In 9 ore, oltre 213 mila nuovi voucher richiesti e budget esaurito. Le cifre del click day per il bonus trasporti del 1° ottobre 2023 e come beneficiare di eventuali fondi residui che saranno messi a disposizione a novembre 2023 su SOStariffe.it .

Bonus trasporti da record. Il click day del 1° ottobre 2023 ha registrato numeri da primato: nell’arco di 9 ore (dalle 8 alle 17 circa), sono stati richiesti 213.280 nuovi voucher (400 al minuto) ed è stata esaurita una dotazione finanziaria di oltre 12,22 milioni di euro.

Bonus trasporti: 400 voucher al minuto nel click day di Ottobre 2023

LE DOMANDE LE RISPOSTE Quanti sono i voucher richiesti il 1° ottobre 2023? Ne sono stati richiesti 213.280, circa 400 al minuto A quanto ammontano i fondi andati esauriti? È terminato un budget da 12,22 milioni di euro In quanto tempo è stato disattivata la piattaforma per esaurimento delle risorse disponibili? La piattaforma bonustrasporti.lavoro.gov.it è stata attiva 9 ore, dalle 8 alle 17 dell’1 ottobre 2023 Quanti utenti si sono registrati? Hanno effettuato il login al sito 857.594 utenti È ancora possibile fare richiesta per il bonus trasporti? No, il prossimo click day scatterà a novembre 2023, quando saranno messi a disposizione gli eventuali fondi residui ricavati dal mancato utilizzo dei bonus di ottobre 2023

Il ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha reso noto che, in occasione del click day del 1° ottobre 2023, sono stati 213.280 i voucher richiesti, per una spesa di oltre 12,22 milioni di euro. Questa dotazione finanziaria, andata esaurita in 9 ore (dalle 8 alle 17), è stata coperta sia dalla somma dei fondi residui generati dal mancato utilizzo dei bonus richiesti a settembre 2023 (221.775 euro) sia dai 12 milioni di euro stanziati dal decreto 29 settembre 2023, n. 131, entrato in vigore sabato 30 settembre.

Una volta terminato il budget a disposizione del bonus trasporti, la piattaforma online bonustrasporti.lavoro.gov.it è stata disattivata. Tornerà ad accogliere le richieste dei cittadini per il bonus trasporti a novembre 2023.

Sempre nell’arco del click day del 1° ottobre 2023, sono stati 857.594 gli utenti che hanno effettuato la procedura di login alla piattaforma.

Allargando le cifre dell’agevolazione statale agli ultimi 6 mesi (quando è stata attivata la piattaforma tramite cui chiedere il bonus) sono stati distribuiti 108.769.318,26 euro, per un controvalore di 2.134.354 di bonus emessi.

E ancora: il bonus ha molto appeal tra i giovani (oltre la metà dei beneficiari è under 30, il 57,2%). In cima alla top 20 delle imprese di trasporto per le quali è stato possibile richiedere il bonus trasporti c’è Trenitalia con 417.554 voucher emessi.

Bonus trasporti: cos’è e come si richiede il voucher

COSA SAPERE SUL BONUS TRASPORTI 1 È un’agevolazione per l’acquisto di un abbonamento ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale, interregionale ovvero di trasporto ferroviario nazionale 2 Il valore del buono non può superare l’importo di 60 euro 3 Il buono è riconosciuto alle persone fisiche che, nel 2022, hanno conseguito un reddito non superiore a 20mila€

Ricordiamo che il bonus trasporti è l’agevolazione che consente a studenti, lavoratori, pensionati e cittadini con un reddito non superiore a 20 mila euro (nel 2022) di risparmiare sull’acquisto di abbonamenti per i mezzi pubblici.

Il bonus consiste in un contributo fino a 60 euro (il valore effettivo è determinato in base all’importo dell’abbonamento annuale o mensile che si intende acquistare) ed è valido per l’acquisto di un solo abbonamento annuale o mensile di trasporto pubblico locale, regionale, interregionale o di trasporto ferroviario nazionale. Sono esclusi i servizi di prima classe, executive, premium e simili.

Ora che la piattaforma online per richiedere il bonus è stata disattivata, è necessario attendere il 1° novembre 2023, quando, una volta verificato l’effettivo utilizzo dei bonus di ottobre 2023, saranno messi a disposizione gli eventuali fondi residui.

Sulla piattaforma bonustrasporti.lavoro.gov.it si può accedere unicamente con le seguenti modalità:

con credenziali Spid di II livello;

con Carta di identità elettronica (Cie).

È bene segnalare che, in fase di compilazione della domanda online, non è necessario l’ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente). Basta solo autocertificare (spuntando un’apposita casella) di essere al di sotto della soglia di reddito dei 20 mila euro nel 2022. Per ogni accesso, è possibile presentare una sola domanda, per sé o per un figlio minore a carico.

