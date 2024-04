Spegnimento riscaldamento 2024, con l’Italia suddivisa in sei differenti zone climatiche e con date diverse. Chi non rispetta le regole rischia multe salate fino a 3.000 euro. Scopri anche le offerte gas di aprile 2024 su SOStariffe.it .

Da quando scatta lo spegnimento riscaldamento 2024? L’Italia è stata suddivisa in sei diverse zone climatiche che prevedono lo spegnimento dei termosifoni dalla metà di marzo alla metà di aprile. Tanto che ci sono aree della Penisola in cui i caloriferi sono già spenti (soprattutto al Sud) e altre in cui le caldaie continua a funzionare anche se ancora per pochi giorni. Chi trasgredisce le date stabilite per legge può incorrere in sanzioni che variano da un minimo di 500 euro a un importo massimo di 3.000 euro.

C’è inoltre da osservare che, sebbene la stagione dei riscaldamenti sia ormai prossima per essere archiviata, il risparmio in bolletta non va mai in vacanza. E se sei un cliente domestico alla ricerca di un’offerta gas vantaggiosa un aiuto arriva dai fornitori energetici del Mercato Libero. Per conoscere le varie alternative c’è il comparatore di SOStariffe.it, che seleziona le migliori proposte dei partner ad aprile 2024. Per saperne di più, puoi cliccare sul pulsante verde qui di seguito:

CONFRONTA LE offerte GAS »

Chi volesse avere subito una stima del proprio consumo annuale di metano e una carrellata delle offerte più convenienti parametrate su quel profilo di consumo, può utilizzare il widget qui sotto:

Controlla i tuoi consumi e scopri il risparmio Per quali scopi utilizzi il gas? Acqua calda Cottura Riscaldamento CONFRONTA Errore Riprova ad effettuare la richiesta.

Spegnimento riscaldamento 2024: calendario e zone climatiche

SPEGNIMENTO RISCALDAMENTO 2024 IN ITALIA 1 Non c’è una data unica e nazionale per lo spegnimento dei termosifoni 2 Ci sono date differenti sulla base delle 6 zone climatiche in cui l’Italia è stata suddivisa 3 Questo il calendario 2024: 15 marzo zona A

31 marzo zona B

31 marzo zona C

15 aprile zona D

15 aprile zona E

nessun limite zona F 4 Chi non rispetta queste date rischia multe salate che vanno da un minimo di 500 € a un massimo di 3.000 €

L’Italia è stata suddivisa in sei differenti zone climatiche per l’accensione e lo spegnimento del riscaldamento. Questa ripartizione della nostra Penisola è stabilita dal Decreto del Presidente della Repubblica 412 del 1993. Questo testo fissa anche il numero massimo di ore al giorno in cui gli impianti possono rimanere accesi. Qui di seguito, in dettaglio, ecco quali sono le date città per città e provincia per provincia per lo spegnimento dei termosifoni:

venerdì 15 marzo 2024 per la zona A : comuni di Lampedusa, Linosa e Porto Empedocle;

: comuni di Lampedusa, Linosa e Porto Empedocle; domenica 31 marzo 2024 per la zona B : province di Agrigento, Catania, Crotone, Messina, Palermo, Reggio Calabria, Siracusa e Trapani;

: province di Agrigento, Catania, Crotone, Messina, Palermo, Reggio Calabria, Siracusa e Trapani; domenica 31 marzo 2024 per la zona C : province di Imperia, Latina, Bari, Benevento, Brindisi, Cagliari, Caserta, Catanzaro, Cosenza, Lecce, Napoli, Oristano, Ragusa, Salerno, Sassari, Taranto;

: province di Imperia, Latina, Bari, Benevento, Brindisi, Cagliari, Caserta, Catanzaro, Cosenza, Lecce, Napoli, Oristano, Ragusa, Salerno, Sassari, Taranto; lunedì 15 aprile 2024 per la zona D : province di Genova, La Spezia, Savona, Forlì, Ancona, Ascoli Piceno, Firenze, Grosseto, Livorno, Lucca, Macerata, Massa Carrara, Pesaro, Pisa, Pistoia, Prato, Roma, Siena, Terni, Viterbo, Avellino, Caltanissetta, Chieti, Foggia, Isernia, Matera, Nuoro, Pescara, Teramo, Vibo Valentia;

: province di Genova, La Spezia, Savona, Forlì, Ancona, Ascoli Piceno, Firenze, Grosseto, Livorno, Lucca, Macerata, Massa Carrara, Pesaro, Pisa, Pistoia, Prato, Roma, Siena, Terni, Viterbo, Avellino, Caltanissetta, Chieti, Foggia, Isernia, Matera, Nuoro, Pescara, Teramo, Vibo Valentia; lunedì 15 aprile 2024 per la zona E : province di Alessandria, Aosta, Asti, Bergamo, Biella, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Milano, Novara, Padova, Pavia, Sondrio, Torino, Varese, Verbania, Vercelli, Bologna, Bolzano, Ferrara, Gorizia, Modena, Parma, Piacenza, Pordenone, Ravenna, Reggio Emilia, Rimini, Rovigo, Treviso, Trieste, Udine, Venezia, Verona, Vicenza, Arezzo, Perugia, Frosinone, Rieti, Campobasso, Enna, L’Aquila e Potenza;

: province di Alessandria, Aosta, Asti, Bergamo, Biella, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Milano, Novara, Padova, Pavia, Sondrio, Torino, Varese, Verbania, Vercelli, Bologna, Bolzano, Ferrara, Gorizia, Modena, Parma, Piacenza, Pordenone, Ravenna, Reggio Emilia, Rimini, Rovigo, Treviso, Trieste, Udine, Venezia, Verona, Vicenza, Arezzo, Perugia, Frosinone, Rieti, Campobasso, Enna, L’Aquila e Potenza; nessuna limitazione prevista per la zona F: province di Cuneo, Belluno e Trento.

Risparmiare in bolletta: scopri le offerte gas del Mercato Libero ad Aprile 2024

C’è da sottolineare che lo spegnimento riscaldamento è una mossa per contrastare il caro bolletta. Infatti, la mancata accensione dei caloriferi riduce i consumi totali di gas naturale per una fornitura domestica, riducendo di conseguenza anche gli importi in fattura.

Grazie al comparatore di SOStariffe.it puoi scoprire il ventaglio di offerte del Mercato libero che propongono un basso costo metano al metro cubo e individuare quelle più vantaggiose tra i partner (in termini di servizi offerti e prezzo) ad aprile 2024.

Digitale e gratuito, questo strumento aiuta i clienti domestici a confrontare le promozioni gas attualmente disponibili tra i partner di SOStariffe.it e a scegliere (sulla base dei propri consumi reali) quella maggiormente “cucita” sulle possibilità di spesa e fabbisogno energetico della propria famiglia.

Offerte in evidenza A2A Easy Gas 1.430,15 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Pulsee Gas Relax Index 1.492,66 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Next Energy Sunlight Gas Dual 1.515,89 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Risparmio calcolato rispetto al Servizio di Tutela.