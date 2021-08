Rete Fissa Iliad: le novità di agosto 2021

Sembra che presto ci saranno delle novità per quanto riguarda la rete fissa Iliad. La principale novità del mese consiste negli Iliadbox. In questa guida scopriamo insieme cosa sono questi box e quali potrebbero essere le caratteristiche delle promozioni Iliad da attivare in attesa della fibra

Il gestore internet casa e mobile francese ha annunciato ormai da tempo la sua volontà di lanciare anche in Italia le sue offerte rete fissa Iliad. Finora non erano ancora state diffuse informazioni più precise, solo qualche dichiarazione del CEO che prometteva un accelerazione nella realizzazione di queste nuove promozioni e dello sbarco di Iliad tra i gestori in fibra nel Paese.

Secondo le ultime notizie riportate da uno dei siti di riferimento del settore, MondoMobileWeb, nei Corner e negli Store del gestore sono state avviate le installazioni di espositori degli Iliadbox. Questi sono i modem di ultima generazione che i clienti potranno avere scegliendo Iliad come operatore casa. Non sono ancora state diffuse immagini dei Box, ma ci si può fare un’idea delle tecnologie e delle caratteristiche di questi dispositivi guardando quelli già operativi in Francia.

Non c’è ancora la data ufficiale di lancio delle promozioni ma il debutto delle offerte in fibra di Iliad è ormai questione di pochissimi giorni. E questa novità dei Box ne è l’ultima prova.

Iliad Casa, le offerte di rete fissa

Per poter garantire un servizio efficiente anche ai clienti Casa il gestore francese negli scorsi mesi ha stretto un accorso per utilizzare le reti di Open Fiber, la società che si occupa della realizzazione della cablatura delle linee in fibra nel Paese. La rete alla quale potrà accedere quindi chi sottoscrivere le offerte è la FTTH (Fiber to Home) di Iliad.

Da un punto di vista tecnico con questa collaborazione con Open Fiber sarà possibile in futuro accedere alla linea XGS-PON simmetrico in sperimentazione. Questa rete ti consentirà di raggiungere una velocità massima di navigazione fino a 10 Gigabit/s sia in download che in upload. Questa soluzione tecnica si adatterebbe alla perfezione alla Freebox Delta attiva in Francia. Questo dispositivo riesce a gestire una linea in fibra fino a 8 Gigabit/s.

La fibra ottica di questo tipo è ancora disponibile in una parte circoscritta d’Italia, nelle maggiori città e in alcuni comuni. Per potersi presentare al pubblico italiano con una scelta più vasta di proposte e anche con una copertura più ampia, Iliad probabilmente ha atteso di poter aver accesso anche alla FTTC (Fiber to Cabinet).

I clienti che hanno scelto Iliad come gestore mobile sperano che le prossime promozioni Casa riservino loro delle ottime condizioni. Quindi cresce l’attesa per capire se effettivamente nel catalogo ci saranno offerte particolari mobile e casa. Per restare aggiornato puoi utilizzare il comparatore di SOStariffe.it. Uno strumento gratuito e che non ti impegna all’acquisto ma che confronta i piani e ti consente di verificare se le condizioni proposte sono vantaggiose.

Iliad Casa, quale canone?

Non essendo ancora chiare le condizioni e le caratteristiche delle promozioni Iliad in fibra è il caso di guardare un po’ al mercato delle altre offerte internet casa per capire come potrebbero essere le tariffe degli altri gestori.

Nelle promozioni in fibra dei concorrenti sono inclusi in genere:

Internet alla massima velocità (massimo 2.5 Gigabit/s)

modem di nuova generazione

minuti illimitati verso numeri nazionali

Le tariffe dei maggiori operatori casa al momento offrono i servizi domestici con canoni mensili tra i 25 e i 30 euro. In molti sperano però che il gestore riesca di nuovo nell’operazione realizzata con il lancio delle sue promozioni mobile, abbattere i costi e offrire i servizi per la connessione casa.

Assistenza e informazioni

Con Iliad non c’è una vera e propria app che ti permette di gestire le tue offerte, il canale principale da cui puoi operare modifiche o verifiche sulle tue promozioni è il profilo online. Le credenziali e la password per accedere ti vengono fornite dall’operatore quando concludi la sottoscrizione e ti registri per attivare la SIM.

Per sapere a che punto è la tua richiesta e altre informazioni sulla tua offerta hai a disposizione il 177, numero gratuito per parlare con gli addetti. Per essere aggiornato in tempo reale e molto velocemente su contatori e consumi puoi invece scrivere un SMS al 400, il provider ti risponderà che un messaggio in cui sono riassunti tutti i dati più importanti del tuo piano.

C’è anche un canale di Assistenza online, la sezione FAQ ti consente di conoscere molti dettagli e contiene le guide a molte delle procedure del gestore.

Nel frattempo che escano le offerte ufficiali di rete fissa Iliad puoi sempre attivare una delle promozioni mobile di Iliad e sfruttare i servizi anche come connessione casa. L’unica tariffa che non ti offre un buon pacchetto dati è Voce.

Iliad Voce

chiamate e sms senza limiti verso fissi e mobili nazionali

telefonate e messaggi illimitati in roaming UE

40 Mega in 4G in Italia o in UE

Segreteria telefonica

Mi richiami

Segreteria visiva

Avviso di chiamata (se hai il numero occupato)

Blocco numeri nascosti

Inoltro verso segreteria telefonica all’estero

Questa offerta ti costerà solo 4,99 euro al mese e per attivarla avrai bisogno solo del tuo codice fiscale e dei tuoi dati personali e di pagamento. L’attivazione di una delle promozioni del gestore ti costa 9,99 euro.

Giga 40

Il canone di questa soluzione è di 6,99 euro al mese e ti offre:

chiamate e sms senza limiti verso fissi e mobili nazionali

telefonate e messaggi illimitati in roaming UE

40 Giga in 4G o 4G+

4 Giga in UE

1 Giga extra se termini i tuoi dati a 0,99 euro ogni 100 Mega

Con le proposte di Iliad sono inclusi come servizi gratuiti per tutti i clienti anche la segreteria telefonica e visiva, il servizio Mi richiami e l’Avviso di chiamata.

Per attivare questa offerta, o una delle altre promozioni Iliad, dovrai versare un contributo pari a 9,99 euro una tantum quando sottoscrivi il piano.

Giga 80

Un’altra offerta che viene indicata come molto conveniente è la Giga 80 Iliad, in questo caso se ti trovi in una delle città in cui è attivo il 5G potrai accedere alla rete di nuova generazione. Il canone per accedere ai servizi di questa promozione è di 7,99 euro e include:

chiamate e SMS verso numeri nazionali senza limiti

telefonate e messaggi illimitati in roaming UE

chiamate senza limiti anche verso 60 destinazioni straniere

80 Giga per navigare in 5G

5 Giga da usare in UE

Flash 120 Giga

Se hai bisogno di più Giga la tua alternativa è attivare Flash da 9,99 euro al mese. Questo piano comprende:

chiamate e SMS illimitati verso i numeri nazionali

traffico voce e messaggi illimitati in UE

120 Giga per navigare in 5G

6 Giga da usare in UE

minuti verso fissi e mobili in paesi extra UE (compresi Canada e Stati Uniti)

Segreteria telefonica

Mi richiami

Segreteria visiva

Avviso di chiamata (se hai il numero occupato)

Blocco numeri nascosti

Inoltro verso segreteria telefonica all’estero

attivazione 9,99 euro

La nuova rete 5G

Se decidi per Giga 80 o Flash per poter usare la rete 5G di Iliad assicurati innanzitutto di quale sia la copertura di questo servizio di connessione nella tua zona ed è anche importante che tu abbia un dispositivo compatibile con gli standard di navigazione. Con la rete del gestore potrai contare su una velocità massima per il tuo collegamento online di 855 Mega in download e 72 Mega in upload.

Le città in cui è attivo questo nuovo servizio sono: Alessandria, Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Como, Ferrara, Firenze, Genova, La Spezia, Latina, Messina, Milano, Modena, Padova, Perugia, Pesaro, Pescara, Piacenza, Prato, Ravenna, Reggio Calabria, Reggio Emilia, Roma, Torino, Verona e Vicenza.

Entro il 2024 il provider ha in previsione di riuscire a portare questo servizio in tutta Iliad grazie al lavoro di costruzione della propria rete di infrastrutture di proprietà. Per adesso chi attiva un’offerta Iliad conta sulla linea WindTre come ponte per il proprio collegamento.

Promozioni smartphone incluso

Come dicevamo, se si passa ad un nuovo standard di connessione che riduce notevolmente i tempi necessari per scambiare pacchetti dati è anche necessario valutare se non sia il caso di aggiornare i propri device. A partire dallo smartphone, i nuovi modelli compatibili con la rete 5G garantiscono maggiore potenza e un’operatività differente. Se non hai uno smartphone adeguato al 5G non noterai nessun miglioramento del servizio, anzi potresti riscontrare diversi problemi.

Ecco quali cono i cellulari che puoi acquistare con le offerte smartphone incluso di Iliad, questa promozioni ti consentono di pagare a rate il tuo nuovo dispositivo se sei cliente del gestore da almeno 3 mesi:

iPhone 12 Pro Max- anticipo 319 euro e 30 rate da 32 euro

iPhone 12 Pro – 279 euro come prima rate e poi 30 rate da 30 euro

iPhone 12 – 169 euro d’anticipo e 30 rate da 24 euro

iPhone 12 Mini – 159 euro come primo acconto e 30 rate da 21 euro.