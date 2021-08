Promozioni WINDTRE cellulare: le offerte di agosto 2021

WINDTRE è un operatore sempre al passo con i tempi e la sue promozioni per il cellulare si rivelano sempre in grado di soddisfare le esigenze di tutti i clienti. Sei interessato ad attivare una nuova offerta mobile con WINDTRE? Scopri quali sono le migliori soluzioni disponibili ad agosto 2021 che avrai la possibilità di attivare direttamente online.

Che tu sia alla ricerca di offerte per clienti Wind o di un’offerta mobile di tipo ricaricabile, l’operatore WINDTRE offre un gran numero di soluzioni per lo smartphone, tra le quali rientrano anche le offerte con telefono senza anticipo.

Sono due i motivi principali che oggi spingono un qualsiasi cliente a cambiare tariffa mobile:

da un lato, la necessità di risparmiare;

dall’altro lato, il bisogno di avere più traffico dati per potersi connettere da smartphone in qualsiasi momento.

Vediamo di seguito quali sono le migliori promozioni WINDTRE per cellulare tra quelle che si potranno attivare (anche online) nel mese di agosto 2021.

Confronta le offerte WINDTRE»

Promozioni WINDTRE cellulare: le migliori proposte

L’operatore WINDTRE dà la possibilità di attivare offerte:

voce e Internet;

solo Internet;

solo voce;

per l’estero.

Molte offerte includono la tecnologia di tipo 5G nelle zone già coperte dalla rete e permettono anche i acquistare uno smartphone di ultima generazione. Clicca sul link per saperne di più.

Scopri le promozioni WINDTRE»

Le offerte solo Internet hanno prezzi differenti a seconda del numero di Giga inclusi. Per esempio al costo di 8,99 euro al mese si potrà attivare la promozione Cube Medium, la quale comprende 60 Giga alla massima velocità.

Sono poi disponibili nel mese di agosto 2021:

la promozione WINDTRE cellulari chiamata Cube Large Limited Edition (con cubo incluso) che comprende 150 Giga di Internet al costo di 12,99 euro al mese;

l’offerta Giga International, che include 40 Giga alla massima velocità al costo di 9,99 euro al mese.

La migliore offerta solo voce comprende minuti illimitati al costo di 7,99 euro al mese. Potrà essere attivata:

come offerta di tipo ricaricabile;

in modalità Easy Pay (che prevede l’addebito automatico su carta di credito): in questo caso, oltre alle chiamate illimitate, si avrebbero a propria disposizione anche 200 SMS.

Offerte con smartphone incluso 2021

WINDTRE propone poi diverse soluzioni mobile con smartphone incluso e con tecnologia 5G. Si tratta di promozioni voce e Internet.

In particolare, nel mese di agosto 2021 sarà possibile scegliere tra:

Medium 5G Limited Edition;

Large 5G Limited Edition;

XLarge 5G Limited Edition;

Unlimited 5G.

Quali sono i costi e le caratteristiche delle promozioni in elenco? Quali gli smartphone che sarà possibile abbinare? Ecco tutto quello che c’è da sapere in merito.

Scegli le offerte con smartphone incluso»

Offerte all inclusive di WINDTRE

Analizzando le soluzioni per la telefonia mobile proposte da WINDTRE ad agosto 2021 che sono state elencate nel paragrafo precedente si può notare come al crescere dei Giga inclusi aumenta anche il costo della singola offerta.

Annunci Google

Medium 5G Limited Edition ha un costo mensile di 12,99 euro al mese e include:

il 5G Priority Pass;

50 Giga di Internet, alla massima velocità;

minuti illimitati e 200 SMS;

fino a 3 SIM aggiuntive con Family;

il blocco dei servizi a sovrapprezzo;

la ricarica con modalità Easy Pay.

Large 5G Limited Edition ha un costo di 16,99 euro a mese e include:

il 5G Priority Pass;

70 Giga di Internet, alla massima velocità;

minuti illimitati e 200 SMS;

fino a 3 SIM aggiuntive con Family;

il blocco dei servizi a sovrapprezzo;

la ricarica con modalità Easy Pay.

XLarge 5G Limited Edition ha un costo di 16,99 euro al mese e include:

il 5G Priority Pass;

Giga illimitati per 3 mesi, alla massima velocità;

minuti illimitati e 200 SMS;

il blocco dei servizi a sovrapprezzo;

il Call Center senza attese;

la ricarica con modalità Easy Pay.

Unlimited 5G ha un costo fisso mensile di 29,99 euro e comprende:

il 5G Priority Pass;

Giga illimitati, alla massima velocità;

minuti illimitati e 200 SMS;

il blocco dei servizi a sovrapprezzo;

il Call Center senza attese;

la ricarica con modalità Easy Pay.

Scopri Giga Unlimited»

Promozioni WINDTRE cellulare: quali smartphone si possono acquistare

Nella tabella che segue sono stati elencati i vari modelli di smartphone che si potranno comprare attivando una delle offerte WINDTRE con telefono incluso. Si ricorda che il costo della rata mensile è legato all’offerta sottoscritta.

Modello smartphone Costi offerte telefono incluso Samsung Galaxy Z Flip3 5G Da 24,99 euro al mese Samsung Galaxy Z Fold3 5G Da 44,99 euro al mese Apple iPhone 12 Disponibile a 839,90 euro invece di 949,90 euro Xiaomi M1 11i Da 9 euro al mese Samsung Galaxy A52 Da 1,99 euro al mese Samsung Galaxy A32 5G Disponibile a 239,90 euro invece di 299,90 euro Xiaomi Redmi 9 Disponibile a 129,90 euro invece di 169,90 euro Xiaomi Redmi Note 10 5G Disponibile a 209,90 euro invece di 249,90 euro Samsung Galaxy A12 Disponibile a 169,90 euro invece di 199,90 euro

Come si evince dalla tabella riportata in alto, su alcuni smartphone è previsto uno sconto nel caso di pagamento in un’unica soluzione, mentre per altri modelli è più conveniente procedere con il pagamento a rate. Per conoscere nel dettaglio tutte le offerte WINDTRE con smartphone incluso si consiglia di fare un salto sul sito ufficiale dell’operatore.

Offerte mobile per fasce di età

Come succede anche nel caso di altri operatori di telefonia mobile, tra le promozioni per il cellulare i WINDTRE ci sono anche una serie di offerte che cambiano in relazione alla fascia di età.

Scopri le altre offerte mobile»

In particolare, troviamo:

Young 5G , promozione dedicata ai clienti under 30, che ha un costo di 11,99 euro al mese e comprende 80 Giga con 5G Priority Pass, Giga illimitati su tutte le App, minuti e SMS illimitati;

Young+ 5G , promozione dedicata ai clienti under 30, che ha un costo di 14,99 euro al mese e comprende 100 Giga con 5G Priority Pass, Giga illimitati su tutte le App, minuti e SMS illimitati;

Junior Crew , promozione dedicata ai clienti under 1, che ha un costo di 9,99 euro al mese e comprende 60 Giga, minuti illimitati e 200 SMS;

Junior + , promozione dedicata ai clienti under 14, che ha un costo di 8,99 euro al mese e comprende 60 Giga, minuti illimitati e 200 SMS;

Silver60, promozione dedicata ai clienti over 60, che ha un costo di 9,99 euro al mese e comprende 10 Giga, minuti illimitati e 200 SMS.

I clienti che sceglieranno di attivare una delle promozioni Internet casa di WINDTRE potranno attivare Unlimited Special 5G, offerta mobile che include, al costo di 9,99 euro al mese, Giga illimitati, minuti illimitati e 200 SMS.

In merito alle soluzioni per la telefonia fissa proposte da WINDTRE, i clienti mobile potranno attivare la Super Fibra al costo di 22,99 euro al mese, mentre per tutti gli altri clienti la promozione avrà un costo di 25,99 euro al mese.

Nel piano mensile sono inclusi:

la fibra ottica fino a 1 Giga in download illimitata;

il modem con Wi-Fi 6 incluso;

12 mesi di Amazon Prime Video;

l’assenza di costi di attivazione.

Clicca sul link in basso per saperne di più.

Scopri WINDTRE Internet casa»

« notizia precedente DAZN sul digitale terrestre: canale di backup e nuovo decoder disponibili