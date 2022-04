Sky e stop al digitale terrestre: cosa cambia da Aprile 2022

Offerte in evidenza Prova Sky Q 9,00 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Prova Sky Q 9,00 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Sky Calcio 19,90 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA

Da settimana scorsa l’offerta Sky sul digitale terrestre non è più attiva. La pay TV da venerdì 1° aprile 2022 ha ufficialmente sospeso la promozione. La notizia dello Sky stop al digitale terrestre era già nota da tempo ma cosa cambia per chi nei mesi scorsi ha seguito i suoi programmi preferiti di Sky sul digitale terrestre? L’azienda con l’avvento del nuovo standard DVB-T2 ha scelto di adottare una nuova tecnologia che combina quella classica a Internet per offrire un servizio migliore in termini di qualità dell’immagine e scelta di canali. Fino al 31 marzo era possibile richiedere il recesso senza alcun costo aggiuntivo. Oggi per continuare a seguire i programmi di Sky si deve necessariamente attivare l’offerta Sky Q via Internet o satellitare.

“Nell’ambito del progressivo passaggio dei servizi Sky su digitale terrestre – si legge sul sito della pay TV – ad una nuova soluzione tecnologica che combina il digitale terrestre e Internet, la tua attuale offerta Sky sul digitale terrestre non sarà più disponibile a partite da 1° aprile 2022. Hai la possibilità di recedere, in qualsiasi momento, fino al 31 marzo 2022 dal Contratto di Abbonamento Sky sul digitale terrestre, senza né costi né spese, con una delle seguenti modalità: chiamando il numero 02.917171 e selezionando Fatture e Pagamenti – Variazioni contratto – Recesso, compilando il web-form (accedendo all’area riservata sul sito sky.it), andando in un punto vendita Sky oppure inviando una PEC all’indirizzo servizioclientisky@pec.skytv.it o una raccomandata a.r. all’indirizzo SKY ITALIA – CASELLA POSTALE 13057 – 20141 MILANO“.

“Ti ricordiamo che, se vuoi continuare a seguire i tuoi canali Sky preferiti, – continua la nota – potrai farlo passando a Sky Q via Internet o via satellite, disponibile per te senza costi di attivazione e con un’offerta dedicata“. Per ricevere ulteriori promozioni sulla proposta ad hoc per gli ormai ex clienti Sky su digitale terrestre potete chiamare il numero verde 800922305.

Sky stop al digitale terrestre: le offerte di aprile

IL decoder Sky Q non prevede l’installazione della parabola ed è compatibile con lo standard digitale terrestre DVB T2 HEVC. Non serve l’intervento di un tecnico, basta collegarlo a Internet via Wi-Fi o cavo Internet. Il dispositivo consente di controllare il televisore con i comandi vocali e registrare fino a 3 programmi in contemporanea. Nel pacchetto sono compresi anche una memoria da 1 TB, tutti i canali del digitale terrestre, modalità on demand e la possibilità di accedere ad app come Netflix, DAZN, Disney+, Mediaset Play, YouTube e Spotify direttamente dall’hub dedicato. La consegna è gratuita invece di 49 euro.

Per vedere su Sky Q i canali del digitale terrestre in chiaro si deve collegare il decoder all’attenna terrestre dalla porta RF IN ed eseguire la ricerca dei canali nella sezione Impostazioni > Digitale Terrestre. Per guardare i contenuti con Sky Q via Internet serve una connessione Internet in ADSL, FTTH o FTTC da almeno 10 Mbps in download.

Con l’app Sky Go si può accedere poi anche da mobile (smartphone e tablet) ai contenuti di Sky in streaming e on demand.

Con Prova Sky Q (via Internet) al costo di 9,99 euro potete avere per 30 giorni senza rinnovo automatico:

Sky TV con film, serie TV, programmi, documentari e news

Netflix piano standard

Sky Cinema con film per tutta la famiglia e Sky Original

Sky Sport con Champions League, Europa League, F1, MotoGP e fino a 5 partite di Premier League

Sky Kids con contenuti per i bambini

Sky Calcio con 3 partite di Serie A per turno, Serie BKT e le migliori partite di Premier League, Bundesliga e Ligue 1

Prova Sky Q »

In alternativa sono disponibili una serie di abbonamenti pre-confenzionati:

1. Sky TV + Netflix a 19,90 euro al mese per 18 mesi con Sky Smart. Attivazione a partire da 9 euro con Sky Q via Internet o 29 euro per Sky Q via satellite.

Sky TV – serie TV molto popolari come Hotel Portofino e L’indice della paura oltre a Sky Originals come Il Re. Il pacchetto comprende anche documentari sul mondo animale, sport, storia e scienza (Effetto serra, In compagnia del lupo) insieme show di successo come Italia’s Got Talent, Pechino Express – La rotta dei sultani, Cucine da incubo, Masterchef Italia e le news 24 ore su 24 di Sky TG 24, Sky News, CNBC, BBC e CNN.

Annunci Google

Il piano Netflix incluso è quello standard che offre la visione in HD su due dispositivi in contemporanea.

Attiva Intrattenimento Plus »

2. Sky TV + Cinema a 24,90 euro al mese per 18 mesi con Sky Smart. Attivazione a partire da 9 euro con Sky Q via Internet o 29 euro per Sky Q via satellite.

Sky Cinema – oltre 200 prime visioni l’anno come Ghostbusters Legacy (16 maggio), Diabolik (2 maggio), Baby Boss 2 – Affari di famiglia (11 aprile), The Suicide Squad – Missione suicida (25 aprile) e Venom – La furia di Carnage (16 aprile) oltre a il meglio del cinema italiano e internazionale (Belli ciao, Zlatan, I segni del cuore, Drive my car, Il materiale emotivo, La persona peggiore del mondo e La befana vien di notte II) e 20 film Sky Original (Notre-Dame in fiamme, Eiffel, Omidicio a Los Angeles, C’era una truffa a Hollywood, I delitti del Bar Lume, Lasciarsi un giorno a Roma).

Attiva Sky Cinema »

3. Sky TV + Sport a 30,90 euro al mese per 18 mesi con Sky Smart. Attivazione a partire da 9 euro con Sky Q via Internet o 29 euro per Sky Q via satellite.

Sky Sport – tutta la stagione di Formula 1 e MotoGP con due canali dedicata e copertura di ogni Gran Premio dal giovedì alla domenica, Uefa Champions League con 121 partite su 137 totali, Uefa Europa League e Uefa Conference League (anche su diretta gol), oltre 300 pattite a stagione di NBA, tennis con ATP Masters 1000, Nitto ATP Finals e Wimbledon.

Attiva Sky Sport »

4. Sky TV + Calcio a 19,90 euro al mese per 18 mesi con Sky Smart. Attivazione a partire da 9 euro con Sky Q via Internet o 29 euro per Sky Q via satellite.

Sky Calcio – 3 partite su 10 per turno di Serie A TIM (match del sabato sera alle 20:45, della domenica alle 12:30 e del lunedì alle 20:45), tutte le 380 partite di Serie BTK a stagione con playoff e playout, Serie C 2021-2022 con fino a 8 partite per giornata, le migliori partite di Premier League, Bundesliga e Ligue 1 (300 partite)

Attiva Sky Calcio »

A tutte le offerte è possibile aggiungere ulteriori pacchetti:

Sky Cinema – 10 euro al mese

– 10 euro al mese Sky Calcio – 5 euro al mese

– 5 euro al mese Sky Sport – 16 euro al mese

– 16 euro al mese Sky Kid – 5 euro al mese