

E’ possibile sfruttare la Super Rete di WINDTRE anche attivando un abbonamento di linea fissa. L’operatore propone, infatti, l’abbonamento Super Fibra che presenta le seguenti caratteristiche:

linea telefonica con chiamate gratis verso tutti i fissi e mobili nazionali e verso i fissi internazionali di Europa Occidentale, USA e Canada

connessione illimitata tramite rete in fibra ottica FTTH sino a 1000 Mega oppure tramite rete in fibra mista FTTC, sino a 200 Mega, o ancora tramite rete ADSL, sino a 20 Mega

Giga illimitati sulla propria SIM WINDTRE con un’offerta dati già attiva senza alcun costo aggiuntivo

possibilità di attivare una SIM WINDTRE con minuti e Giga illimitati a 9,99 Euro

canone mensile di 19,99 Euro

contributo di attivazione di 5 Euro per 24 mesi già incluso nel canone

modem Wi-Fi in vendita abbinata a 5,99 Euro al mese (la spesa complessiva è 25,98 Euro)

Per attivare l’offerta Internet casa di WINDTRE è sufficiente affidarsi ad una rapida procedura online, disponibile dal sito dell’operatore cliccando sul box qui di sotto ed effettuando la verifica della copertura.

Attiva Super Fibra di WINDTRE