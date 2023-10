Acquistare uno smartphone a rate con Iliad diventa più facile: l’operatore di telefonia mobile, infatti, ha annunciato una nuova collaborazione con Findomestic Banca e ora mette a disposizione dei suoi clienti la possibilità di acquistare un nuovo smartphone con un finanziamento a Tasso Zero, senza anticipo e con possibilità di dilazionare il costo del dispositivo in 12 o 24 rate mensili . Vediamo i dettagli completi in merito.

Smartphone a rate con Iliad: arriva il tasso zero Findomestic a ottobre 2023

Si rinnovano le offerte Iliad. Questa volta non c’è una nuova tariffa limited edition da segnalare ma un nuovo servizio a cui nuovi e già clienti dell’operatore possono aderire. Iliad, infatti, ha annunciato una collaborazione con Findomestic Banca che permetterà l’acquisto di smartphone con un finanziamento a Tasso Zero.

La nuova promozione è valida anche per i nuovi clienti che passano a Iliad. Per scegliere l’offerta da attivare e completare il passaggio all’operatore direttamente online, con o senza portabilità del numero, è possibile accedere al comparatore di SOStariffe.it, tramite il link riportato qui di sotto.

Scopri qui le offerte Iliad »

iPhone a rate con Iliad: ora c’è il finanziamento a Tasso Zero Findomestic

3 COSE DA SAPERE SULL’ACQUISTO DI IPHONE A RATE CON ILIAD 1. Ora è possibile sfruttare il finanziamento a Tasso Zero e anticipo zero con Findomestic Banca 2. Resta disponibile anche il finanziamento Younited Pay 3. Sono acquistabili diversi modelli di iPhone, tra cui i nuovi iPhone 15

La collaborazione tra Iliad e Findomestic consentirà l’acquisto di un nuovo smartphone a rate. Iliad mette a disposizione dei suoi clienti diversi modelli di iPhone, compresi i nuovi iPhone 15, acquistabili sia in un’unica soluzione che con finanziamento Findomestic. Tale finanziamento prevede:

anticipo zero

Tasso Zero

Possibilità di scegliere tra 12 o 24 rate mensili

La procedura di attivazione del finanziamento Findomestic per l’acquisto di un nuovo smartphone Iliad avviene direttamente online, tramite il sito dell’operatore. Lo smartphone scelto sarà poi spedito a casa dell’utente, nel giro di pochi giorni lavorativi.

A disposizione degli utenti ci sono anche altre due possibilità per l’acquisto di un nuovo iPhone:

acquisto in un’unica soluzione

acquisto con finanziamento Younited Pay con anticipo zero, possibilità di scegliere tra 12 e 20 mesi e di ridurre la rata restituendo un dispositivo Apple

Gli iPhone da comprare a rate con Iliad

Per acquistare uno smartphone a rate con Iliad è possibile puntare su uno dei seguenti modelli:

iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max

iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max

iPhone 13, iPhone 13 Mini

iPhone 12

iPhone 11

In tabella, qui di sotto, vengono riepilogati i costi dei nuovi iPhone 15 con Findomestic e Younited Pay (in questo caso, i prezzi indicati sono relativi alla promozione che garantisce uno sconto nel caso in cui il cliente si impegni a restituire lo smartphone a fine finanziamento)

MODELLO FINDOMESTIC YOUNITED PAY iPhone 15 81,58 €/mese per 12 mesi

40,79 €/mese per 24 mesi 61,19 €/mese per 12 mesi

39,15 €/mese per 20 mesi iPhone 15 Plus 94,08 €/mese per 12 mesi

47,04 €/mese per 24 mesi 70,56 €/mese per 12 mesi

45,16 €/mese per 20 mesi iPhone 15 Pro 103,25 €/mese per 12 mesi

51,62 €/mese per 24 mesi 77,44 €/mese per 12 mesi

49,56 €/mese per 20 mesi iPhone 15 Pro Max 124,08 €/mese per 12 mesi

62,04 €/mese per 24 mesi 93,06 €/mese per 12 mesi

59,56 €/mese per 20 mesi

Le offerte per passare a Iliad a ottobre 2023

Il listino di offerte Iliad è particolarmente ricco di opzioni. Tra le principali tariffe da considerare troviamo Giga 100. La tariffa in questione include:

minuti e SMS illimitati verso tutti in Italia

minuti illimitati dall’Italia verso oltre 60 destinazioni internazionali

100 GB in 4G

Giga 100 ha un costo di 7,99 euro al mese, con un contributo di attivazione di 9,99 euro una tantum. L’offerta è attivabile sia con portabilità del numero, da qualsiasi operatore, che richiedendo un nuovo numero di cellulare.

Attiva qui Giga 100 »

C’è poi Giga 150. La promozione in questione include:

minuti e SMS illimitati verso tutti in Italia

minuti illimitati dall’Italia verso oltre 60 destinazioni internazionali

150 GB in 4G e 5G

Giga 150 di Iliad prevede un costo di 9,99 euro al mese, con un contributo di attivazione di 9,99 euro una tantum. L’offerta è disponibile con o senza portabilità del numero. Per richiedere l’attivazione della promozione è possibile seguire il link riportato qui di sotto.

Attiva qui Giga 150 »

Da valutare anche l’offerta “solo dati” di Iliad. Si tratta Dati 300. Questa tariffa include:

minuti e SMS a consumo

300 GB in 4G

Dati 300 costa 13,99 euro al mese, con un contributo di attivazione di 9,99 euro una tantum,

Attiva qui Dati 300 »

Offerte in evidenza Giga 100 7.99 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Flash 150 9.99 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Dati 300 13.99 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA

« notizia precedente Prezzi in aumento sul mercato energia ma il risparmio rispetto al 2022 è netto notizia successiva »